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Gianluca Minchiotti
Çeviri:

İspanya'dan Juventus haberi: Atletico Madrid kararını çoktan verdi, Jonathan David için 25 milyon hazır

Juventus
J. David
Atletico Madrid

Simeone, Juventus'tan Atletico'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Kanadalı forvetin değerine giderek daha fazla inanıyor.

Atletico Madrid, Jonathan David'in satın alma opsiyonu için Juventus'a 25 milyon ödemeyi şimdiden düşünüyor. Atletico Madrid formasıyla sezona çok iyi başlayan oyuncu, 4 maçta 3 gol attı. Haberi İspanya'dan Relevo aktardı.


2000 doğumlu Kanadalı, Diego Simeone'nin daha önce sahip olmadığı türden bir oyuncu. Sezona yaptığı başlangıç kulübü giderek daha fazla ikna ediyor: Lille'in eski oyuncusunun Atletico Madrid'in oyununa katkısı ve Cholo'nun sistemine uyumu da, istatistiklerin ötesinde, çok iyi gidiyor.


"Bizde olmayan bir özelliği var. Doğal olarak sağa yönelen ve takım için savunmada çok çalışan bir forvet", dedi Simeone, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a karşı kazanılan maçın ardından.

  • ANLAŞMA

    İspanya'nın başkentindeki kulüp, Juventus ile pazarlık yapmaya çalışacak ancak para şimdiden bütçede. Juventus ile Atletico Madrid arasında geçen yaz imzalanan kiralık transfer anlaşmasında kararlaştırıldığı üzere, İspanyol kulübünün 25 milyon avro ödeyerek oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunuyor.


    Geçen yaz yapılan resmî açıklama şöyleydi: "Juventus Football Club S.p.A., futbolcu Jonathan Christian David'in sportif haklarının 30 Haziran 2027'ye kadar bedelsiz olarak geçici devri için Club Atlético de Madrid ile anlaşmaya vardığını duyurur. Anlaşma ayrıca Atlético de Madrid'e oyuncunun sportif haklarını kalıcı olarak satın alma hakkı tanımaktadır. Olası kalıcı transfer için kararlaştırılan bedel, dört mali yılda ödenecek 25 milyon avrodur".

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