New Jersey’de sıkıcı bir maç yaşandı. İspanya futbol oynamaya hazırdı, Arjantin ise değildi. İspanya 120 dakika boyunca rakibini istikrarlı bir şekilde boğarken, Arjantin tek bir şut bile çekemedi.

İspanya, maçın başlarında birkaç parlak atak sergiledi. Lamine Yamal, sağ kanatta oldukça hareketliydi ve ilk 10 dakika içinde Emi Martinez'i güzel bir kurtarışa zorladı. Bunun dışında La Roja, kaliteli bir oyun sergilemeden maçı kontrol etti. Bazen fazla temkinli davrandılar ve şut çekmekten çekindiler. Marc Cucurella'nın direğin hemen yanından sıyıran sert şutu, en yakın gol fırsatı oldu.

La Roja, ikinci yarıda hücum seçeneklerini artırarak çok daha iyi bir performans sergiledi. Nico Williams, sol kanatta takıma çok ihtiyaç duyulan hızı kattı. Ferran Torres ise savunmayı biraz zorladı. Ancak bu sırada Emiliano Martinez uyanışa geçti. Arjantinli kaleci, maçın uzatmalara kadar berabere kalmasını sağlayacak kadar etkili kurtarışlarla İspanya'nın son dakikalardaki bir dizi atağını bertaraf etti.

Uzatmalarda da durum pek değişmedi. Topun hakimiyeti çoğunlukla İspanya’daydı. Arjantin ise geriye çekildi. La Roja ise yeterince etkili olamadı; Martinez’in sayısız kurtarışıyla birbiri ardına fırsatları kaçırdı.

Sonunda İspanya golü buldu. Gol 106. dakikada geldi. Nico Williams, uzak direkte rakibinden daha yükseğe zıpladı ve topu indirdi. Torres boş alana doğru ilerledi ve topu ağlara gönderdi. Arjantin'den bir tepki geldi. Arjantin maçın sonlarında canlandı, ancak Pau Cubarsi'nin kendi kalesi önünde yaptığı kahramanca müdahale, bu maçta son dakikada bir dram yaşanmamasını sağladı. Sanki futbol kazandı gibi hissettiriyor.

GOAL, New York/New Jersey Stadyumu’ndaki İspanya oyuncularını değerlendiriyor...