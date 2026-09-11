İsmail Kartal istifa etti! Fenerbahçe teknik direktörü, Roma beraberliğinin ardından görevini bıraktı ancak başkan Aziz Yıldırım bu ayrılığı kabul etmeyi reddetti

Fenerbahçe'nin Avrupa'nın bir numaralı organizasyonundaki açılış gecesi, perşembe akşamı İtalyan ekibi Roma ile 1-1 berabere kalmasının ardından kaosa sürüklendi. Değerli bir puan alınmasına rağmen Kartal, maç sonrası basın toplantısında bunun kulübün iyiliği için olduğunu söylediği istifasını sunarak şaşkınlık yarattı. Ancak kulüp başkanı Yıldırım, sadece birkaç dakika sonra teknik adamın ayrılığını kamuoyu önünde reddederek hocanın görevinin başında olduğunu vurguladı.