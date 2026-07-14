İspanya, Dünya Kupası finaline yükseldi ve Mancini yönetimindeki İtalya’nın yenilmezlik serisini egale etti: Pazar günü tüm zamanların rekorunu kırabilir

Teknik direktör Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, rekor kıran bir seriye imza attı; bu takım, de la Fuente yönetimindeki ilk Dünya Kupası finaline ve tarihinin ikinci finaline yükseldi. 2026 Dünya Kupası’nın ilk yarı finalinde Fransa’yı 2-0’lık net bir skorla mağlup eden Kırmızı Furia, 37. üst üste galibiyet serisini sürdürerek, 2018 ile 2021 yılları arasında Roberto Mancini yönetimindeki İtalya Milli Takımı’nın elde ettiği seriye eşitledi.