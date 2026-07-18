İspanya, De la Fuente: "Messi'ye bire bir markaj yapılamaz"

Mayıs 2004’tü; Barcelona ile Sevilla arasında oynanan 19 Yaş Altı Kral Kupası’nın son 16 turu maçıydı. Andalucyalıların yedek kulübesinde oturan De la Fuente, 17 yaşındaki Leo Messi’ye özel bir adam markajı koymaya karar verdi. “Bana bu çocuğa dikkat etmemi söylediler, ben de ona özel bir adam markajı koydum. 75. dakikaya kadar her şey yolundaydı, skor 0-0’dı, ama ona markaj yapan oyuncu sarı kart gördü ve ben de onu değiştirerek stratejimi değiştirdim.”





Bu karar ölümcül oldu: Messi 22 dakika içinde dört gol attı ve Barcelona’ya hafızalarda yer eden bir galibiyet kazandırdı. Futbol tarihine adını yazdıracak olan bu fenomenin ilk işareti buydu.





Yirmi yılı aşkın bir süre sonra De la Fuente, İspanya’nın adam adama markaj uygulaymayacağını garanti etti. Görünüşe göre bu ders, hafızalarda derin bir iz bırakmış.