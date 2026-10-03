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Spain v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Çeviri:

İspanya - Çekya maçının oyuncu puanları: Lamine Yamal ve Rodri'nin ustalık eseri, Uluslar Ligi'ndeki kusursuz seriyi sürdürdü

Player ratings
İspanya - Çek Cumhuriyeti
İspanya
Çek Cumhuriyeti
UEFA Nations League A
L. Yamal
Rodri

Luis de la Fuente'nin ekibi, UEFA Uluslar Ligi'ndeki mükemmel başlangıcını Çekya'yı 3-1 yenerek sürdürdü. Erken kurduğu üstünlük ev sahibini kontrolü eline geçirdi ve ikinci yarıdaki korkuya rağmen, geç gelen gol üç puanı garantileyerek takımın 3. Grup'taki zirvedeki yerini sağlam şekilde korumasını sağladı.

İspanya, Oviedo'da kusursuza yakın serisini sürdürmek için sahaya hükmeden bir performans ortaya koydu. Maça yıkıcı bir verimlilikle başlayan ekipte, Dani Olmo'nun akıllıca hazırladığı pozisyonun ardından Lamine Yamal, mücadecenin henüz 6. dakikasında ağları buldu. Taktik üstünlük açıkça görülürken, Çekya'yı toptan mahrum bırakan İspanya, 35. dakikada Rodri'nin klasikleşmiş gol vuruşuyla devre arasından önce farkı ikiye çıkardı.

Ancak ikinci yarıda ilk devredeki bitiricilikten uzak bir görüntü vardı ve bu da konuk ekibe 69. dakikada Jirí Sláma'nın attığı golle maça yeniden ortak olma fırsatı verdi. Bu gol kısa süreliğine ritmi bozsa da teknik kalite farkı büyük ölçüde devam etti; İspanya yüzde 69 topa sahip olma oranına ulaştı ve 766 pas yaptı. Çekya beraberlik golünü ararken Ladislav Krejcí ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı, ardından oyuna sonradan giren Mikel Merino 89. dakikada fişi çekti. İşte başarılı ve hareketli geçen gecede İspanyol oyuncuların aldığı notlar.

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    Kaleci ve savunma

    D. Raya - 6/10

    İspanya topa hükmederken Arsenal kalecisi için büyük ölçüde seyirci kaldığı bir maç oldu. 69. dakikada Jirí Sláma’nın attığı golde yapabileceği fazla bir şey yoktu; bu, gece boyunca kalesine gelen isabetli sadece iki şuttan biriydi. Pas dağıtımı ise netliğini korudu ve geriden oyun kurulumuna katkı sağladı.

    A. Laporte - 7/10

    Laporte, İspanya savunmasının temel taşıydı ve önde kurulan savunma hattını her zamanki soğukkanlılığıyla yönetti. Çekya’yı yüksek kaliteli fırsatlardan çok uzaktan denemelere mahkûm etmesine yardımcı oldu, tehlikeyi ceza sahasına ulaşmadan önce kesti.

    R. Le Normand - 7/10

    Hava toplarında güçlü ve öne çıkarak yaptığı savunmada agresif olan Le Normand, gelişme şansı bulamadan birkaç potansiyel kontra atağı durdurdu. Laporte ile oluşturduğu ortaklık, uluslararası futboldaki en istikrarlı eşleşmelerden biri gibi görünmeye devam ediyor.

    F. Garcia - 6/10

    Garcia sol kanatta istikrarlı bir genişlik sağladı ve merkez orta saha oyuncularına hareket alanı açtı. Gollerde doğrudan pay sahibi olmasa da konumlanması, Çek kanat oyuncularını maçın büyük bölümünde derin savunma rollerine zorladı.

    I. Fresneda - 6/10

    Genç bekten istikrarlı bir performans geldi. Savunma şeklinin korunmasına odaklandı ve rakibini takibinde disiplinliydi, ancak hücumda karşı kanattaki mevkidaşına kıyasla daha az girişkendi.

  • FBL-EUR-NATIONS-ESP-CZEAFP

    Orta saha

    Rodri - 9/10

    İspanya takımının metronomu olan Rodri kusursuza yakındı. 35. dakikada skoru 2-0 yapan golünün ötesinde, İspanya'nın yaptığı 766 pasın büyük bölümünü tamamlayarak oyunun temposunu belirledi. Bir taktik ustalık dersi daha verdikten sonra 77. dakikada yerini Martín Zubimendi'ye bıraktı.

    D. Olmo - 8/10

    Olmo'nun hatlar arasında boşluk bulma becerisi, İspanya'nın maçın başında bu kadar tehlikeli görünmesinin temel nedeniydi. Altıncı dakikada Yamal'ın açılış golünün asistini yaptı ve 67. dakikada yerini Fermín López'e bırakana kadar takımın yaratıcı merkezi oldu.

    A. Baena - 6.5/10

    Baena orta sahada çok çalıştı ve hücumda sürekli tehdit oluşturdu; ilk yarıda Antonín Kinsky'yi üç kritik kurtarış yapmaya zorladı. Enerjik performansına rağmen, De la Fuente kanatları tazelemek isterken 46. dakikada yerini Yéremy Pino'ya bıraktı.

    Pedri - 7/10

    Pedri top ayağındayken her zamanki zarif oyununu sergiledi ve baskıdan sık sık rahatlıkla kurtuldu. İlk yarıda Yamal'la iyi bir uyum yakaladı, ancak 67. dakikada yerini Mikel Merino'ya bırakmadan önce son paslarda öldürücü dokunuşu yapamadı.

  • Spain v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport

    Hücum

    L. Yamal - 9/10

    Genç oyuncu yaşına meydan okumaya devam ediyor. Altıncı dakikada attığı golde üst düzey bir özgüven sergileyerek maçın genel tonunu belirledi. Topla yaptığı driplingler, 46. dakikada yerini Víctor Muñoz'a bırakana kadar Çek savunmasına sürekli sorun yaşattı.

    R. Fernandez - 6.5/10

    İleri uçta görev yapan forvet için sinir bozucu bir geceydi, ancak yine de İspanya'nın 18 şutu içinde varlığını hissettirdi. 49. dakikada tehlikeli bir vuruşunda kaleciyi geçemedi ve üçüncü golün hazırlık aşamasında savunmacıları pozisyonlarından çıkararak kritik bir rol oynadı.

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  • FBL-EUR-NATIONS-ESP-CZEAFP

    Yedekler ve teknik direktör

    Y. Pino - 6/10

    46. dakikada Baena'nın yerine oyuna girdi. Enerjik olsa da, ilk yarıdaki hücum oyuncularının Çekya savunması üzerinde kurduğu büyük etkiyi tam olarak yeniden yaratamadı.

    V. Munoz - 7/10

    46. dakikada Yamal'ın yerine oyuna girdi. Munoz önemli bir katkı sundu; 88. dakikada kaleciyi zorladı ve Merino'nun uzatma niteliğindeki geç golü öncesinde asistin asistini yaptı, doğrudan katkısıyla oyuna alınmasını haklı çıkardı.

    M. Merino - 8/10

    Kusursuz bir hamle oyuncusu. 67. dakikada Pedri'nin yerine oyuna giren Merino, orta sahaya fizik güç kattı ve 89. dakikada Çekya'nın direncine sonunda son veren golü atmak için ceza sahasında kusursuz bir zamanlamayla yer aldı.

    F. Lopez - 5.5/10

    67. dakikada Olmo'nun yerine oyuna girdi. Çekya'nın özgüven kazanmaya başladığı bölümde topun takımında kalmasına yardımcı oldu, ancak gecesi uzatma dakikalarında aldatmaya yönelik hareket nedeniyle gördüğü sarı kartla gölgelendi.

    M. Zubimendi - 6/10

    77. dakikada Rodri'nin yerine oyuna girdi. Derinde kaldı ve İspanya galibiyeti korurken savunmada başka bir aksama yaşanmamasını sağladı.

    L. de la Fuente (Teknik direktör) - 8/10

    De la Fuente'nin taktik kurgusu mükemmeldi; bunu yapılan pasların ve yaratılan pozisyonların fazlalığı da gösterdi. Hamleleri reaktif değil proaktifti ve hem Munoz hem de Merino son golde birleşerek maçı bitiren katkıyı verdi.

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