Gençler seviyesindeki bu olağanüstü başarı, İspanyol futbolunun son dönemde tüm büyük uluslararası kategorilerde yaşadığı altın çağı kusursuz şekilde yansıtıyor. Bu zafer, A kadın milli takımının İngiltere'ye karşı unutulmaz bir galibiyetin ardından 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanmasıyla elde ettiği tarihi başarının ardından geldi. Ayrıca bu başarı, A erkek milli takımının kısa süre önce Amerika topraklarında Arjantin'e karşı Dünya Kupası'nı kazanarak ulaştığı inanılmaz dönüm noktasını da tamamlıyor. İspanya, her iki cinsiyette de küresel unvanları aynı anda elinde bulundurarak tartışmasız bir güç merkezi olduğunu net biçimde ortaya koydu.