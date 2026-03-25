Gabriele Stragapede

İspanya'dan - Real Madrid'den Nico Paz'ın dönüşü 'kaçınılmaz': tüm nedenler, Inter'in ilgisi ve Como'nun tutumu

Real Madrid'in Como'nun 10 numaralı oyuncusunu geri getirmek istemesinin nedenleri.

"Kaçınılmaz" bir transfer.

Marca'nın İspanyol meslektaşları, Nico Paz'ın Real Madrid'e dönüşünü böyle tanımlıyor. Kesinlikle başarıya ulaşılması gereken bir görev, ulaşılması gereken bir hedef ve büyük bir gelişme potansiyeli ve henüz ortaya çıkmamış yüksek seviyedeki yeteneklerini kanıtlamış bir oyuncunun kontrolünü %100 geri kazanmak için aşılması gereken bir engel; ayrıca önümüzdeki yaz transfer döneminde Blancos'a on milyonlarca euro kazandırabilecek bir varlık.

Aslında, bu karara yol açan faktörler esasen ikidir: sportif ve ekonomik.

  • COMO MADDESİ

    Ancak yola çıkmadan önce, durumu bir netleştirelim.

    Şu anda Como'da forma giyen Nico Paz'ın transfer hakkı Real Madrid'e ait vekulüp, 21 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu için yaz aylarında onu geri getirmek üzere bir geri alım (recompra) maddesi bulunduruyor: Bu madde, 2026 yaz transfer döneminde 9 milyon euro karşılığında geçerli olacak, 2027'de ise 11milyon euroya yükselecek.

    Artık değeri 60 ila 70 milyon arasında tahmin edilen bir oyuncu için bu kadar uygun bir fiyata, Blancos'un böyle bir yeteneği geri kazanma fırsatını kaçırması pek olası değil.

    Larianlar bu maddeleri kaldırmaya çalışarak, gelecekteki yeniden satışın %50'sini Real'e bırakmayı denediler, ancak yanıt her zaman olumsuz oldu.

  • EKONOMİK SORUN

    Neden? diye sorabilirsiniz.

    Marca, bunun nedenini açıklayarak Nico Paz'ınReal Madrid için zorunlu bir geri dönüş olarak görüldüğünü belirtiyor. İspanya'dan gelen haberlere göre, bu 9 milyon avro, yaz aylarında 60 milyon avroya eşit veya hatta daha yüksek teklifler alabilecek bu kadar genç ve yetenekli bir futbolcu için harcanmaması imkansız kadar cazip bir meblağ.

    Bu rakam, Blancos'u transfer durumunda oyuncu üzerindeki mutlak kontrolü geri kazanmaya zorluyor, böylece olası bir satıştan elde edilecek tam tutarı garantilemek istiyorlar.

  • SPOR YÖNÜ

    Nico Paz, dolayısıyla İspanya'nın başkentine geri dönecek ve ancak o zaman geleceği değerlendirilecek; bu değerlendirme, hem kulübün hem de oyuncunun kendi sporla ilgili çıkarlarını da kapsayacak. Paz, gelecekteki Real Madrid'in en önemli oyuncularından biri olmak için gerekli tüm niteliklere sahip.

    Ayrıca Marca'nın bildirdiğine göre, Blancos, geri alım hakkı kullanıldıktan sonra aynı transfer döneminde oyuncuyu hemen satamayacak.

    Nico Paz, sahada Arjantinli oyuncuyla benzer pozisyonlarda oynayan Bellingham, ArdaGüler ve Brahim Diaz gibi kaliteli oyuncularla her türlü şansını denemek zorunda kalacak.

    Her halükarda, her şey gelecek sezonun teknik direktörünün kim olacağına ve oyuncunun kendi isteğine bağlı olacak.


  • INTER VE COMO'NUN KONUMLARI

    Özetle, geleceğin adı Real Madrid olacak; bu durum, Como'nun Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanması halinde (Şampiyonlar Ligi için mücadele ediyor) 21 yaşındaki oyuncuyu bir yıl daha takımda tutma hayallerini ve Inter'in yaz transfer döneminde onu kadrosuna katma umutlarını suya düşürecek.