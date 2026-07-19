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Spain Argentina ratings GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

İspanya-Arjantin maçı oyuncu değerlendirmeleri: Viva La Roja! Ferran Torres, Avrupa şampiyonu takımı Dünya Kupası zaferine taşıdı; maçı domine eden final performansı sonunda karşılığını buldu

Player ratings
İspanya
Dünya Kupası
F. Torres
FEATURES
İspanya - Arjantin

Ferran Torres, son derece sıkıcı geçen final maçında İspanya'ya 2026 Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandıran tek golü attı. O gün sahada futbol oynamaya istekli tek takım La Roja'ydı ve Barcelona'lı forvetin kahramanlık performansı sayesinde uzatmalarda hak ettiği galibiyete ulaştı. Bu zaferle üst üste iki büyük kupa kazanan İspanya, bir yandan da Leo Messi'nin Arjantin milli takımındaki kariyerini bir mağlubiyetle sona erdirmiş olabilir.

New Jersey’de sıkıcı bir maç yaşandı. İspanya futbol oynamaya hazırdı, Arjantin ise değildi. İspanya 120 dakika boyunca rakibini istikrarlı bir şekilde boğarken, Arjantin kaleyi bulan tek bir şut bile atamadı.

İspanya, maçın başlarında birkaç parlak atak sergiledi. Sağ kanatta Lamine Yamal oldukça hareketliydi ve ilk 10 dakika içinde Emi Martinez’i güzel bir kurtarışa zorladı. Bunun dışında La Roja, kaliteli bir oyun sergilemese de maçı kontrol altında tuttu. Bazen fazla temkinli davrandılar ve şut çekmekten çekindiler. Marc Cucurella’nın direğin hemen yanından sıyıran sert şutu, en yakın gol fırsatı oldu.

La Roja, ikinci yarıda hücum seçeneklerini artırarak çok daha iyi bir performans sergiledi. Nico Williams sol kanatta çok ihtiyaç duyulan hızı sağlarken, Ferran ise savunmayı genişletti. Ancak bu noktada Emiliano Martinez uyanmaya başladı. Arjantin kalecisi, İspanya'nın maçın sonlarına doğru yaptığı bir dizi atağı birkaç güzel kurtarışla bertaraf etti; bu kurtarışlar, maçı uzatmalara kadar berabere tutmaya yetti. Uzatmalara girilmeden önce ise Enzo Fernandez, ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı.

Bundan sonra da durum pek değişmedi; topun hakimiyeti çoğunlukla İspanya’daydı. Arjantin geri çekildi, ancak La Roja yeterince etkili olamadı ve Emiliano Martinez’in sayısız kurtarışıyla birbiri ardına fırsatları kaçırdı.

Sonunda İspanya golü buldu: Williams uzak direkte rakibinden daha yükseğe zıpladı ve topu Ferran’a indirdi; Ferran boş alana doğru ilerleyip topu ağlara gönderdi. Arjantin maçın sonlarında canlandı, ancak Pau Cubarsi’nin kendi kalesi önünde yaptığı kahramanca müdahale, son dakikada bir dram yaşanmamasını sağladı.

GOAL, New Jersey’deki İspanya oyuncularını değerlendiriyor...

  • Marc Cucurella Getty

    Kaleci ve Savunma

    Unai Simon (7/10):

    Birkaç kez kale çizgisinden iyi çıktı. Tek bir kurtarış bile yapması gerekmedi.

    Pedro Porro (7/10):

    Kanatları iyi kapattı, topu dolaştırdı, ancak son paslarında çoğunlukla ciddi eksiklikler vardı.

    Pau Cubarsi (8/10):

    Enzo Fernandez'in kırmızı kart görmesine neden olan faulü iyi oynadı. Uzun pasları iyi karşıladı ve top hakimiyetinde de düzenliydi. Maçı garantilemek için son dakikalarda mucizevi bir blok yaptı.

    Aymeric Laporte (7/10):

    Topa çok sık dokundu ve oyunu yeterince iyi sürdürdü. Topla pek fazla işi olmadı.

    Marc Cucurella (8/10):

    Mükemmeldi. Messi'yi iyi kontrol etti ve hücumda da katkı sağladı. Mücadeleye de hazırdı. Milli takımında da istikrarlı bir performans sergiliyor.

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  • RodriGetty

    Orta saha

    Rodri (8/10):

    Neredeyse maçın tamamında muhteşemdi. Orta sahadan oyunu yönetti ve alanı etkili bir şekilde kontrol etti.

    Fabian Ruiz (6/10):

    Birkaç gol fırsatı yarattı, Arjantin orta sahasını sessiz tuttu.

    Dani Olmo (7/10):

    İspanya'nın sorununu simgeleyen bir isimdi. Topu iyi tuttu, doğru koşular yaptı, ancak fırsat bulduğunda topa tam anlamıyla vuruş yapamadı.

  • Lamine YamalGetty

    Saldırı

    Lamine Yamal (8/10):

    Maçın başlarında oldukça hareketliydi, ancak daha sonra Arjantin onu sahadan uzaklaştırmaya çalıştı. Maçın ilerleyen dakikalarında oyuna daha fazla ağırlığını koydu ve gerçek bir tehdit oluşturdu.

    Mikel Oyarzabal (6/10):

    25 top dokunuşu, 11 başarılı pas ve birkaç yarım yamalak şut denemesi. Formunda olduğu zamanlarda muhteşem bir oyuncu, ancak bu maçta biraz fazla gösterişçi ve etkisizdi.

    Alex Baena (6/10):

    Sol kanatta garip bir şekilde görevlendirildi. Takımla iyi uyum sağladı ama İspanya'nın ihtiyaç duyduğu hızı sağlayamadı.

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  • Luis De La FuenteGetty

    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Pedri (7/10):

    Oyuna girdiğinde İspanya'nın çok ihtiyaç duyduğu biraz daha fazla hücum gücü kattı.

    Ferran Torres (10/10):

    Günün kahramanı. Galibiyet golünü atmadan önce birkaç iyi fırsatı kaçırdı.

    Nico Williams (8/10):

    Yedek kulübesinden gelen kıvılcım. Hızı ve yaratıcılığı maçı değiştirdi ve İspanya'nın fikir sıkıntısı çektiği anlarda takıma ekstra bir hücum gücü kattı.

    Mikel Merino (6/10):

    Biraz çabaladı. İyi bir fırsatı kaçırdı.

    Martin Zubimendi (Değerlendirilemez):

    Uzatmalarda orta sahada ekstra bir güç oldu.

    Eric Garcia (Değerlendirilemez):

    Son 20 dakikayı stoper olarak oynadı. Görevini yerine getirdi.

    Luis De La Fuente (10/10):

    Zafer! Takımı maçı büyük ölçüde kontrol etti ancak hücumda pek etkili olamadı. İspanya uzatmalara kadar beklenen performansı gösteremedi ama onun için bunun önemi yok. Arka arkaya iki büyük kupa kazandı.