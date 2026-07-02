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Krishan Davis

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İspanya-Avusturya maçı oyuncu değerlendirmeleri: La Roja formuna kavuşmaya başladı! Mikel Oyarzabal iki gol attı ve Lamine Yamal göz kamaştırdı; Avrupa şampiyonu, Dünya Kupası eleme turlarında yeniden canlandı

Player ratings
İspanya
Avusturya
Dünya Kupası
FEATURES
İspanya - Avusturya
M. Oyarzabal
L. Yamal

İspanya, Perşembe günü Los Angeles’ta Avusturya’yı 3-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükseldi. Avrupa şampiyonu, maçın başından itibaren oyunu domine ederek herhangi bir tehlikeyle karşılaşmadı ve Mikel Oyarzabal’ın attığı iki gol ile Pedro Porro’nun kafa vuruşuyla rahat bir galibiyet elde etti; böylece turnuvada geç de olsa ritmini buldu.

La Roja maça ısınması biraz zaman aldı ancak sonunda kontrolü ele geçirdi ve bir daha geriye bakmadı. Aymeric Laporte’nin kafası az farkla dışarı çıktıktan sonra, Marc Cucurella bir köşe vuruşundan sert bir şutla skoru açtığını sandı, ancak gol, kaleciye yapılan faul nedeniyle haksız bir şekilde iptal edildi.

Ardından Lamine Yamal ve Oyarzabal, etkileyici bir performans sergileyen Avusturyalı kaleci Alexander Schlager'den arka arkaya iki güzel kurtarış kopardı, ancak maçın kilidini açan gol dört dakika sonra geldi; Cucurella'nın isabetli ve alçak ortasını Oyarzabal ağlara gönderdi. Oyarzabal, ilk yarının uzatma dakikalarında skoru ikiye katlamalıydı, ancak Alex Baena'nın serbest vuruşunun üst direğe çarpıp geri sekmesi üzerine yakın direk önünde yine gol fırsatını kaçırdı.

İkinci yarı da benzer bir seyir izledi. Rodri’nin alçak şutu defans tarafından saptırılıp az farkla dışarı çıktı ve Avusturya, oyuna sonradan giren Sasa Kalajdzic ile en iyi fırsatını yakaladı; ancak kısa süre sonra skor 2-0 oldu ve maçın kaderi belli oldu: Baena, ortada Porro’yu buldu ve onun aşağıya doğru vurduğu kafa vuruşu kalecinin üzerinden ağlara gitti.

Maçın bitimine beş dakika kala Yamal’ın şutu David Alaba tarafından gol çizgisinden uzaklaştırıldı, ancak Oyarzabal maçın son dakikalarında Cucurella’nın ortasını yan ayakla ağlara göndererek skoru daha da güzelleştirdi. İspanya, son 16 turunda Portekiz veya Hırvatistan ile karşılaşacak.

GOAL, Los Angeles'taki İspanya oyuncularını değerlendiriyor...

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Unai Simon (6/10):

    Tek bir kurtarış bile yapmak zorunda kalmadı. Ona bir ceza kesilmeliydi.

    Pedro Porro (8/10):

    Defansif görevlerinden kaçınmadan yardımcı kanat oyuncusu olarak oynayabildi. Skoru 2'ye getiren güzel bir kafa vuruşu yaptı.

    Pau Cubarsi (7/10):

    Genç yaşına rağmen kendinden emin bir performans sergiledi. Takımını sahada ileriye taşıdı.

    Aymeric Laporte (7/10):

    Defansif olarak fazla iş yükü olmamasına rağmen sağlam bir performans sergiledi. Topa sık sık dokundu ve akıcı paslar verdi.

    Marc Cucurella (8/10):

    Mümkün olduğunca ileride oynadı. Tartışmalı bir şekilde golü iptal edildi ancak kısa süre sonra Oyarzabal'a asist yaptı ve maçın sonlarında aynı şeyi tekrarladı.

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  • FBL-WC-2026-MATCH84-ESP-AUTAFP

    Orta saha

    Rodri (7/10):

    Orta sahanın merkezinde metronom gibi oynadı ve Avusturya'nın nadir görülen bir hücum girişimini büyük bir müdahaleyle engelledi.

    Pedri (6/10):

    Her zamanki gibi şirin bir pasıyla ilk yarıda iyi bir fırsat yarattı. Topu almak ve oyunu devam ettirmek için her zaman hazırdı.

    Dani Olmo (6/10):

    Ceza sahasında muhteşem bir dönüşün ardından sıkıştırıldı. Defansif olarak büyük çaba gösterdi.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Saldırı

    Lamine Yamal (7/10):

    Konrad Laimer tarafından sıkı bir şekilde markaj altına alındı ancak her zamanki gibi birçok parlak an yaşadı ve oyununu bir üst seviyeye taşıdı. Maçın sonlarında kesin bir gol fırsatını kaçırdı.

    Mikel Oyarzabal (8/10):

    Cucurella'nın nokta atışı ortasından ilk golünü çok basit bir şekilde attı, ikincisi de buna çok benzerdi. Ceza sahasında ölümcül bir performans sergiledi.

    Alex Baena (7/10):

    Maçın başlarında çok canlı görünüyordu ve İspanya'nın en iyi oyunlarının çoğunda rol aldı. Porro'ya harika bir orta yaptı.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Mikel Merino (5/10):

    Maçta pek bir etki yaratamadı.

    Ferran Torres (5/10):

    Birkaç iyi hücum pozisyonunu boşa harcadı.

    Gavi (N/A):

    Yedek kulübesinden sadece beş dakikalık süre aldı.

    Marc Pubil (N/A):

    Maçı sağlamlaştırmak için uzatma dakikalarında oyuna girdi.

    Fabian Ruiz (Yok):

    O da maçın sonlarında oyuna girdi ve muhtemelen bundan pek memnun olmayacaktır.

    Luis de la Fuente (7/10):

    İspanya'nın bu Dünya Kupası'ndaki en ikna edici performansıydı ve endişe verici bir şekilde, tam da doğru anda vites yükseltmiş gibi görünüyorlar.

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