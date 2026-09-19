Gordo, özellikle Flick'in ona en üst seviyede gerçekten güvendiğini gördükten sonra, genç oyuncunun hızlı gelişimi karşısında büyük hayranlık duyduğunu kabul etti.

Eski gençler Avrupa şampiyonunun taktiksel esnekliğine duyduğu hayranlığı anlatan teknik adam, muhabirlere şu ifadeleri kullandı: "Takımların ona güvendiğini görmeyi seviyorum. Elbette, 21 yaş altı oyuncuların o seviyede performans göstermesini görünce şaşırıyorum. Xavi, eski bir 19 yaş altı şampiyonu. En iyi özelliği, oyunu, alanı ve zamanlamayı mükemmel şekilde anlaması. Ve bunu her pozisyondan yapabiliyor. Hem merkez orta saha hem de bek olarak belirleyici. Çok zeki."

Gordo'nun övgüsü, savunmacının soğukkanlılığını değerlendirirken daha da ileri gitti; buna göre bu özellik, İspanya'nın A milli takım yıldızıyla aynı seviyede: "Her zaman bir adım önde. Bazı yönlerden, oyunu anlama biçimi nedeniyle bana Pedri'yi hatırlatıyor. Zaman onun için farklı akıyormuş gibi görünüyor."