SPORT'un haberine göre Barcelona, Torres'in geleceği konusunda PSG'ye karşı sert bir tutum sergilemeye hazır ve Katalan devi, satışa onay vermek için en az 65 milyon € talep ediyor. Blaugrana, ilk etapta çok yönlü hücum oyuncusunun yerine bir isim bulmadan ayrılmasına sıcak bakmasa da, oyuncunun transfer olma yönündeki açık isteği Camp Nou'daki tutumun değişmesine neden oldu.

Değerlemedeki artış büyük ölçüde Torres'in İspanya adına yaptığı belirleyici katkıya bağlanıyor; oyuncu, Arjantin'e karşı oynanan Dünya Kupası finalinde galibiyet golünü attı. Katalonya'daki yetkililer, onun kalibresinde ve kritik anlardaki itibarıyla öne çıkan bir oyuncunun, kulübün hücum hattına yeniden yatırım yapmasına imkân tanıyacak bir bonservis bedeli getirmesi gerektiğini düşünüyor.



