İspanya-Arjantin maçı oyuncu değerlendirmeleri: Viva La Roja! Ferran Torres, Avrupa şampiyonu takımı Dünya Kupası zaferine taşıdı; maçı domine eden final performansı sonunda karşılığını buldu

New Jersey’de sıkıcı bir maç yaşandı. İspanya futbol oynamaya hazırdı, Arjantin ise değildi. İspanya 120 dakika boyunca rakibini istikrarlı bir şekilde boğarken, Arjantin kaleyi bulan tek bir şut bile atamadı.

İspanya, maçın başlarında birkaç parlak atak sergiledi. Sağ kanatta Lamine Yamal oldukça hareketliydi ve ilk 10 dakika içinde Emi Martinez’i güzel bir kurtarışa zorladı. Bunun dışında La Roja, kaliteli bir oyun sergilemese de maçı kontrol altında tuttu. Bazen fazla temkinli davrandılar ve şut çekmekten çekindiler. Marc Cucurella’nın direğin hemen yanından sıyıran sert şutu, en yakın gol fırsatı oldu.

La Roja, ikinci yarıda hücum seçeneklerini artırarak çok daha iyi bir performans sergiledi. Nico Williams sol kanatta çok ihtiyaç duyulan hızı sağlarken, Ferran ise savunmayı genişletti. Ancak bu noktada Emiliano Martinez uyanmaya başladı. Arjantin kalecisi, İspanya'nın maçın sonlarına doğru yaptığı bir dizi atağı birkaç güzel kurtarışla bertaraf etti; bu kurtarışlar, maçı uzatmalara kadar berabere tutmaya yetti. Uzatmalara girilmeden önce ise Enzo Fernandez, ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı.

Bundan sonra da durum pek değişmedi; topun hakimiyeti çoğunlukla İspanya’daydı. Arjantin geri çekildi, ancak La Roja yeterince etkili olamadı ve Emiliano Martinez’in sayısız kurtarışıyla birbiri ardına fırsatları kaçırdı.

Sonunda İspanya golü buldu: Williams uzak direkte rakibinden daha yükseğe zıpladı ve topu Ferran’a indirdi; Ferran boş alana doğru ilerleyip topu ağlara gönderdi. Arjantin maçın sonlarında canlandı, ancak Pau Cubarsi’nin kendi kalesi önünde yaptığı kahramanca müdahale, son dakikada bir dram yaşanmamasını sağladı.

GOAL, New Jersey’deki İspanya oyuncularını değerlendiriyor...