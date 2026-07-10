İspanya-Belçika maçı oyuncu değerlendirmeleri: Mikel Merino yine gol attı! Süper yedek oyuncu, Senne Lammens’in şok edici hatasını değerlendirerek, Lamine Yamal’ın yine gol atamaması üzerine Fransa ile yarı final karşılaşmasını garantiledi

Ancak, bu yaz düzenlenen Dünya Kupası’nda İspanya’ya gol atan ilk takım Belçika oldu; Charles De Ketelaere, devre arasına sadece dört dakika kala Timothy Castagne’nin altı yarda alanına gönderdiği muhteşem pası kafayla gole çevirdi.

Maç ilerledikçe Kırmızı Şeytanlar'ın özgüveni arttı ancak İspanya, galibiyet golünü bulmak için sürekli ileriye doğru baskı yapmaya devam etti. Ve normal sürenin bitimine sadece iki dakika kala, bir önceki turda Portekiz karşısında uzatmalarda galibiyet golünü atan Merino, bu kez Courtois'nın yerine geçen Senne Lammens'in yaptığı bir kaleci hatasını değerlendirerek ülkesini yarı finale taşıdı.

Aşağıda, GOAL, Luis de la Fuente'nin takımının Salı günü Arlington'da Fransa ile oynayacağı heyecan verici Euro 2024 yarı final rövanş maçına çıkmasını sağlayan İspanya'nın sahadaki tüm oyuncularını değerlendiriyor...