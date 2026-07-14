Teknik direktör Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, rekor kıran bir seriye imza attı; bu takım, de la Fuente yönetimindeki ilk Dünya Kupası finaline ve tarihinin ikinci finaline yükseldi. 2026 Dünya Kupası’nın ilk yarı finalinde Fransa’yı 2-0’lık net bir skorla mağlup eden Kırmızı Furia, 37. üst üste galibiyet serisini sürdürerek, 2018 ile 2021 yılları arasında Roberto Mancini yönetimindeki İtalya Milli Takımı’nın elde ettiği seriye eşitledi.
Çeviri:
İspanya, Dünya Kupası finaline yükseldi ve Mancini yönetimindeki İtalya’nın yenilmezlik serisini egale etti: Pazar günü tüm zamanların rekorunu kırabilir
REKORUN BİR ADIM ÖTESİNDE
19 Temmuz Pazar günü New York'ta Arjantin ya da İngiltere ile oynanacak final maçına ulaşmak, İspanya'ya tarihin en uzun yenilmezlik serisine sahip milli takım olma fırsatı sunuyor; böylece İspanya, Azzurri'yi geride bırakacak ve 2019 ile 2022 yılları arasında 36 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Arjantin'i üçüncü sıraya itecek.
İSPANYA’NIN KAZANAN SERİSİ
Bu Dünya Kupası’nda finale yükselme başarısı, son dönemdeki galibiyet serisine 2023 Nations League şampiyonluğuyla başlayan İspanya için bugüne kadarki en büyük başarıdır. İspanya, bir yıl sonra Avrupa Şampiyonası’nı kazanmış ve 2025’te yine Nations League’in finaline yükselmiş, yarı finalde Fransa’yı eleyip ancak Portekiz’e yenilmişti.
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