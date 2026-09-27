2030 Dünya Kupası finalinin İspanya ile Fas arasında düzenlenmesi dosyası, bir çekişmeye sahne oluyor; Avrupa ülkesi kupanın kendi topraklarında kaldırılması gerektiğinde ısrar ederken, Fas kendini hazır olma durumu, altyapısı ve FIFA'nın turnuvaya dair vermek istediği imaj açısından en uygun alternatif olarak sunuyor.

Arka planda, son aylarda İspanya sahalarında peş peşe yaşanan bir dizi ırkçılık vakası acil bir ahlaki soruyu gündeme getiriyor: "Tüm ırkları ve renkleri bir araya getiren bir maçı, ırkçılıkla mücadele dosyası hâlâ ardına kadar açık olan bir ülkeye vermek yakışık alır mı?"

Vinicius Junior'ın, ırkçılıkla mücadele koşulları iyileşmezse Dünya Kupası'nın ev sahipliğinin İspanya'dan alınmasını talep etmesinden bu yana tartışma dinmiyor. Açıklamaları o dönemde İspanyol medyasından geniş çaplı bir eleştiri dalgasıyla karşılanmıştı; ta ki son ayların ve günlerin olayları gelip ona sahada pratik bir dayanak sunana kadar.

Buna karşılık Fas, 2025 Afrika Uluslar Kupası'nın düzenlenmesini modern stadyumlar, iyi bir organizasyon ve şu mesajı ortaya koymak için değerlendirdi: 2030 Dünya Kupası'nın tarihi finali, Akdeniz'in güney kıyısında güvenli ve modern bir yuva bulabilir.