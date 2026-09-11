AFP
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İsmail Kartal istifa etti! Fenerbahçe teknik direktörü, Roma beraberliğinin ardından görevini bıraktı ancak başkan Aziz Yıldırım bu ayrılığı kabul etmeyi reddetti
Türk devleri çalkantıyla karşı karşıya
Fenerbahçe'nin Avrupa'nın bir numaralı organizasyonundaki açılış gecesi, perşembe akşamı İtalyan ekibi Roma ile 1-1 berabere kalmasının ardından kaosa sürüklendi. Değerli bir puan alınmasına rağmen Kartal, maç sonrası basın toplantısında bunun kulübün iyiliği için olduğunu söylediği istifasını sunarak şaşkınlık yarattı. Ancak kulüp başkanı Yıldırım, sadece birkaç dakika sonra teknik adamın ayrılığını kamuoyu önünde reddederek hocanın görevinin başında olduğunu vurguladı.
- Anadolu Agency
Başkan, şaşırtıcı istifa kararını reddetti
Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Kartal, görevi bırakma kararının takımın önünü açmak amacı taşıdığını belirterek, "Bu gece görevimden ayrıldım" dedi. Ancak Yıldırım, ayrılığı hızla engellemek için devreye girdi ve teknik direktörün maç sırasında tribünden atılan bir şişenin başına isabet etmesinin ardından büyük bir duygusal sarsıntı yaşadığını açıkladı. Başkan, teknik adamın bu olaydan derinden etkilendiğini doğrulayarak, "Buna üzülüyor" ifadelerini kullandı.
Harcamaların ardından beklentiler yükseliyor
İçerideki çalkantı, Süper Lig'de art arda gelen beş ikinciliğin ardından yükselen beklentilerin ortasında yaşanıyor. Mason Greenwood, Nathan Ake, Romelu Lukaku ve Vedat Muriqi gibi ses getiren yaz transferlerinin sezonun lokomotifi olması için takıma katılmasıyla baskı daha da arttı. Kulüp, 18 yıl sonra ilk kez yeniden Şampiyonlar Ligi'nin asıl aşamasına dönerken, bu kilometre taşı bunun yerine takımın moralini etkileyen yoğun sosyal medya incelemesinin gölgesinde kaldı.
- Getty Images Sport
Zorlu kıta sınavları bekliyor
Fenerbahçe, 14 Ekim'de lig aşamasının ikinci maç gününde Aston Villa ile karşılaşmak üzere İngiltere'ye gitmeden önce kendi iç krizini hızla çözmek zorunda. Roma da aynı akşam Stadio Olimpico'da Avrupa devi Real Madrid'i ağırlarken en az bunun kadar zorlu bir görevle karşı karşıya olacak. Birmingham'daki yaklaşan sınav, giderek daha çalkantılı hâle gelen atmosferde Kartal'ın otoritesi açısından belirleyici bir değerlendirme niteliği taşıyacak.
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