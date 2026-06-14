İspanya, De La Fuente: "Favori biziz, Yamal mükemmel durumda." Ve Real Madrid'e transfer olan Cucurella hakkında..

İspanya, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçına hazırlanıyor ve yarın İtalyan saatiyle 18:00'den itibaren, sonucu şimdiden belli gibi görünen bir maçta Yeşil Burun Adaları ile karşı karşıya gelecek. La Roja, kupayı kazanmanın favorilerinden biri ve bunu doğrulayan da teknik direktör Luis De La Fuente oldu. Basın toplantısında, Yamal (%100 iyileşmiş) ve takım arkadaşlarını bekleyen yol hakkında batıl inançlara değil, gerçekçiliğe dayalı açıklamalarda bulundu.



