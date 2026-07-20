İspanya, 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin’i ezici bir üstünlükle mağlup ederek uluslararası futboldaki tüm zamanların yenilmezlik rekorunu kırdı

Dünya Kupası finalindeki zaferle La Roja, İtalya’nın 2018 ile 2021 yılları arasında kırdığı 37 maçlık yenilmezlik rekorunu geride bıraktı. İspanya'nın yenilmezlik serisi, 2024'ün başlarında Kolombiya'ya karşı oynanan bir hazırlık maçında alınan yenilginin ardından başladı ve bu süre zarfında hem Euro 2024 şampiyonluğu hem de Dünya Kupası zaferi elde edildi. İspanya, bu seri sırasında Uluslar Ligi finalinde Portekiz'e penaltılarda yenilse de, penaltı atışlarında alınan yenilgiler yenilmezlik serisi açısından beraberlik olarak kaydedilir.

Final maçı, İspanya’nın savunma gücünü de gözler önüne serdi. Kaleci Unai Simon ve takım arkadaşları, turnuvadaki yedinci maçta kalesini gole kapattı ve turnuva boyunca sadece bir gol yiyerek Dünya Kupası’nı kazanan ilk ülke oldu.