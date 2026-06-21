İspanya’da Lamine Yamal sert çıktı: “Ben mi üzgünüm? Bütün gece PlayStation oynuyorum. Her türlü uydurmayı yapıyorsunuz.” De La Fuente ise onu Dalí ve Michelangelo’ya benzetiyor

Barcelona’nın 10 numaralı oyuncusunu sinirlendiren şey, bir İspanyol muhabirin, önceki günkü antrenman sırasında neden ciddi bir yüz ifadesi sergilediğini sormasıydı. AdnKronos’un aktardığına göre, oyuncunun cevabı şöyle oldu: “Siz gazeteciler, ne yazacağınızı bilmediğinizde her zaman bir şeyler uydurmak zorundasınız. Ne de olsa ben de sahada aynısını yapıyorum; gol atamadığımda saldırmak için farklı bir yol bulmam gerekiyor. Size söyleyeyim: Bütün gece PlayStation oynadım ve uykum vardı."





İspanya’nın Dünya Kupası’ndaki gidişatından bahsederken ise şunları ekledi: “Henüz ilk günüz, bir puanımız var. Portekiz’in de bir puanı var. Arjantin 3-0, Fransa ise 3-1 kazandı. Sizler şimdiden finalin Fransa-Arjantin olacağını mı düşünüyorsunuz? Anlamıyorum. Maçların tadını çıkarmak yerine hemen sonuca varmak istiyorsunuz. Oynayacak mıyım? Kararı teknik direktör verir, ama ben tam bir maç için hazır değilim. Uzun süredir sahalardan uzaktaydım ve oynamayı, takımıma yardım etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum, ancak 90 dakika sahada kalmak için henüz çok erken olduğunu düşünüyorum.”





Teknik direktör Luis De La Fuente de aynı görüşte ve basın toplantısında onun hakkında şunları söyledi: “Onu Messi ya da Maradona ile karşılaştırmak en büyük hata olur. Hâlâ gelişme ve olgunlaşma aşamasında. 18 yaşında, etkileyici bir olgunluğa sahip bir oyuncu. Bu büyük bir erdem. Her gün daha da zorlaşan yolunda ilerlemesine izin vermeliyiz. Ondan her geçen gün daha fazlasını bekliyoruz, ama o buna hazır. O bir dahi. Dalí ve Michelangelo da öyleydi... Bize olağanüstü gelen şeyler, onun için sıradan.”