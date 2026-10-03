İspanya, Oviedo'da kusursuza yakın serisini sürdürmek için sahaya hükmeden bir performans ortaya koydu. Maça yıkıcı bir verimlilikle başlayan ekipte, Dani Olmo'nun akıllıca hazırladığı pozisyonun ardından Lamine Yamal, mücadecenin henüz 6. dakikasında ağları buldu. Taktik üstünlük açıkça görülürken, Çekya'yı toptan mahrum bırakan İspanya, 35. dakikada Rodri'nin klasikleşmiş gol vuruşuyla devre arasından önce farkı ikiye çıkardı.
Ancak ikinci yarıda ilk devredeki bitiricilikten uzak bir görüntü vardı ve bu da konuk ekibe 69. dakikada Jirí Sláma'nın attığı golle maça yeniden ortak olma fırsatı verdi. Bu gol kısa süreliğine ritmi bozsa da teknik kalite farkı büyük ölçüde devam etti; İspanya yüzde 69 topa sahip olma oranına ulaştı ve 766 pas yaptı. Çekya beraberlik golünü ararken Ladislav Krejcí ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı, ardından oyuna sonradan giren Mikel Merino 89. dakikada fişi çekti. İşte başarılı ve hareketli geçen gecede İspanyol oyuncuların aldığı notlar.