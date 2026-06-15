AFP
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Ismael Saibari, Bayern Münih'e 55 milyon avroluk transfer anlaşması imzaladı; Fas ve PSV'nin yıldız oyuncusu için sağlık kontrolü randevusu alındı
Eredivisie yıldızı için anlaşma sağlandı
55 milyon avroluk transfer, PSV için tarihi bir an niteliğinde; zira bu rakam, kulübün bir oyuncu için aldığı en yüksek ücret olarak, önceki satış rekorlarını rahatlıkla geride bırakıyor. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun değeri son on iki ayda yıldırım hızıyla yükseldi ve Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin ilgisini çekti. Voetbal International'a göre Bayern, Faslı yeteneği 2031 yazına kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşmeyle bağlayarak, transferi hızla sonuçlandırdı.
Dünya Kupası sırasında planlanan tıbbi lojistik
Saibari, şu anda Dünya Kupası'nda milli görevleriyle meşgul olmasına rağmen, transferinin önemli bir gecikme yaşaması beklenmiyor. Faslı yıldız, Brezilya ile 1-1 berabere kaldıkları maçta attığı muhteşem golle dünya sahnesinde manşetlere taşındı ve en büyük sahnelerde de performans gösterebileceğini bir kez daha kanıtladı.
Fabrizio Romano'nun da doğruladığı üzere, Saibari'nin ABD'de sağlık kontrolünden geçmesi için gerekli düzenlemeler çoktan yapıldı. Bu, Bayern'in kulüp doktorunun şu anda Atlantik'in ötesinde Alman milli takımıyla birlikte çalışması sayesinde mümkün oldu; böylece oyuncunun hemen Münih'e uçmasına gerek kalmadan son engellerin aşılması sağlandı.
El Khannouss, 'hak edilen' transferi destekliyor
Daha önce, bu transferle ilgili söylentiler, Bundesliga'yı yakından tanıyan bir isimden, yani Faslı takım arkadaşı Bilal El Khannouss'tan büyük destek görmüştü. Basın mensuplarına konuşan Stuttgart orta saha oyuncusu, Saibari'nin Almanya'da kendisine katılma olasılığı konusunda heyecanını dile getirdi.
El Khannouss, Sky Sport Germany'e verdiği demeçte, "Dürüst olmak gerekirse, başkalarının kariyerlerine karışmam" dedi. "O benim çok yakın bir arkadaşım, ancak bu tür özel meselelere karışmam. Bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum. Onun için doğru olmasını umuyorum çünkü bunu gerçekten hak ediyor. Elbette [Saibari Almanya'da oynayabilir]. O inanılmaz bir oyuncu. Ve büyük bir takımda oynaması için ona bol şans diliyorum. Umarım bu gerçekleşir."
- AFP
PSV Eindhoven'da etkileyici rakamlar
Saibari’nin Hollanda’daki istatistikleri oldukça etkileyici. PSV formasıyla 142 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 42 gol attı ve 29 asist yaptı. Bireysel başarılarının ötesinde, Faslı milli oyuncu bir şampiyonluk serisi yakaladı. Son üç sezonda PSV’nin Eredivisie şampiyonluğuna ulaşmasına katkıda bulundu ve kupa dolabına iki KNVB Kupası madalyası ekledi.
Geleceği güvence altına alan Saibari, milli takıma odaklanmaya devam edecek. Fas, 19 Haziran'da C Grubu'ndaki ikinci maçında İskoçya ile karşılaşacak ve bu yazki turnuvadaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.