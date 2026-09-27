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İspanya, 2030 Dünya Kupası finalini düzenlemeye Fas'tan daha mı layık? Gerçekler tersini kanıtlıyor

FEATURES
Brezilya - Fas
Brezilya
Fas
Dünya Kupası
İspanya - Mısır
İspanya
Mısır
Hazırlık Maçları
İspanya - Yeşil Burun Adaları
Yeşil Burun Adaları
Real Madrid C - CD Colonia Moscardo
Real Madrid C
CD Colonia Moscardo
Segunda Federacion
Bayern Münih - Real Madrid
Bayern Münih
Real Madrid
Şampiyonlar Ligi
Atletico Madrid - Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
Vinicius Junior
L. Yamal
Fas
İspanya
Portekiz
Brezilya
ABD
Mısır
Cabo Verde
Almanya

Son dönemde İspanya sahalarında artan ırkçılık olayları, tartışmalı dosyayı yeniden gündeme getiriyor

2030 Dünya Kupası finalinin İspanya ile Fas arasında düzenlenmesi dosyası, bir çekişmeye sahne oluyor; Avrupa ülkesi kupanın kendi topraklarında kaldırılması gerektiğinde ısrar ederken, Fas kendini hazır olma durumu, altyapısı ve FIFA'nın turnuvaya dair vermek istediği imaj açısından en uygun alternatif olarak sunuyor.

Arka planda, son aylarda İspanya sahalarında peş peşe yaşanan bir dizi ırkçılık vakası acil bir ahlaki soruyu gündeme getiriyor: "Tüm ırkları ve renkleri bir araya getiren bir maçı, ırkçılıkla mücadele dosyası hâlâ ardına kadar açık olan bir ülkeye vermek yakışık alır mı?"

Vinicius Junior'ın, ırkçılıkla mücadele koşulları iyileşmezse Dünya Kupası'nın ev sahipliğinin İspanya'dan alınmasını talep etmesinden bu yana tartışma dinmiyor. Açıklamaları o dönemde İspanyol medyasından geniş çaplı bir eleştiri dalgasıyla karşılanmıştı; ta ki son ayların ve günlerin olayları gelip ona sahada pratik bir dayanak sunana kadar.

Buna karşılık Fas, 2025 Afrika Uluslar Kupası'nın düzenlenmesini modern stadyumlar, iyi bir organizasyon ve şu mesajı ortaya koymak için değerlendirdi: 2030 Dünya Kupası'nın tarihi finali, Akdeniz'in güney kıyısında güvenli ve modern bir yuva bulabilir.

  • Final mücadelesi

    FIFA, 2030 Dünya Kupası'nın düzenlenmesini İspanya, Portekiz ve Fas'ı içeren üçlü bir dosyaya vermeye karar verdi. Mundial'in ilk edisyonunun üzerinden 100 yıl geçmesini kutlamak amacıyla 3 sembolik açılış maçının Arjantin, Uruguay ve Paraguay'da düzenlenmesi de planlanıyor.

    Ancak dosyadaki en hassas nokta, Madrid ile Rabat arasında sessiz bir rekabetin başlığına dönüşen final maçının nerede oynanacağı meselesi olarak kaldı.

    İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan, İspanya'nın finale ev sahipliği yapacağını birden fazla kez teyit etti. Organizasyon açısından en yetkin gördüğü bir ülkeye maçın verilmemesini açıklamanın "imkânsız" olduğunu belirten Louzan, finalin büyük olasılıkla yenilenmelerinin ardından Santiago Bernabéu ya da Camp Nou'da oynanacağına dikkat çekti.

    Buna karşılık Fas Kraliyet Federasyonu Başkanı Fevzi Lakcaa, finalin yeni Kazablanka Stadı'nda (kapasitesinin yaklaşık 115 bin seyirciye ulaşması bekleniyor) oynanmasına yönelik açık bir istek dile getirdi. Bu, Fas'ın böylesine tarihi bir dosyada ikincil ortak rolüne razı olmadığı mesajını içeriyordu.

    Bu raporun hazırlandığı ana kadar FIFA, finale ev sahipliği yapacak şehri resmen açıklamadı; kararın genellikle turnuvanın başlamasından yaklaşık iki yıl önce netleştirildiğini teyit etmekle yetindi. Bu da gelecekteki gelişmeler ışığında tartışmanın seyrinin değişmesine kapı aralıyor.

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  • Vinicius Junior tehlike çanlarını çalıyor

    Vinicius Junior, sadece yuhalamalardan şikâyet eden bir oyuncu olmakla kalmadı; İspanya sahalarında ırkçılığa karşı açık bir mücadelenin sembolüne dönüştü. Bu süreç, İspanyol futbol tarihinde ırkçı hakaretler nedeniyle taraftarların hapisle cezalandırıldığı ilk yargı kararıyla sonuçlanan meşhur Mestalla olayıyla başladı.

    Brezilyalı, birden fazla sahada bir dizi hakarete maruz kaldı ve nihayetinde etkileyici açıklamalar yaparak, caydırıcı bir ceza verilmeden tekrarlanan hakaretler yüzünden futbol oynamaya artık daha az istek duyduğunu söyledi.

    Büyük bir tartışma fırtınası koparan uluslararası bir televizyon söyleşisinde Vinicius, İspanya ırkçılıkla mücadelede gerçek bir ilerleme kaydetmezse 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma hakkından mahrum bırakılması gerektiğini söyledi. Bir oyuncunun, ten rengi nedeniyle ırkçı hakaretlere maruz kalabileceği bir ülkede maç oynarken kendini güvende hissedemeyeceğinin altını çizdi.

    Brezilyalı yıldızın açıklamaları, İspanyol medyasının bir kesiminde ve onun bütün bir ülkenin imajına zarar verdiğini düşünen bazı spor camiası isimlerinde açık bir reddiyeyle karşılandı. Ancak bunun ardından sahada yaşanan gelişmeler, onun sözlerine anlık bir tepkinin ötesine geçen yeni bir ağırlık kazandırdı.

  • İspanya-Mısır maçı: "Zıplamayan Müslümandır"

    Son günlerdeki en büyük kıvılcım, Dünya Kupası öncesi yalnızca teknik bir sınav olması beklenen bir hazırlık maçından geldi: Barcelona'da Espanyol kulübüne ait "RCDE" stadında oynanan İspanya-Mısır karşılaşması.

    İlk dakikalar geçer geçmez tribünlerde bazı taraftarlardan defalarca yükselen tezahürat duyuldu: "Zıplamayan Müslümandır." İspanyol sahalarında bilinen bir tezahüratın çarpıtılmış hâli olan bu ifade, burada rakip bir ülkenin dinini, oyuncularının ve taraftarlarının çoğunluğunu ve ekran karşısında oturan her Müslümanı hedef aldı.

    Tezahüratlar geçici bir olay değildi; ilk yarıda, ardından da sonraki dönemlerde tekrarlandı. Bu durum, karşılaşmanın organizatörlerini, stadın iç anons sistemi ve ekranları üzerinden ırkçı ifadelere karşı uyarıda bulunan ve spor tesisleri içinde ırkçı davranışları suç sayan yasaları hatırlatan mesajları defalarca yayınlamak zorunda bıraktı; bu sırada seyircilerin bir kısmından yuhalama sesleri yükseldi.

    Katalan polisi doğrudan "İslamofobik ve yabancı düşmanı tezahüratlar" konusunda soruşturma başlattığını açıklarken, İspanya Futbol Federasyonu yaşananları resmen kınayarak nefretin ve ırkçılığın sahalarda yeri olmadığını vurguladı.

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  • Yamal patlıyor, Mısır ise kınıyor

    Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın yıldızı, Faslı ve Ekvator Ginesi kökenli, Müslüman olan Lamine Yamal için de tablo daha az ağır değildi; raporlar, oyuncunun yaşananlardan psikolojik olarak etkilendiğini ve karşılaşmadaki görevi sona erdikten sonra taraftarları selamlama turunu tamamlamadan soyunma odasına gittiğini ortaya koydu.

    Yamal, sosyal medya hesapları üzerinden net bir mesaj yayımlayarak, kendisine doğrudan yöneltilmemiş olsa bile tezahüratları "cahilce ve ırkçı" ve "saygısız ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi. "Müslümanım, Allah'a şükür" ifadesini kullanan oyuncu, dinle alay etmenin cahillik ve birlikte yaşanamayacak bir nefret söylemi yansıttığını vurguladı.

    Mısır tarafından ise Mısır Futbol Federasyonu, tezahüratları kınadı ve bunları İspanyol halkını temsil etmeyen bir azınlığın kabul edilemez davranışları olarak niteledi; aynı zamanda millî marşa hakaret edilmesini veya İslam dinine yönelik saygısızlığı tamamen reddettiğini vurguladı.

    Artan uluslararası baskı, FIFA'yı bu tezahüratlar nedeniyle İspanya Futbol Federasyonu'na karşı disiplin soruşturması başlatmaya itti. Bu adım, meselenin artık yalnızca iç kamuoyunda bir tartışma olmaktan çıkıp dünyanın en üst futbol otoritesinin masasına gelen resmî bir dosya hâline geldiğini teyit ediyor.

  • Bin kez ırkçılığa maruz kaldım

    İspanya ile Mısır maçındaki olaydan aylar sonra, bizzat Lamine Yamal yeniden gündeme gelerek meseleyi ön plana taşıyan yeni bir tanıklıkta bulundu; birkaç gün önce, kariyeri boyunca "bin kez" ırkçılığa maruz kaldığını söyleyen Yamal, bu durumun her zaman doğrudan hakaretlerle sınırlı kalmadığını, sahiplerinin ırkçı bir nitelik taşıdığının farkında bile olmayabileceği davranış ve yorumları da kapsadığını açıkladı.

    Bu yeni tanıklık, sahibinin İspanya La Liga'sında forma giyen yabancı bir oyuncu değil, bizzat İspanya Milli Takımı'nın en önemli yıldızlarından biri, Faslı kökenlere sahip Müslüman bir futbolcu olması nedeniyle özel bir önem kazanıyor. Bu da İspanya sahalarındaki ırkçılık meselesinin Vinicius vakasının ya da tek başına bir olayın ötesine geçtiğini, İspanyol futbolunun en önde gelen simalarından birinin defalarca yaşadığını söylediği kişisel bir tecrübeye dönüştüğünü gösteriyor.

  • Real Madrid ve Atletico aynı manzarayı tekrarlıyor: Kuşatma altındaki futbol

    İspanya-Mısır maçının etrafındaki tartışmalar henüz yatışmamışken, sosyal medya platformlarında yeni görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntülerde, Real Madrid taraftarlarından oluşan bir grubun neredeyse aynı tezahüratı yinelediği belgeleniyor: "Zıplamayan Müslümandır." Bu tezahürat, takımın Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih ile karşılaşacağı maç öncesinde Santiago Bernabeu Stadı çevresinde atıldı.

    Bu kez mesele, Müslüman bir ülkeyle karşılaşan bir milli takımın maçıyla ilgili değildi. Aksine, taraftarların bir kesiminde bir tür "folklor" olarak tekrarlanmaya başlayan bir davranışla ilgiliydi. Üstelik bu davranışın, kendi takımlarının oyuncuları da dahil olmak üzere dünya çapında yüz milyonlarca insanın dinine yönelik taşıdığı açık aşağılamanın boyutu fark edilmeden yapılıyordu.

    Neredeyse aynı zamanda, çeşitli raporlar Atletico Madrid taraftarlarının Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçının kenarında Lamine Yamal'a yönelik davranışlarına dikkat çekti. Burada, "Fas'a geri dön" ve "Git Fas'la oyna" gibi ifadeler de dahil olmak üzere ırkçı ve mezhepçi imalar taşıyan tezahüratlar tespit edildi. Böylece futbol tribünlerinde oyuncunun kökenlerinin ve dini geçmişinin siyasallaştırılması sürdü.

    Bu olaylar, takipçilerin büyük bir kesiminde Vinicius ve Yamal'ın ırkçılıkla mücadelesinin bireysel bir istisna olmadığı, aksine köklü bir çözüm gerektiren daha derin bir kültürel sorunun ifadesi olduğu ve mevsimlik kınama açıklamalarından ibaret olmadığı yönündeki kanaati pekiştirdi.

  • Bernabéu, ırkçı tezahüratlara sahne oldu

    Olaylar İspanya-Mısır maçında yaşananlarla ya da kulüp maçlarında Yamal'ı hedef alan tezahüratlarla sınırlı kalmadı; Santiago Bernabéu'nun adı, Şampiyonlar Ligi'nde Inter Milan ile oynanan karşılaşma öncesinde stadyum çevresinde bazı Real Madrid taraftarlarının seslendirdiği ırkçı, anti-semitik ve İslamofobiyi körükleyen tezahüratlara ait görüntülerin yayılmasının ardından Eylül 2026'da yeniden gündeme geldi.

    Bu olay yeni eleştirilere yol açtı; özellikle Bernabéu'nun bizzat 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmak için en güçlü adaylardan biri olarak öne sürülmesi bu eleştirileri artırdı.

    Meselenin hassasiyeti burada daha da artıyor: sorun artık yalnızca muhtemel finalin sahnesinden uzaktaki tribünlerle bağlantılı değil, aynı zamanda İspanya'nın Dünya Kupası'nın en önemli maçına ev sahipliği yapmasını istediği stadyumun çevresine bir kez daha ulaşmış durumda.

  • Omar El Hilali: İspanyol sahalarının kalbinden bir tanıklık

    Aynı tablo içinde İspanya La Liga'sının kalbinden bir başka Faslı ses öne çıkıyor: Espanyol ve Fas Milli Takımı'nın savunmacısı Ömer el-Hilali. O da farklı yüzleriyle ırkçılıkla karşı karşıya kaldı.

    El-Hilali, hakemin bir süreliğine maçı durdurduğu bir olayın tarafıydı. Elche forveti Rafa Mir'in kendisine, göçmen kökenlerine dair aşağılayıcı bir imada bulunan ırkçı hakaret ettiğini öne sürmesinin ardından La Liga'daki ırkçılıkla mücadele protokolü devreye sokuldu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    El-Hilali daha sonra basına verdiği röportajlarda, İspanyol sahalarında Müslüman karşıtı tezahüratları kesin bir dille reddettiğini dile getirdi. İspanya-Mısır maçında yaşananları örnek gösteren oyuncu, tıpkı hiçbir Hristiyanın sahalarda inancıyla alay edilmesini kabul etmeyeceği gibi, herhangi bir dinle alay etmenin de kabul edilemez olduğunu belirtti.

    Dikkat çeken nokta, El-Hilali'nin konuşmasında Lamine Yamal'ın adını anması oldu. İspanya'nın şu anki en iyi oyuncularından birinin Fas kökenli bir Müslüman olduğunu ve La Roja'yı temsil etmeyi seçtiğini hatırlatan oyuncu, onun hak ettiği en asgari şeyin saygı olduğunu, diniyle alay eden tezahüratlar duymaması gerektiğini vurguladı.

    Farklı ortamlara mensup oyunculardan gelen bu tanıklıklar; esmer bir Brezilyalı, Fas kökenli genç bir forvet ve Katalonya'da oynayan Faslı bir savunmacı, birlikte kolayca inkâr edilemeyecek bir gerçekliğin resmini çiziyor: İspanyol futbol tribünlerinin bir kısmında ırkçılık ve nefret söylemiyle ilgili tekrarlayan bir sorun var ve bu durum, gezegenin en büyük futbol organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanan ülkenin imajına kaçınılmaz olarak yansıyor.

  • Resmi bir İspanyol savunması ve anlatıyı yalanlayan bir saha gerçeği

    Bu eleştiriler karşısında önde gelen İspanyol isimler, ülkenin ırkçı olmadığını ve yaşananların toplumun bütününü temsil etmeyen bir azınlığın davranışlarından ibaret olduğunu vurgulamaya özen gösterdi.

    Dani Carvajal gibi oyuncular, İspanya'nın imajını savundu; La Liga'da ırkçılıkla mücadeleye yönelik ileri düzeyde protokoller bulunduğuna ve Mestalla'daki Vinicius vakasında olduğu gibi spor ve yargı kurumlarının fiilen sorumlular hakkında kararlar vermeye başladığına dikkat çektiler.

    Ancak olayların kısa bir zaman dilimi içinde tekrarlanması, kulüp sahalarından milli takım maçlarına kadar yayılması, ardından polis soruşturmalarının başlaması ve FIFA'nın Müslüman karşıtı tezahüratlar nedeniyle İspanya Federasyonu'na karşı disiplin işlemleri başlatması, meseleyi yalnızca "birkaç disiplinsiz bireyin" tablosuna indirgemeyi zorlaştırıyor.

    Buradaki sorun, İspanya'nın özünde ırkçı bir ülke olup olmadığıyla değil, bu birbiri ardına gelen olayların farklı kökenlerden gelen oyunculara ve taraftarlara, ayrıca Dünya Kupası dosyasında ortak olan ülkelere, başta da Fas'a gönderdiği mesajla ilgilidir.

  • Fas: Örgütsel hazırlık ve mükemmel bir mesaj

    Diğer tarafta ise Fas, 2025 Afrika Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapmayı, organizasyon kapasitesini fiilen ortaya koymak için değerlendirdi; 6 ana şehirde, bir kısmı yenilenmiş, bir kısmı ise özellikle turnuva için sıfırdan inşa edilmiş 9 muhteşem stadyumu hizmete sokarak zemin, kapasite ve ulaşım kolaylığı açısından modern standartlara odaklandı.

    Açılış maçına ve finale ev sahipliği yapan Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı, güçlü bir taraftar atmosferi eşliğinde futbola özel modern bir stat görünümü sergilerken, turnuva boyunca tribünlerde sistematik herhangi bir ırkçılık şikâyeti yaşanmadı.

    Turnuva ayrıca, kapasitesini artıran ve tesislerini iyileştiren geliştirme çalışmalarının ardından Kazablanka'daki Muhammed V Stadı'nı ve diğer tarihi stadyumları da yeniden ön plana çıkardı; bu çalışmalar, ortak 2030 Dünya Kupası dosyasına yönelik daha kapsamlı hazırlıklar çerçevesinde gerçekleştirildi.

    Turnuvanın finaline eşlik eden hakem karmaşasına ve tartışmalara, ayrıca İspanya Federasyonu Başkanı'nın bizzat bu durumu Fas organizasyonuna örtülü bir saldırı için kullanmasına rağmen, altyapı ve donanım düzeyi birçok gözlemci tarafından takdirle karşılandı ve Krallık'ın büyük Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapmaya hazır hale gelmesi yolunda önemli bir adım olarak değerlendirildi.

    En önemli gösterge ise Fas'ın resmî ve halka dönük söyleminde kendisini dinî ve kültürel açıdan çeşitliliğe sahip bir ülke olarak sunması; tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na ev sahipliği yapması ve bu etkinliği bir arada yaşama ile açıklık imajını güçlendirmek için değerlendirmeye çalışmasıdır. Bu söylem, FIFA'nın ırkçılığa ve nefret söylemine karşı hoşgörüsüzlüğe dair açık mesajlarıyla güçlü bir uyum içindedir.

  • Hangi ülke final onurunu daha çok hak ediyor?

    Burada ana soru yeniden gündeme geliyor: İspanya, 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmaya Fas'tan daha mı layık? 

    Tarihsel tecrübe ve büyük turnuvaların organizasyonu açısından bakıldığında, İspanya'nın büyük spor etkinliklerine ev sahipliği yapma konusunda köklü bir birikime ve Madrid, Barselona, Sevilla gibi şehirlerde güçlü bir altyapıya sahip olduğuna şüphe yok. Ancak final dosyası yalnızca altyapıyla ölçülmüyor; aynı zamanda milyarlarca insanı ekran başında bir araya getiren o anda dünya futbolunun iletmek istediği imaj ve mesajla da değerlendiriliyor.

    Vinicius'un birden fazla statta hedef alınmasından, İspanya-Mısır maçındaki Müslüman karşıtı tezahüratlara, ardından Santiago Bernabeu çevresinde aynı sloganın tekrarlanmasına, üstelik Lamine Yamal'a yöneltilen ırkçı ifadelere ve diğer olaylara kadar art arda yaşanan ırkçı hadiseler, İspanya'nın yüzüncü yıl turnuvasının tarihindeki en önemli maça ev sahipliği yapmak için ahlaki açıdan tamamen hazır olduğu iddiasını zayıflatan unsurlardır.

    Buna karşılık Fas, organizasyonel hazırlık ile insani mesajı bir arada sunabilecek bir seçenek olarak kendini ortaya koyuyor; Müslüman çoğunluğa sahip bir ülke olarak, dünya futbolu içinde dini ve kültürel çeşitliliğin tanınmasının büyük bir sembolü olacak bir finale ilk kez ev sahipliği yapıyor.

  • Dünyayı bir araya getiren maçta ırkçılığa yer yok

    Dünyanın futbolun herkese ait bir oyun olduğu mesajını verdiği bir anda, finalin siyahlara ve Müslümanlara yönelik tezahüratların tekrarlandığı bir ülkede düzenlenmesi fikri, Dünya Kupası'nın ruhuyla açık bir çelişki gibi görünüyor.

    Zira yeryüzü halklarını tek bir bayrak altında birleştirmesi gereken maç, aynı zamanda bir oyuncunun ten rengine ya da bütün bir taraftar kitlesinin dinine karşı atılan tezahüratlara sahne olan tribünlere de tanıklık edemez.

    Vinícius Júnior'un, dile getirildiğinde birçok kişiye abartılı gelen açıklamalarına, son gelişmeler ek bir güvenilirlik kazandırıyor; çünkü o tek bir maçtan söz etmiyordu, aksine ülkenin o tarihi finale ev sahipliği yapmaya hazır hale geldiğinin söylenebilmesi için önce uzun soluklu kurumsal bir çalışmaya, daha katı yasal düzenlemelere ve net bir siyasi ve sportif iradeye ihtiyaç duyan genel bir iklimden bahsediyordu.

    Tribünlerini nefret söyleminden temizlemek için hâlâ mücadele eden İspanya ile son yıllarda iddialı bir organizasyon tablosu ve bir açıklık ve çeşitlilik mesajı sunan Fas arasında, nesnel yanıt 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapma onurunu futbolun apaçık sloganıyla daha uyumlu olan tarafa vermekten yana eğiliyor gibi görünüyor: Sahalarda ırkçılığa yer yok.

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