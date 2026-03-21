Barcelona, Inter'in sol bek oyuncusu Alessandro Bastoni'yi yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun baskı yapmaya devam ediyor. Katalan kulüp, gelecek sezonun spor projesinin, çok üst düzey bir sol ayakla oynayan stoper transferiyle geliştirilebileceğine inanıyor ve yönetimin tercihi her zaman İtalyan milli takım oyuncusu olmaya devam ediyor. İspanyol kaynakların aktardığına göre, spor ve ekonomik açıdan önemli bir transfer operasyonu bu oyuncu için hazırlanıyor.
İspanya'dan - Barselona, Bastoni için görüşmeler başladı: Inter şimdiden yedeğini arıyor, Buongiorno da gündeme geldi
Nitekim, çevrimiçi spor gazetesi Sport'un haberine göre, Barcelona bu sezonun başında Bastoni'nin menajer ekibiyle temasa geçerek oyuncunun gelecek planlarını öğrenmeye çalıştı.
Aynı İspanyol kaynağa göre, Inter, bu stoperin olası transferinin gelecek yaz transfer döneminde yapılacak transferleri finanse edebileceğini değerlendiriyor.
FİYAT
Son haftalarda Barcelona, Bastoni ve Inter'e yönelik somut adımlar attı. Sport'un haberine göre, Viale della Liberazione kulübünden sızan bilgilere göre, Nerazzurri'nin savunma oyuncusunu satmak için istenen rakam 70 milyon euro civarında, ancak Blaugrana kulübü, Katalan yönetimin değerlendirdiği bazı çözümler sayesinde bu satış fiyatının düşürülebileceğine inanıyor.
YEDEK ARANIYOR
Sport'un vurguladığına göre, göz ardı edilmemesi gereken bir ayrıntı, Inter'in şimdiden Bastoni'nin olası yedeklerini araştırıyor olması; bu liste, Napoli'den Alessandro Buongiorno ve Roma'dan Evan Ndicka ile başlayıp Bologna'dan Jhon Lucumì ile sona eriyor.
Barcelona, nisan ayından itibaren görüşmeleri yoğunlaştırmaya hazır ve Nerazzurri'nin olası mali taleplerini düşürmek için en iyi seçeneği - örneğin transferde bir oyuncu dahil etmek gibi - değerlendiriyor.