İspanya-Avusturya maçı oyuncu değerlendirmeleri: La Roja formuna kavuşmaya başladı! Mikel Oyarzabal iki gol attı ve Lamine Yamal göz kamaştırdı; Avrupa şampiyonu, Dünya Kupası eleme turlarında yeniden canlandı

La Roja maça ısınması biraz zaman aldı ancak sonunda kontrolü ele geçirdi ve bir daha geriye bakmadı. Aymeric Laporte’nin kafası az farkla dışarı çıktıktan sonra, Marc Cucurella bir köşe vuruşundan sert bir şutla skoru açtığını sandı, ancak gol, kaleciye yapılan faul nedeniyle haksız bir şekilde iptal edildi.

Ardından Lamine Yamal ve Oyarzabal, etkileyici bir performans sergileyen Avusturyalı kaleci Alexander Schlager'den arka arkaya iki güzel kurtarış kopardı, ancak maçın kilidini açan gol dört dakika sonra geldi; Cucurella'nın isabetli ve alçak ortasını Oyarzabal ağlara gönderdi. Oyarzabal, ilk yarının uzatma dakikalarında skoru ikiye katlamalıydı, ancak Alex Baena'nın serbest vuruşunun üst direğe çarpıp geri sekmesi üzerine yakın direk önünde yine gol fırsatını kaçırdı.

İkinci yarı da benzer bir seyir izledi. Rodri’nin alçak şutu defans tarafından saptırılıp az farkla dışarı çıktı ve Avusturya, oyuna sonradan giren Sasa Kalajdzic ile en iyi fırsatını yakaladı; ancak kısa süre sonra skor 2-0 oldu ve maçın kaderi belli oldu: Baena, ortada Porro’yu buldu ve onun aşağıya doğru vurduğu kafa vuruşu kalecinin üzerinden ağlara gitti.

Maçın bitimine beş dakika kala Yamal’ın şutu David Alaba tarafından gol çizgisinden uzaklaştırıldı, ancak Oyarzabal maçın son dakikalarında Cucurella’nın ortasını yan ayakla ağlara göndererek skoru daha da güzelleştirdi. İspanya, son 16 turunda Portekiz veya Hırvatistan ile karşılaşacak.

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