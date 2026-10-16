İspanya'dan Juventus haberi: Atletico Madrid kararını çoktan verdi, Jonathan David için 25 milyon hazır

Atletico Madrid, Jonathan David'in satın alma opsiyonu için Juventus'a 25 milyon ödemeyi şimdiden düşünüyor. Atletico Madrid formasıyla sezona çok iyi başlayan oyuncu, 4 maçta 3 gol attı. Haberi İspanya'dan Relevo aktardı.





2000 doğumlu Kanadalı, Diego Simeone'nin daha önce sahip olmadığı türden bir oyuncu. Sezona yaptığı başlangıç kulübü giderek daha fazla ikna ediyor: Lille'in eski oyuncusunun Atletico Madrid'in oyununa katkısı ve Cholo'nun sistemine uyumu da, istatistiklerin ötesinde, çok iyi gidiyor.





"Bizde olmayan bir özelliği var. Doğal olarak sağa yönelen ve takım için savunmada çok çalışan bir forvet", dedi Simeone, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a karşı kazanılan maçın ardından.