Saibari, şu anda Dünya Kupası'nda milli görevleriyle meşgul olmasına rağmen, transferinin önemli bir gecikme yaşaması beklenmiyor. Faslı yıldız, Brezilya ile 1-1 berabere kaldıkları maçta attığı muhteşem golle dünya sahnesinde manşetlere taşındı ve en büyük sahnelerde de performans gösterebileceğini bir kez daha kanıtladı.

Fabrizio Romano'nun da doğruladığı üzere, Saibari'nin ABD'de sağlık kontrolünden geçmesi için gerekli düzenlemeler çoktan yapıldı. Bu, Bayern'in kulüp doktorunun şu anda Atlantik'in ötesinde Alman milli takımıyla birlikte çalışması sayesinde mümkün oldu; böylece oyuncunun hemen Münih'e uçmasına gerek kalmadan son engellerin aşılması sağlandı.



