Getty Images
Çeviri:
İspanya Dünya Kupası kahramanı yaz transferini talep ederken Barcelona, Ferran Torres için biçtiği DEV bonservis bedeliyle PSG'yi şaşırttı
Barça, Torres için yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor
SPORT'un haberine göre Barcelona, Torres'in geleceği konusunda PSG'ye karşı sert bir tutum sergilemeye hazır ve Katalan devi, satışa onay vermek için en az 65 milyon € talep ediyor. Blaugrana, ilk etapta çok yönlü hücum oyuncusunun yerine bir isim bulmadan ayrılmasına sıcak bakmasa da, oyuncunun transfer olma yönündeki açık isteği Camp Nou'daki tutumun değişmesine neden oldu.
Değerlemedeki artış büyük ölçüde Torres'in İspanya adına yaptığı belirleyici katkıya bağlanıyor; oyuncu, Arjantin'e karşı oynanan Dünya Kupası finalinde galibiyet golünü attı. Katalonya'daki yetkililer, onun kalibresinde ve kritik anlardaki itibarıyla öne çıkan bir oyuncunun, kulübün hücum hattına yeniden yatırım yapmasına imkân tanıyacak bir bonservis bedeli getirmesi gerektiğini düşünüyor.
- Getty Images Sport
PSG, Torres'la kişisel şartlarda anlaşma sağlanmasının ardından uygun maliyetli hamleyi gözüne kestirdi
Barcelona'nın kararlı tutumuna rağmen PSG'nin €65 milyonluk rakamı hemen karşılama gibi bir niyeti yok ve oyuncunun sözleşme durumunu koz olarak kullanmayı umuyor. Avrupa şampiyonu, Torres'in şu anda Haziran 2027'de sona ermesi planlanan sözleşmesinin son aşamasına girdiğinin farkında. PSG, 2021'de onu Manchester City'den transfer etmek için Barca'nın ödediği rakam olan €55 milyona daha yakın bir bedelin, oyuncunun değerini adil şekilde yansıtacağına inanıyor.
Haberlerde, Torres'in kişisel şartlarda PSG ile zaten anlaşmaya vardığı öne sürülürken, görüşmelerin yoğun geçmesi bekleniyor. Ancak Deco ile Luis Campos arasındaki mükemmel ilişki süreci kolaylaştırabilir.
Flick transfer söylentileri konusunda ağzını sıkı tutuyor
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, 26 yaşındaki oyuncunun geleceği etrafındaki gürültüyü kulübün sezon öncesi hazırlıkları sırasında küçümsemeye çalıştı. Udine'de oynanan bir hazırlık maçının ardından konuşan Alman teknik adam, Fransız deviyle süren görüşmelerle ilgili ayrıntılara girmeyi reddetti. Flick şunları söyledi: "Oyuncuların tatiline saygı duyuyorum ve bilgim yok."
Teknik direktörün temkinli yaklaşımı, Barcelona kadrosunun Ronald Araujo gibi kilit isimlerin ayrılığı da dahil olmak üzere önemli bir revizyondan geçtiği bir dönemde geldi. Flick, bir transfer döneminde kadroyu yönetmenin zorluklarını kabul ederek şunları ekledi: "Her zaman gelişmekten ve ihtiyaç duyduğumuz oyuncuları kadroya katmaktan bahsediyoruz ama sakin olmalıyız. Bu hafta birçok oyuncu geliyor; bu alışılmadık ve garip bir sezon öncesi dönemi. Oyuncuların tatiline saygı göstermeliyiz."
- Getty Images
Dünya Kupası kahramanının ayrılığının etkisi
Torres'in ayrılığı, Katalonya'da verimli geçen bir dönemin sonu anlamına gelecek. Bu süreçte kanat oyuncusundan, güvenilir bir merkez hücum tehdidine başarıyla dönüştü. Çok yönlülüğü kritik önem taşıdı; zira düzenli olarak hücum hattının farklı bölgelerinde görev yaptı, Robert Lewandowski'yi tamamladı ve aynı zamanda güvenilir bir gol tehdidi sundu. Geçen sezon 49 maçta 21 gol kaydeden oyuncu, İspanyol devindeki beş sezonluk kariyerinde toplam 65 gole katkı verdi.
Bununla birlikte bu transfer, bonservis bedelinin büyük bir kısmı zaten amorti edildiği için Barcelona'ya çok ihtiyaç duyduğu mali esnekliği sağlayacak. Maaşının ücret bütçesinden çıkması, kulübün diğer öncelikli hedeflere yönelmesine olanak tanıyacak; bunlar arasında Atletico Madrid'in Julian Alvarez'i de yer alabilir.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun