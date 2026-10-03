D. Raya - 6/10

İspanya topa hükmederken Arsenal kalecisi için büyük ölçüde seyirci kaldığı bir maç oldu. 69. dakikada Jirí Sláma’nın attığı golde yapabileceği fazla bir şey yoktu; bu, gece boyunca kalesine gelen isabetli sadece iki şuttan biriydi. Pas dağıtımı ise netliğini korudu ve geriden oyun kurulumuna katkı sağladı.

A. Laporte - 7/10

Laporte, İspanya savunmasının temel taşıydı ve önde kurulan savunma hattını her zamanki soğukkanlılığıyla yönetti. Çekya’yı yüksek kaliteli fırsatlardan çok uzaktan denemelere mahkûm etmesine yardımcı oldu, tehlikeyi ceza sahasına ulaşmadan önce kesti.

R. Le Normand - 7/10

Hava toplarında güçlü ve öne çıkarak yaptığı savunmada agresif olan Le Normand, gelişme şansı bulamadan birkaç potansiyel kontra atağı durdurdu. Laporte ile oluşturduğu ortaklık, uluslararası futboldaki en istikrarlı eşleşmelerden biri gibi görünmeye devam ediyor.

F. Garcia - 6/10

Garcia sol kanatta istikrarlı bir genişlik sağladı ve merkez orta saha oyuncularına hareket alanı açtı. Gollerde doğrudan pay sahibi olmasa da konumlanması, Çek kanat oyuncularını maçın büyük bölümünde derin savunma rollerine zorladı.

I. Fresneda - 6/10

Genç bekten istikrarlı bir performans geldi. Savunma şeklinin korunmasına odaklandı ve rakibini takibinde disiplinliydi, ancak hücumda karşı kanattaki mevkidaşına kıyasla daha az girişkendi.