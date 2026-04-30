Ismaila Sarr, Conference League tarihinin en hızlı golünü attı; Crystal Palace, yarı final ilk maçında Shakhtar Donetsk'i şaşkına çevirdi

Palace’ın masalsı Avrupa macerası Perşembe gecesi yeni bir zirveye ulaştı; Sarr, Shakhtar ile oynadıkları Konferans Ligi yarı final ilk maçında daha ilk 21 saniyede fileleri havalandırdı. Polonya’nın Krakow kentinde oynanan maçta bu gol, Eagles’a anında avantaj sağladı ve Selhurst Park’ta oynanacak rövanş maçı öncesinde takımı güçlü bir konuma taşıyan 3-1’lik ezici galibiyetin temelini attı.

Sarr'ın kusursuz vuruşu ev sahibi takımı şaşkına çevirdi ve turnuvada yeni bir çıtayı belirledi. Bu gol, geçen yıl FA Cup zaferiyle Avrupa sahnesine çıkmaya hak kazanan ve ilk sezonunda beklentileri aşmaya devam eden Oliver Glasner'in takımının niyetini ortaya koydu.