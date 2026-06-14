İspanya, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçına hazırlanıyor ve yarın İtalyan saatiyle 18:00'den itibaren, sonucu şimdiden belli gibi görünen bir maçta Yeşil Burun Adaları ile karşı karşıya gelecek. La Roja, kupayı kazanmanın favorilerinden biri ve bunu doğrulayan da teknik direktör Luis De La Fuente oldu. Basın toplantısında, Yamal (%100 iyileşmiş) ve takım arkadaşlarını bekleyen yol hakkında batıl inançlara değil, gerçekçiliğe dayalı açıklamalarda bulundu.
Çeviri:
İspanya, De La Fuente: "Favori biziz, Yamal mükemmel durumda." Ve Real Madrid'e transfer olan Cucurella hakkında..
FAVORİLER
"‘Favori olmak’ ifadesi tamamen edebi bir ifadedir. Favori olmak ne demektir? Bu, yarışmacılar arasında yer almak anlamına gelir, ancak size hiçbir şey garanti etmez. Alçakgönüllülük ve ihtiyatla, adım adım ilerleyerek ne kadar ileri gidebileceğimizi göreceğiz. Dünya Kupası’nı kazanmaya çalışacağız."
YAMAL MÜKEMMEL DURUMDA
"En iyi haber, Lamine'nin durumunun mükemmel olması. Harika gidiyor, antrenmanları iyi geçiyor. Tüm oyuncularımız hazır durumda. Teknik ekibin talimatlarına uyduk. Lamine sorunsuz bir şekilde oynayabilir, ancak 90 dakika boyunca değil. Birkaç dakika oynamak için mükemmel durumda. Öyle olmasaydı, yedek kulübesinde olmazdı."
CUCURELLA, REAL MADRID'E
"Cucurella mı? O mutluysa ben de mutluyum. Kulüplerle ilgili konulara girmeyeceğim. Marc güvenilir bir isim. 17 yaşından beri benimle birlikte. Potansiyelini ve maçları nasıl yönettiğini biliyorum. Dünyanın en iyi sol beklerinden biri."