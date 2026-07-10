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Mark Doyle

Çeviri:

İspanya-Belçika maçı oyuncu değerlendirmeleri: Mikel Merino yine gol attı! Süper yedek oyuncu, Senne Lammens’in şok edici hatasını değerlendirerek, Lamine Yamal’ın yine gol atamaması üzerine Fransa ile yarı final karşılaşmasını garantiledi

Player ratings
Dünya Kupası
FEATURES
İspanya - Belçika
İspanya
Belçika
L. Yamal
M. Merino
Pedri

Mikel Merino, bir kez daha yedek kulübesinden oyuna girerek İspanya’ya galibiyet kazandırdı; Avrupa Şampiyonu İspanya, Belçika’yı 2-1 mağlup ederek Dünya Kupası yarı finallerine yükseldi. La Roja, Los Angeles’ta maçın ilk düdüğünden itibaren beklendiği gibi top hakimiyetini elinde tuttu ve sabırlı ataklar sonucunda, Thibaut Courtois’nın Dani Olmo’nun şutunu uzaklaştıramamasının ardından Fabian Ruiz’in yakın mesafeden attığı golle hak ettiği bir şekilde öne geçti.

Ancak, bu yaz düzenlenen Dünya Kupası’nda İspanya’ya gol atan ilk takım Belçika oldu; Charles De Ketelaere, devre arasına sadece dört dakika kala Timothy Castagne’nin altı yarda alanına gönderdiği muhteşem pası kafayla gole çevirdi.

Maç ilerledikçe Kırmızı Şeytanlar'ın özgüveni arttı ancak İspanya, galibiyet golünü bulmak için sürekli ileriye doğru baskı yapmaya devam etti. Ve normal sürenin bitimine sadece iki dakika kala, bir önceki turda Portekiz karşısında uzatmalarda galibiyet golünü atan Merino, bu kez Courtois'nın yerine geçen Senne Lammens'in yaptığı bir kaleci hatasını değerlendirerek ülkesini yarı finale taşıdı.

Aşağıda, GOAL, Luis de la Fuente'nin takımının Salı günü Arlington'da Fransa ile oynayacağı heyecan verici Euro 2024 yarı final rövanş maçına çıkmasını sağlayan İspanya'nın sahadaki tüm oyuncularını değerlendiriyor...

  • FBL-WC-2026-MATCH98-ESP-BELAFP

    Kaleci ve Savunma

    Unai Simon (6/10):

    2022 Katar Dünya Kupası grup aşamasından bu yana ilk kez bir Dünya Kupası maçında gol yedi ve De Ketelaere'nin isabetli kafa vuruşuna karşı yapabileceği hiçbir şey yoktu. Ancak, Simon'ın maçın son saniyelerinde kaleden çıkıp ne yapmaya çalıştığı kimsenin bilmediği bir şeydi. Aymeric Laporte'nin kurtarışı sayesinde şanslıydı.

    Pedro Porro (6/10):

    Jeremy Doku'nun arkasına sızarak ceza sahasındaki Dani Olmo'ya alçak bir orta göndererek maçın ilk golünde kilit rol oynadı. Ayrıca Jeremy Doku'yu da oldukça iyi kontrol etti.

    Pau Cubarsi (6/10):

    Turnuva boyunca ilk kez, Barcelona'lı genç oyuncu ilk yarıda tedirgin görünüyordu. De Ketelaere, onun önünden geçerek Belçika'nın beraberlik golünü kafayla attı; ayrıca, birkaç saniye sonra Kevin De Bruyne'yi çaresizce yere indirmesi nedeniyle sarı kart gördü. Ancak Cubarsi, ikinci yarıda her zamanki soğukkanlılığına geri döndü ve İspanya'nın galibiyet golüne yol açan kurtarış hatasıyla kendini tamamen affettirdi.

    Aymeric Laporte (7/10):

    Romelu Lukaku oyuna girip işini zorlaştırana kadar maçı rahat geçirdi. Ancak Laporte, uzatma dakikalarında hayati bir top kesmeyle büyük bir rol oynadı.

    Marc Cucurella (6/10):

    Sol kanatta her zaman hazırdı ancak hücum açısından önceki maçlardaki kadar etkili olamadı. Yine de savunmada iyi bir performans sergiledi.

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  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Orta saha

    Rodri (8/10):

    Her zamanki gibi, İspanya'nın yaptığı her şey orta sahanın metronomundan geçti; o da nokta atışı paslarıyla birkaç gol fırsatı yarattı. Fransa'nın orta sahasına sorun çıkaracak bir klas oyuncu.

    Fabian Ruiz (6/10):

    Pedri'nin yerine ilk 11'de yer alması sürpriz olarak karşılanmış olsa da, skoru açarak bu kararın doğruluğunu kanıtladı ve ikinci yarının henüz 10. dakikasında şaşırtıcı bir şekilde oyundan alınana kadar iyi bir performans sergiledi.

  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Saldırı

    Lamine Yamal (6/10):

    İspanya'nın süperstarı için karışık duygular. Genç oyuncunun bazı dokunuşları nefes kesiciydi ve İspanya'nın açılış golünü Porro'ya kazandıran, onun harika ağırlıklı pasıydı. Courtois'yı birkaç kez zorladı ancak Yamal'ı tanıyanlar, ikinci Dünya Kupası golünü ve ilk asistini hâlâ beklediği için şüphesiz hayal kırıklığına uğrayacağını bilir.

    Dani Olmo (6/10):

    Ofansif orta saha oyuncusunun hareketleri zaman zaman muhteşemdi ve Fabian'ın golünde kilit rol oynadı; ancak Olmo'da sıklıkla görüldüğü gibi, ikinci yarıda son vuruşları ve zayıf şutları hayal kırıklığı yarattı.

    Alex Baena (3/10):

    İlk yarıda bazı güzel dokunuşlar yaptı ve çok çalıştı, ancak hücumda pek bir tehdit oluşturmadı; bu nedenle ikinci yarının başında oyundan alınması sürpriz olmadı.

    Mikel Oyarzabal (4/10):

    Forvet hattında yorulmak bilmeden çalıştı ancak saatin 60. dakikasını biraz geçtikten sonra Yamal'ın kendisine boşluk yaratmasına kadar gerçekten iyi bir gol fırsatı yakalayamadı; ancak dar açıdan çektiği şut Courtois tarafından kurtarıldı. Maçın bitimine 10 dakikadan biraz fazla bir süre kala oyundan alındı.

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    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Ferran Torres (5/10):

    Çok yönlü forvet, 56. dakikada Baena'nın yerine oyuna girdi ve başlangıçta kanatta oynadı, ancak Oyarzabal'ın oyundan çıkmasının ardından daha merkezi bir pozisyona geçti. İlk 11'de yer alabilmek için yeterince iyi bir performans sergilemedi.

    Pedri (4/10):

    Barcelona'daki takım arkadaşı Ferran ile birlikte çift oyuncu değişikliğinin bir parçası olan Pedri, orta sahada Fabian'ın yerine oyuna girdi ancak etkileyici bir performans sergileyemedi ve maçın sonlarında yakaladığı bir kontra atağı berbat bir pasla mahvetti. Fransa maçında ilk 11'de yer alıp almayacağı merak konusu.

    Nico Williams (5/10):

    Oyarzabal'ın yerine oyuna giren Nico Williams, sol kanattan Belçika savunmasına bazı zorluklar yaşattı. Teksas'ta Baena'nın yerine ilk 11'de yer alabilir.

    Mikel Merino (7/10):

    İspanya'nın süper yedeği, maçın bitimine sadece dört dakika kala oyuna girdi ve neredeyse kaçınılmaz bir şekilde, ülkesine bir kez daha galibiyeti getirdi. Yarı finalde Olmo'nun yerine ilk 11'de yer alabilir mi?...

    Luis de la Fuente (7/10):

    Bazı önemli kararlar aldı; Pedri yerine Fabian Ruiz'i ilk 11'de oynatması ve Merino'yu oyuna sokması doğru kararlar oldu - her ne kadar Merino'nun daha erken oyuna girmesi gerektiğini düşünsek de. Önümüzdeki günlerde alması gereken daha önemli kadro kararları var.

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