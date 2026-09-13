Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kısa süre sonra düzenlediği ayrı bir basın toplantısında teknik adamı hızla savundu ve istifasını geri çevirdi. Taraftarların attığı su şişeleri ile sosyal medyadaki sert hakaretleri teknik direktörün bu çıkışının tetikleyicisi olarak gösteren Yıldırım, şöyle dedi: "İsmail'in ne halde olduğunu gördünüz. İnsan o kadar sıkıntıya dayanabilir mi? İsmail Kartal'ın başına su şişesi attılar. Biz gördük. Bu yüzden üzgün. İsmail Kartal görevine devam ediyor. [Kartal'a] 'Devam edeceksin' dedim ve konu kapandı."