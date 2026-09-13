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imago-sport-1082817715.jpgAnadolu Agency
Adhe Makayasa

Çeviri:

İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi kurasının ardından yaptığı dramatik kamuoyu istifasına rağmen yeniden Fenerbahçe teknik direktörü oldu

Fenerbahçe
I. Kartal
Fenerbahçe - Roma
Roma
Şampiyonlar Ligi
Süper Lig

İsmail Kartal, perşembe günkü Şampiyonlar Ligi açılış maçının ardından istifasını sunmasının Fenerbahçe tarafından kesin bir dille reddedilmesi sonrası teknik direktörlük görevine geri döndü. Tecrübeli çalıştırıcı, AS Roma ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından görevini bırakmış ve cuma günkü antrenmana katılmamıştı, ancak cumartesi sabahı yeniden takımın başında görüntülendi.

  • Antrenman sahasına dönüş doğrulandı

    Fenerbahçe yönetimi, cuma akşamı yaptığı resmî açıklamayla Kartal'ın A takımın başında kalacağını doğruladı. Cumartesi sabahı kulübün resmî sosyal medya hesaplarında teknik direktörün A takım antrenmanını yönettiği fotoğrafların paylaşılmasıyla bu geri dönüşün altı çizildi. Bu gelişme, daha önce kulüp yetkilisi Oguz Cetin ile yaptığı kriz görüşmelerinin çıkmaza girdiğini öne süren haberleri doğrudan yalanladı.


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  • imago-sport-1082830257.jpgAnadolu Agency

    Basın toplantısından dramatik çıkış

    Kartal daha önce perşembe günkü Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kalınan maçın hemen ardından şaşırtıcı इस्तifasını açıkladı. Anadolu Agency aracılığıyla konuşan Kartal, şunları söyledi: "Öncelikle, bu geceki maç için verdiğim görevleri harfiyen yerine getirdikleri için oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir futbol oynadık. Maçı kazanabilirdik; net fırsatlar yakaladık. Maç berabere bitti ve oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu gece görevimden इस्तifa ediyorum, bir daha geri dönmemek üzere. Oyuncularıma içten teşekkürlerimi sunuyorum."

  • Kulüp başkanı ayrılığı reddetti

    Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kısa süre sonra düzenlediği ayrı bir basın toplantısında teknik adamı hızla savundu ve istifasını geri çevirdi. Taraftarların attığı su şişeleri ile sosyal medyadaki sert hakaretleri teknik direktörün bu çıkışının tetikleyicisi olarak gösteren Yıldırım, şöyle dedi: "İsmail'in ne halde olduğunu gördünüz. İnsan o kadar sıkıntıya dayanabilir mi? İsmail Kartal'ın başına su şişesi attılar. Biz gördük. Bu yüzden üzgün. İsmail Kartal görevine devam ediyor. [Kartal'a] 'Devam edeceksin' dedim ve konu kapandı."

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    Pazartesi günkü lig sınavı kapıda

    Fenerbahçe şimdi dikkatini yeniden Süper Lig'e çevirmek zorunda; pazartesi akşamı Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Kartal, takımının 18 takımlı puan durumunda 11. sırada yer alması nedeniyle iç sahadaki gidişatı düzeltme konusunda ciddi baskı altında. İç gerilimi azaltmak ve hayal kırıklığı yaşayan taraftarların desteğini yeniden kazanmak için Gaziantep karşısında üç puan almak büyük önem taşıyor.

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