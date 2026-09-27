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İspanya, 20 Yaş Altı Dünya Kupası finalinde Kuzey Kore'yi penaltı atışlarında yenerek küresel futboldaki üstünlüğünü sürdürdü
Maçtan aksiyon ve penaltı atışları heyecanı
İspanya, bugün Kuzey Kore'ye karşı verdiği yorucu mücadelenin ardından U-20 Kadınlar Dünya Kupası'ndaki ikinci şampiyonluğunu başarıyla kazandı. İki takım, normal sürede ve uzatmalarda birbirine üstünlük kuramayınca maç 0-0 berabere bitti. Ardından yapılan penaltı atışlarında İspanya, büyük ölçüde kaleci Laia Lopez'in kahramanca kurtarışları sayesinde 4-3 galip geldi. 2025'te U-17 Dünya Kupası finalinde Hollanda'yı 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek şampiyon olan Kuzey Kore ise bu kez o turnuvayı kazandıran büyüyü tekrarlayamadı.
Dirençli bir savunmayı analiz ediyoruz
120 dakika boyunca İspanya topa sahip olma konusunda üstünlük kurdu ve rakibine sürekli baskı yaptı, ancak dirençli Kuzey Kore savunmasını aşmakta zorlandı. Asya şampiyonu, büyük ölçüde hızlı kontra ataklara ve kalecisi Pak Ju'nun yıldız performansına güvendi. Alba Cerrato ve Pau Comendador gibi İspanyol hücum oyuncularının eline birden fazla net fırsat geçmesine rağmen maçtaki kilit açılamadı. İspanya, penaltı atışlarının nihai sınavını geçmeden önce rakibini uzak tutmak için taktik disiplinine ve Lopez'in kritik müdahalelerine güvenmek zorunda kaldı.
İspanyol futbolu için altın bir dönem
Gençler seviyesindeki bu olağanüstü başarı, İspanyol futbolunun son dönemde tüm büyük uluslararası kategorilerde yaşadığı altın çağı kusursuz şekilde yansıtıyor. Bu zafer, A kadın milli takımının İngiltere'ye karşı unutulmaz bir galibiyetin ardından 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanmasıyla elde ettiği tarihi başarının ardından geldi. Ayrıca bu başarı, A erkek milli takımının kısa süre önce Amerika topraklarında Arjantin'e karşı Dünya Kupası'nı kazanarak ulaştığı inanılmaz dönüm noktasını da tamamlıyor. İspanya, her iki cinsiyette de küresel unvanları aynı anda elinde bulundurarak tartışmasız bir güç merkezi olduğunu net biçimde ortaya koydu.
Şampiyonlar için sırada ne var?
Bu tarihi zaferin ardından, genç İspanyol şampiyonlar kutlama yapmak için evlerine dönecek. İleriye bakıldığında, küresel ilgi yakında üst seviyeye ve FIFA Kadınlar Dünya Kupası 2027™'ye yönelecek; turnuvanın 10'uncu edisyonuna Brezilya gururla ev sahipliği yapacak.
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