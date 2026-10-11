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Vinicius Junior - فينيسيوس جونيور - Kooora OnlyKooora.com
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Islıklar, kırmızı kart ve Diomande: Real Madrid "Vinicius'un benzerinin" sözleşme yenilemesinin bedelini mi ödüyor?

FEATURES
Analysis
Real Madrid - Villarreal
Real Madrid
Villarreal
La Liga
Vinicius Junior
K. Mbappe
Arsenal - Leeds United
Arsenal
Leeds United
Premier Lig
J. Mourinho
İspanya
Brezilya
Fransa
İngiltere
Portekiz

İki taraf için de ayrılık en doğru çözüm müydü?

Son dönemde sosyal medya platformları, Vinicius Junior'ın kendisine benzeyen biriyle değiştirildiğini öne süren tuhaf bir söylentiyle meşgulken, Brezilyalı yıldız sahanın içinde çok daha fazla alay konusu olacak bir performans sergiliyordu. Dünyanın en büyüleyici ve etkili oyuncularından biriyken, Real Madrid'i Avrupa zaferlerine taşıyan o oyuncudan eser taşımayan, kendisinin bir hayaletine dönüşmüştü.

Geçtiğimiz yaz Vinicius Junior ve Real Madrid birlikte devam etmeyi tercih etti. Oysa Arsenal'e gitmek de güçlü biçimde gündemde olan senaryolardan biriydi. Geçtiğimiz ağustos ayında sorduğumuz soru ise şuydu: Kraliyet kulübüyle hayallerinin çoğunu gerçekleştiren Brezilyalı yıldızın geleceği için Madrid'de kalmak mı daha iyiydi, yoksa Arsenal'e gitmek farklı bir projede bir numaralı adam olma fırsatını mı verecekti?

Real'le yeni sözleşme mi, Arsenal'e transfer mi: Vinicius Junior'ın geleceği için en iyi karar hangisi?



Vinicius kalmayı seçti ve 2032 yılına kadar uzanan dev bir sözleşme aldı. Ancak yeni sezonun ilk haftaları, dosyayı daha karmaşık bir biçimde yeniden açtı. Zira sözleşme yenilemesi, oyuncunun takım içindeki konumuyla ilgili tartışmaları sona erdirmeyi başaramadı ve kötü başlangıcı, taraftar eleştirileri karşısında ihtiyaç duyduğu korumayı ona sağlamadı.

Şu anda en kötü senaryolar ufukta belirmeye başladı: performans düşüşü, taraftar öfkesi ve ilk on bir konumunun kaybı. Takım ise yıldızları arasındaki dengeyi bulmakta zorlanıyor.

Peki iki taraf da sözleşmeyi yenileyerek mi hata yaptı, yoksa hüküm vermek için henüz çok mu erken?


  • "Vinicius'un benzeri", ama sahadaki gerçek bambaşka!

    Son dönemde, gerçek Vinicius'un ortadan kaybolduğunu ve yerine ona benzeyen birinin geçtiğini iddia eden bir komplo teorisi yayıldı; bu iddia, oyuncunun yüz hatlarının ve performansının değişmesine dayandırılıyordu.

    İddialar, hiçbir güvenilir kanıt sunulmadan, bir estetik operasyon sırasında kaybolduğu ya da hayatını kaybettiği söylemine kadar vardı.

    İspanyol doğrulama sitesi "Maldita", 7 Ekim'de yayımladığı bir raporda bu iddiaları ele aldı ve kendilerini destekleyecek kanıtlar bulunmamasına rağmen bu türden 10 paylaşımın 27 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştığını belirtti.

    Ancak işin ironik tarafı şu ki, Vinicius'un soru işaretleri yaratması için artık sözde bir benzere ihtiyacı yok; çünkü sahada, büyüsü solup etkisi azaldıktan sonra zaman zaman Real Madrid taraftarının tanıdığı oyuncunun hayaleti gibi görünür oldu.

    Brezilyalı oyuncu, La Liga'daki ilk 8 maçında toplam 585 dakikada 1 gol atıp 3 gol pası verdi; bu rakamlar, Madrid projesinin direklerinden biri olması beklenen bir oyuncunun hedefleriyle örtüşmüyor.

    Ardından Villarreal karşılaşması tabloyu daha da karanlık hale getirdi; zira Vinicius yedek kulübesinde başladı, yerine giren Yan Diomande galibiyet golünü kaydetti, Brezilyalı oyuncu ise oyuna girdikten sonra video teknolojisi incelemesinin ardından kırmızı kart gördü ve bu an geniş çaplı tartışmalara yol açtı.

    Böylece "Vinicius'un benzeri", acı bir ironinin alaycı başlığı haline geldi: Oyuncunun yerine birinin geçtiğine dair hiçbir kanıt yok, ancak mevcut performansı daha ciddi bir soruyu gündeme getiriyor: En büyük maçlarda fark yaratan Vinicius nereye kayboldu?

  • Kriz Vinicius'tan daha derin


    Ancak Real Madrid'in sorunlarının tüm sorumluluğunu yalnızca Vinicius'a yüklemek, meseleyi fazlasıyla basite indirgemek olur. Zira takım, yıldızlarının nasıl konumlandırılacağına ve hücum ile savunma arasındaki dengenin nasıl kurulacağına ilişkin teknik bir aksaklıktan muzdarip.

    Örneğin Kylian Mbappe ile Vinicius'un birlikte sahada bulunması, Real Madrid'e muazzam bireysel yetenekler kazandırıyor; ancak bu durum teknik ekibe de bariz bir meydan okuma dayatıyor. Çünkü her ikisi de sol kanattan içeriye doğru hareket etmeye meyilli, her ikisi de kaleye yönelmek için boşluğa ihtiyaç duyuyor. Bu da aralarındaki görev dağılımını göz ardı edilemeyecek bir zorunluluk haline getiriyor.

    Sorun, iki oyuncu rakip üzerinde gereken ölçüde baskı kurmaya katılmadığında daha da büyüyor; çünkü topun hücum üçlüsünde kaybedilmesi yalnızca forvetleri etkilemiyor, orta saha ve savunmanın üzerine de ek yükler biniyor.

    İlk baskı geciktiğinde rakip, topu çıkarmak için daha fazla alan buluyor; orta saha oyuncuları daha geniş bölgeleri kapatmak zorunda kalıyor, savunmacılar ise birebir mücadelelere ve kontra ataklara karşı daha savunmasız hale geliyor.

    İşte burada Jose Mourinho gerçek bir ikilemle karşı karşıya: Takımın dengesine zarar verse bile büyük isimlere mi öncelik verecek, yoksa görev dağılımını yeniden yapıp, maçın koşulları gerektirdiğinde yıldızlarından birini ilk on bir dışında bırakmak zorunda mı kalacak?

    Villarreal karşısında Vinicius'u yedek kulübesinde tutma kararı, konumunun artık ona rekabetten muafiyet sağlamadığının bir işareti olabilir; ancak bu tek başına Mourinho'nun ona yönelik tavrını netleştirdiğini kanıtlamaya yetmiyor.

    Daha önemlisi, Real Madrid'in bir oyuncuyu bir başkasıyla değiştirmekten ibaret olmayan, kolektif bir çözüme ihtiyacı var.

    Bu kadar çok yıldızı barındıran bir takım, maçları çözmek için bireysel bir anı beklemekle yetinmemeli; aksine yıldızlarını hücumda daha etkili, topu kaybettiğinde ise daha sorumlu kılan bir sisteme ihtiyaç duyuyor.


    Mourinho bu sorunu çözmeyi başaramazsa, Real Madrid aynı çelişkinin tekrarlandığı bir sezonla karşı karşıya kalabilir: büyük isimler, muazzam imkânlar, ancak hedeflerin düzeyine erişemeyen bir kolektif performans.

  • Diomande kapıyı çalıyor

    Yan Diomande'nin Villarreal filelerine gönderdiği gol, hikâyeye ekstra bir boyut kazandırdı. Zira genç Fildişili kanat oyuncusu, Federico Valverde'nin pasından yararlanarak hareketlendikten sonra topu ağlara göndererek Real Madrid formasıyla ilk golünü kaydetti ve takımına önemli üç puanı armağan etti.

    Daha da önemlisi, bu gol Vinicius'un yedek kulübesinde başladığı maçta geldi.

    Bu, Diomande'nin Vinicius'tan daha iyi hale geldiği ya da tek bir golün onun yerini doldurabileceğini kanıtlamaya yettiği anlamına gelmiyor. Ancak genç oyuncu, Mourinho'ya ekstra bir seçenek sundu ve mevkiler için rekabetin isimlerle veya sözleşme değerleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini gösterdi.

    İşte burada yenileme sürecinin çelişkilerinden biri belirginleşiyor. Vinicius, kulübün onu elinde tutma arzusunu teyit eden dev bir sözleşme aldı; ancak seviyesi ne olursa olsun ilk on birde yer alma garantisini elde edemedi. Dahası, kendi mevkisinde bir alternatifin öne çıkması, düşüş sürerse yerini geri kazanmasını daha da zorlaştırabilir.

    Real Madrid açısından ise katkı sağlayabilecek bir alternatifin bulunması, başlı başına bir tehdit değil, teknik bir avantaj anlamına geliyor. Fakat sorun, yedek oyuncunun parlak performansının, asıl yıldızın yerini korumak için yeterince katkı sunmadığının ek bir kanıtına dönüşmesiyle başlıyor.

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  • Barcelona uzaklaşıyor, Arsenal ise farklı bir görüntü sunuyor

    Barcelona'nın İspanya Ligi'ndeki olağanüstü başlangıcıyla birlikte Real Madrid'in krizinin hassasiyeti giderek artıyor. 8 maç geride kalırken Katalan ekibi, tam puanla 24 puana ulaşarak lider konumuna yerleşti; Atletico Madrid'in gerisine, üçüncü sıraya gerileyen Real Madrid ise 18 puanda kaldı.

    Böylece iki ezeli rakip arasındaki fark 6 puana çıkmış oldu. Bu durum, özellikle teknik sorunları ve performansındaki dalgalanma sürerse, Real Madrid'i artan bir baskı altına sokuyor.

    Buna karşılık Arsenal, İngiltere Ligi'nde güçlü bir şekilde yarışmayı sürdürüyor ve istikrar ile kolektif bir proje inşa etme becerisi açısından farklı bir tablo çiziyor.

    Bu da bizi yaz aylarında sorduğumuz soruya geri götürüyor: Vinicius, Londra'da kendisine daha net bir rol sunacak, Mbappe ile alanlar ve ışıklar için süregelen rekabetten uzak bir ortam bulabilir miydi?

    Elbette Arsenal'e transferinin ona başarıyı garantileyeceğini kesin olarak söylemek mümkün değil; ancak Madrid'de yaşananlar, bu ihtimali birkaç ay öncesine kıyasla çok daha fazla tartışmaya açık hale getiriyor.

  • Sözleşme uzatımı bir hata mıydı?

    Şimdilik, sözleşme yenilemesinin kesin bir hata olduğunu söylemek mümkün değil, ancak imzalanmadan önce Vinicius'un geleceğini çevreleyen sorunları çözmediği de açık.

    Zira Brezilyalı, Real Madrid içindeki konumunu pekiştirmek istiyordu, kulüp de en önemli yıldızlarından birini elinde tutmak istiyordu; ancak yeni sözleşme ona sahada istediği rolü garanti etmedi ve kendisiyle Mbappe'nin nasıl uyumlu hale getirileceğine dair soru işaretlerini de ortadan kaldırmadı.

    Real Madrid'e gelince, Vinicius'un formunu yeniden kazanmasından çok daha büyük bir meydan okumayla karşı karşıya; çünkü daha dengeli bir sisteme ve yıldızlarını, takımın onların bireysel ihtiyaçlarına uyum sağlamak zorunda kalması yerine, takımın çıkarına çalıştıracak bir oyun tarzına ihtiyacı var.

    Belki Vinicius önümüzdeki haftalarda formunu yeniden kazanır ve Mourinho da iki yıldızın birlikte parlamasına imkân verecek formülü bulmayı başarır.

    Ancak mevcut durumun sürmesi, yaz aylarında ortaya atılan soruların zaman geçtikçe cevaplara daha fazla ihtiyaç duymasına yol açabilir.

    Zira ağustos ayında Arsenal'a gitmek tartışmaya değer bir ihtimaldi, şimdiyse kalması bile sorgulanır hale geldi; Barcelona Liga'nın zirvesinde uzaklaşırken, Diomande ilk on bir kapısını çalmaya başlıyor ve Vinicius eleştirilerin ve alayların hedefi haline geliyor.

    Belki de tabloyu en iyi özetleyen şey, saçma bir söylentinin bir benzeriyle değiştirildiğini iddia ettiği oyuncunun, kendisini dünyanın en önemli yıldızlarından biri yapan seviyeyi hâlâ ortaya koyabileceğini kanıtlamak zorunda kalmış olmasıdır.

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    Ancak gerçek şu ki, Vinicius'un kimliğini kanıtlamaya değil, etkisini yeniden kazanmaya ihtiyacı var. Real Madrid'in de yıldızının değerini teyit eden yeni bir sözleşmeye değil, dengeyi feda etmeden onun yeteneklerinden nasıl yararlanacağını bilen bir takıma ihtiyacı var.


    Eğer düşüş devam eder, yuhalamalar tekrar eden bir manzaraya dönüşür ve Diomande onun mevkisi için gerçek bir rakip haline gelirse, iki taraf da kendilerini en zor soruyla karşı karşıya bulabilir: Sözleşme yenilemesi, aralarındaki ilişkinin geleceğini korumaya yönelik bir adım mıydı, yoksa eski bir krize yeni bir sözleşme ve daha uzun bir ömür mü kazandırdı?