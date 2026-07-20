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İspanya, 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin’i ezici bir üstünlükle mağlup ederek uluslararası futboldaki tüm zamanların yenilmezlik rekorunu kırdı
İspanya, yenilmezlik konusunda yeni bir rekor kırdı
Dünya Kupası finalindeki zaferle La Roja, İtalya’nın 2018 ile 2021 yılları arasında kırdığı 37 maçlık yenilmezlik rekorunu geride bıraktı. İspanya'nın yenilmezlik serisi, 2024'ün başlarında Kolombiya'ya karşı oynanan bir hazırlık maçında alınan yenilginin ardından başladı ve bu süre zarfında hem Euro 2024 şampiyonluğu hem de Dünya Kupası zaferi elde edildi. İspanya, bu seri sırasında Uluslar Ligi finalinde Portekiz'e penaltılarda yenilse de, penaltı atışlarında alınan yenilgiler yenilmezlik serisi açısından beraberlik olarak kaydedilir.
Final maçı, İspanya’nın savunma gücünü de gözler önüne serdi. Kaleci Unai Simon ve takım arkadaşları, turnuvadaki yedinci maçta kalesini gole kapattı ve turnuva boyunca sadece bir gol yiyerek Dünya Kupası’nı kazanan ilk ülke oldu.
- Getty Images Sport
De la Fuente, İspanya’nın disiplinini övdü
Final maçının ardından De la Fuente, takımının taktiksel disiplinini ve Arjantin kaptanı Lionel Messi’yi kontrol altına alma yaklaşımını vurguladı. “Topa hakimiyet kurarak onu uzak tutmayı başardık. Gerçekten çok iyi iş çıkardık, takımın performansı muhteşemdi,” dedi.
İspanya teknik direktörü, etkileyici bir turnuva geçirdikten sonra takımının galibiyeti hak ettiğini de belirtti. "Harika bir Dünya Kupası geçirdik ve her maçtan ders çıkardık. Finalde üstün oynadık, daha önce kazanamamış olmamız üzücü ama bu tür maçları oynamak asla kolay değildir. Fedakarlıklarla kazanmak her zaman en iyisidir."
İspanya’nın kolektif yaklaşımı başarı getiriyor
İspanya’nın zaferi, bireysel yıldızlardan ziyade takım ruhunu her zaman ön planda tutan De la Fuente yönetimindeki olağanüstü dönemi taçlandırdı. Lamine Yamal ve Rodri gibi oyuncular sık sık gündeme gelse de, teknik direktör takımın disiplin ve adanmışlığının başarının anahtarı olduğuna inanıyor. Kupayı kaldırdıktan sonra kadrosuna özel övgüler yağdırdı.
"Harika oyuncularım var, muhteşemler, dünyanın en iyileri. Her şeyi daha kolay gösteriyorlar ve bunun yanı sıra her zaman azami özveriyle çalışıyorlar," diye ekledi. "En iyi milli takım değil, en iyi takım bizdik. Büyük ilgi gördük ve oyuncularımla gurur duyuyorum."
- Getty Images Sport
İspanya, tarihi başarısını daha da ileriye taşımayı hedefliyor
İspanya, şu anda hem Avrupa Şampiyonası hem de Dünya Kupası’nın sahibi olarak uluslararası futbolun zirvesine geri döndüğünü bir kez daha ortaya koyuyor. Deneyimli liderler ile yükselen yeteneklerin bir araya geldiği De la Fuente’nin takımı, rekor niteliğindeki yenilmezlik serisini uzatmayı ve halihazırda istikrarlı bir başarı serisi yakaladığı bu dönemi daha da ileriye taşımayı hedefliyor.
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