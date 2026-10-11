Son dönemde sosyal medya platformları, Vinicius Junior'ın kendisine benzeyen biriyle değiştirildiğini öne süren tuhaf bir söylentiyle meşgulken, Brezilyalı yıldız sahanın içinde çok daha fazla alay konusu olacak bir performans sergiliyordu. Dünyanın en büyüleyici ve etkili oyuncularından biriyken, Real Madrid'i Avrupa zaferlerine taşıyan o oyuncudan eser taşımayan, kendisinin bir hayaletine dönüşmüştü.



Geçtiğimiz yaz Vinicius Junior ve Real Madrid birlikte devam etmeyi tercih etti. Oysa Arsenal'e gitmek de güçlü biçimde gündemde olan senaryolardan biriydi. Geçtiğimiz ağustos ayında sorduğumuz soru ise şuydu: Kraliyet kulübüyle hayallerinin çoğunu gerçekleştiren Brezilyalı yıldızın geleceği için Madrid'de kalmak mı daha iyiydi, yoksa Arsenal'e gitmek farklı bir projede bir numaralı adam olma fırsatını mı verecekti?

Real'le yeni sözleşme mi, Arsenal'e transfer mi: Vinicius Junior'ın geleceği için en iyi karar hangisi?









Vinicius kalmayı seçti ve 2032 yılına kadar uzanan dev bir sözleşme aldı. Ancak yeni sezonun ilk haftaları, dosyayı daha karmaşık bir biçimde yeniden açtı. Zira sözleşme yenilemesi, oyuncunun takım içindeki konumuyla ilgili tartışmaları sona erdirmeyi başaramadı ve kötü başlangıcı, taraftar eleştirileri karşısında ihtiyaç duyduğu korumayı ona sağlamadı.

Şu anda en kötü senaryolar ufukta belirmeye başladı: performans düşüşü, taraftar öfkesi ve ilk on bir konumunun kaybı. Takım ise yıldızları arasındaki dengeyi bulmakta zorlanıyor.

Peki iki taraf da sözleşmeyi yenileyerek mi hata yaptı, yoksa hüküm vermek için henüz çok mu erken?



