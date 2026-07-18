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Luis de la FuenteGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

İspanya, De la Fuente: "Messi'ye bire bir markaj yapılamaz"

İspanya
İspanya - Arjantin
Arjantin
Dünya Kupası
L. de la Fuente

"Kırmızı Furies" takımının teknik direktörü, Arjantin ile oynanacak Dünya Kupası finali öncesinde konuştu

Avrupa şampiyonu İspanya'nın teknik direktörü Luis De la Fuente, yarın akşam New York'ta Kırmızı Furia'nın Lionel Messi liderliğindeki Arjantin ile karşı karşıya geleceği Dünya Kupası finali öncesinde düzenlediği basın toplantısında konuştu. De la Fuente'nin Messi ile özel bir anısı var; bunu şöyle anlatıyor: "Messi'ye bire bir markaj yapılamaz. Bir keresinde denemiştim...".

  • Mayıs 2004’tü; Barcelona ile Sevilla arasında oynanan 19 Yaş Altı Kral Kupası’nın son 16 turu maçıydı. Andalucyalıların yedek kulübesinde oturan De la Fuente, 17 yaşındaki Leo Messi’ye özel bir adam markajı koymaya karar verdi. “Bana bu çocuğa dikkat etmemi söylediler, ben de ona özel bir adam markajı koydum. 75. dakikaya kadar her şey yolundaydı, skor 0-0’dı, ama ona markaj yapan oyuncu sarı kart gördü ve ben de onu değiştirerek stratejimi değiştirdim.”


    Bu karar ölümcül oldu: Messi 22 dakika içinde dört gol attı ve Barcelona’ya hafızalarda yer eden bir galibiyet kazandırdı. Futbol tarihine adını yazdıracak olan bu fenomenin ilk işareti buydu.


    Yirmi yılı aşkın bir süre sonra De la Fuente, İspanya’nın adam adama markaj uygulaymayacağını garanti etti. Görünüşe göre bu ders, hafızalarda derin bir iz bırakmış.

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