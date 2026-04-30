Getty Images Sport
Çeviri:
Ismaila Sarr, Conference League tarihinin en hızlı golünü attı; Crystal Palace, yarı final ilk maçında Shakhtar Donetsk'i şaşkına çevirdi
Sarr, Şahtar'ı şok etti
Palace’ın masalsı Avrupa macerası Perşembe gecesi yeni bir zirveye ulaştı; Sarr, Shakhtar ile oynadıkları Konferans Ligi yarı final ilk maçında daha ilk 21 saniyede fileleri havalandırdı. Polonya’nın Krakow kentinde oynanan maçta bu gol, Eagles’a anında avantaj sağladı ve Selhurst Park’ta oynanacak rövanş maçı öncesinde takımı güçlü bir konuma taşıyan 3-1’lik ezici galibiyetin temelini attı.
Sarr'ın kusursuz vuruşu ev sahibi takımı şaşkına çevirdi ve turnuvada yeni bir çıtayı belirledi. Bu gol, geçen yıl FA Cup zaferiyle Avrupa sahnesine çıkmaya hak kazanan ve ilk sezonunda beklentileri aşmaya devam eden Oliver Glasner'in takımının niyetini ortaya koydu.
- Getty Images Sport
Konferans Ligi'nde yeni bir rekor kırıldı
Senegalli yıldızın 21 saniyedeki golü, Ferdy Druijf'in elinde bulunan önceki Konferans Ligi rekorunu rahatlıkla geride bıraktı. Druijf, bu rekoru ilk olarak 2022 yılında Rapid Viyana formasıyla Vitesse Arnhem'e karşı 32 saniyede attığı golle kırmıştı. Sarr'ın golü, UEFA tarafından 2021'de başlatılan bu turnuvanın tarihindeki en hızlı gol olarak kayıtlara geçti.
Avrupa rekorlarının peşinde
Sarr’ın Konferans Ligi’ndeki golünün tarihi önemi bir yana, bu gol hâlâ Avrupa’nın diğer büyük kulüp turnuvalarında kırılan rekorların gerisinde kalıyor. Şampiyonlar Ligi rekoru, 2007 yılında Bayern Münih formasıyla Real Madrid’e karşı sadece 10,12 saniye içinde gol atmasıyla ünlenen Roy Makaay’ın elinde.
Avrupa Ligi rekoru da Sarr'ın golünden önemli ölçüde daha hızlıdır; Jan Sýkora, 2016 yılında Slovan Liberec formasıyla Qarabag'a karşı 10,69 saniyede gol atmıştı. Yine de Sarr, UEFA'nın en yeni turnuvasında öncü olarak yerini sağlamlaştırdı ve Palace taraftarlarının yıllarca hatırlayacağı bir an yaşattı.
- Getty Images Sport
Palace, tarihi Avrupa macerasına devam ediyor
Avrupa'nın büyük turnuvalarında ilk kez boy gösteren Crystal Palace, potansiyel bir finale bir adım daha yaklaşarak yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Geçen sezon iç sahada elde ettiği başarının ardından, Güney Londra kulübü Conference League'e iyi bir uyum sağladı ve Sarr'ın rekor kıran golünün ardından, Rayo Vallecano ya da Strasbourg ile oynanacak finalde yerini garantilemek için avantajlı bir konuma geldi.