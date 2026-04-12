"İşler yolunda gitmezse suçlu Brandt'tır": Hamann, BVB yıldızı konusunda sözlerini geri aldı - Borussia Dortmund'dan ayrıldıktan sonra yurtdışına transfer mi?

"Onu bir iki kez eleştirmiştim. Belki de o, son yıllarda sıkça sorulan şu sorunun simgesi gibiydi: Dortmundlular başarı için yeterince çaba gösteriyor mu?" diyen Hamann, şunları vurguladı: "Belki de onu bir iki kez, herkesin ele alınabileceği bir durumda, gruptan fazla öne çıkardık. Ama şöyle deniyordu: Bakın, yine Brandt, yine Brandt."

Yine de yaz aylarında ayrılık her iki taraf için de en iyi çözümdü, diye açıkladı Hamann. 29 yaşındaki oyuncu, takımı beklentileri karşılayamadığında sık sık mağdur olmuştu. Genel kanı şuydu: "İşler yolunda gitmezse, suçlu Brandt'tır."

Uzun süredir Freiburg'un teknik direktörlüğünü yapan Christian Streich de aynı görüşü paylaştı. "Sık sık eleştirildi. O daha gençken, içimden sık sık birkaç adım daha atabileceğini düşünürdüm. Sonra Dortmund'a gitti. Orada çok iyi gelişmeler gördüm. Ama bu biraz ona yapışıp kalmıştı, çünkü hareketlerinden bazen öyle bir izlenim veriyordu," dedi.

Streich ayrıca Brandt'ı "takım için çok çalışan harika bir oyuncu" olarak nitelendirdi. İki yıl önce SCF teknik direktörü olarak BVB'ye yaptığı son konuk maçta kendisine de söylediği gibi, bu değerlendirmede "biraz eksik kalmış" olduğunu belirtti. "Onu pek tanımıyorum ama bunu ona söylemek istedim."