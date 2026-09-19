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FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa
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İspanya 21 Yaş Altı Takımı Teknik Direktörü David Gordo, Barcelona'dan Xavi Espart'ı Pedri benzeri oyun anlayışı nedeniyle övdü

X. Espart
Pedri
Barcelona
La Liga
İspanya U21
EURO U21 Qualification

İspanya 21 Yaş Altı Milli Takımı Teknik Direktörü David Gordo, Barcelona'nın genç yıldızı Xavi Espart'ı son milli takım kadrosuna dahil ettikten sonra oyuncuya övgüler yağdırdı. Gordo, yaklaşan Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesinde 19 yaşındaki oyuncunun ender görülen taktik olgunluğunu ve alan farkındalığını öne çıkarırken, A takımın Barcelona'lı maestrosu Pedri ile de karşılaştırdı.

  • Genç oyuncu, milli düzeyde takdir kazandı

    Espart, yaklaşan milli ara öncesinde kulüpten takım arkadaşı Marc Bernal ile birlikte resmen İspanya 21 Yaş Altı kadrosuna çağrıldı. Bu davet, onun bu sezon Hansi Flick'in Barcelona A takımındaki etkileyici çıkışının ardından geldi. Çok yönlü 19 yaşındaki oyuncu, bek pozisyonunda görev verilmesinin ardından La Liga'da çıktığı beş maçta şimdiden bir gol ve iki asist kaydetti.

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    Taktisyen, genç yıldız adayının özelliklerini karşılaştırdı

    Gordo, özellikle Flick'in ona en üst seviyede gerçekten güvendiğini gördükten sonra, genç oyuncunun hızlı gelişimi karşısında büyük hayranlık duyduğunu kabul etti.

    Eski gençler Avrupa şampiyonunun taktiksel esnekliğine duyduğu hayranlığı anlatan teknik adam, muhabirlere şu ifadeleri kullandı: "Takımların ona güvendiğini görmeyi seviyorum. Elbette, 21 yaş altı oyuncuların o seviyede performans göstermesini görünce şaşırıyorum. Xavi, eski bir 19 yaş altı şampiyonu. En iyi özelliği, oyunu, alanı ve zamanlamayı mükemmel şekilde anlaması. Ve bunu her pozisyondan yapabiliyor. Hem merkez orta saha hem de bek olarak belirleyici. Çok zeki."

    Gordo'nun övgüsü, savunmacının soğukkanlılığını değerlendirirken daha da ileri gitti; buna göre bu özellik, İspanya'nın A milli takım yıldızıyla aynı seviyede: "Her zaman bir adım önde. Bazı yönlerden, oyunu anlama biçimi nedeniyle bana Pedri'yi hatırlatıyor. Zaman onun için farklı akıyormuş gibi görünüyor."

  • Çok yönlülük, akademi kökeninin altını çiziyor

    Gordo'nun değerlendirmesi, Barcelona'nın ünlü akademi kademelerinden gelen kalitenin seviyesini açıkça ortaya koyuyor. Espart'ın bekten oyunu yönlendirebilme ya da orta sahada sigorta görevi üstlenebilme kapasitesi, antrenörlerine bu seviyede nadir görülen bir taktik esneklik sağlıyor. Üst düzey futbola kısa sürede uyum sağlaması, en yüksek taleplere adapte olurken futboldaki olgunluğun çoğu zaman yaştan çok daha önemli olduğunu gösteriyor.

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    Kritik Avrupa elemeleri kapıda

    İspanya 21 Yaş Altı Takımı, önümüzdeki haftalarda Finlandiya, San Marino ve Romanya'ya karşı bir dizi Avrupa Şampiyonası eleme maçına çıkacak. Bu rekabetçi karşılaşmalar, Espart'ın yaş grubu millî takım düzeninde düzenli bir yer edinmesi için mükemmel bir zemin sunuyor. Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için bu millî maç arasında sergilenecek güçlü bir performans, Barcelona'daki uzun vadeli konumunu daha da sağlamlaştıracaktır.

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