BVB'nin Bayer Leverkusen'e 0-1 yenilmesinin ardından, eski milli futbolcu Sky'da televizyon yorumcusu olarak görev yaparken, sezon sonunda Siyah-Sarılar'dan bedelsiz ayrılacak olan hücum oyuncusunu savundu.
Çeviri:
"İşler yolunda gitmezse suçlu Brandt'tır": Hamann, BVB yıldızı konusunda sözlerini geri aldı - Borussia Dortmund'dan ayrıldıktan sonra yurtdışına transfer mi?
"Onu bir iki kez eleştirmiştim. Belki de o, son yıllarda sıkça sorulan şu sorunun simgesi gibiydi: Dortmundlular başarı için yeterince çaba gösteriyor mu?" diyen Hamann, şunları vurguladı: "Belki de onu bir iki kez, herkesin ele alınabileceği bir durumda, gruptan fazla öne çıkardık. Ama şöyle deniyordu: Bakın, yine Brandt, yine Brandt."
Yine de yaz aylarında ayrılık her iki taraf için de en iyi çözümdü, diye açıkladı Hamann. 29 yaşındaki oyuncu, takımı beklentileri karşılayamadığında sık sık mağdur olmuştu. Genel kanı şuydu: "İşler yolunda gitmezse, suçlu Brandt'tır."
Uzun süredir Freiburg'un teknik direktörlüğünü yapan Christian Streich de aynı görüşü paylaştı. "Sık sık eleştirildi. O daha gençken, içimden sık sık birkaç adım daha atabileceğini düşünürdüm. Sonra Dortmund'a gitti. Orada çok iyi gelişmeler gördüm. Ama bu biraz ona yapışıp kalmıştı, çünkü hareketlerinden bazen öyle bir izlenim veriyordu," dedi.
Streich ayrıca Brandt'ı "takım için çok çalışan harika bir oyuncu" olarak nitelendirdi. İki yıl önce SCF teknik direktörü olarak BVB'ye yaptığı son konuk maçta kendisine de söylediği gibi, bu değerlendirmede "biraz eksik kalmış" olduğunu belirtti. "Onu pek tanımıyorum ama bunu ona söylemek istedim."
- Getty Images Sport
Gelecek belirsiz: Brandt yurtdışına göz dikti
Eski takımı Leverkusen'e karşı Dortmund'un en iyi oyuncularından biri olan Brandt'ın geleceği ise şimdilik belirsiz. "Birçok fikir var. Her fikir iyi değil. Bu konuda aceleci davranmamak lazım," diyen Brandt, yurtdışına transfer olasılığını da gündeme getirdi. "Bugünkü maçla birlikte altı maç günü kaldı. Şu anda Avrupa'yı dolaşıp her kulüple görüşmek, kulübe haksızlık olur."
Ancak Bundesliga'da kalma seçeneği de kesinlikle gündemden düşmüş değil. "Prensip olarak hiçbir şeyi dışlamam," diyen Brandt, "Ama tercih ettiğim şeyler var. Ve şu anda pek tercih etmediğim şeyler de var. Bir iki fikrim var. Ama her şeyi sırayla ele alalım," diye ekledi. Geçmişte SV Werder Bremen'in ilgilendiğine dair söylentiler de olmuştu.
Leverkusen'in genel müdürü Fernando Carro, BVB'den ayrıldığını açıklarken Brandt ile flört ettikten sonra, Werkself'e dönüş konusu da bir süre gündemdeydi. Ancak spor direktörü Simon Rolfes, kısa süre sonra bir geri dönüşü kategorik olarak reddetti. "Geri getirme girişimleri konusunda şüpheliyim. Bu pozisyonda Ibo Maza gibi önümüzdeki yıllarda mükemmel bir gelişme gösterecek harika bir oyuncumuz var. Bu nedenle Julian bizim için gündemde olmayacak," dedi.
Brandt, BVB formasıyla 300'den fazla maça çıktı
Brandt, sezon sonuna kadar kalan beş maçın hepsinde sahada yer alırsa, toplamda 307 maça çıkmış ve 57 gol atmış olacak.
Ancak Brandt, duygusal olmadığını söyledi: "Bir noktada elbette biraz hüzün hissedersiniz, ama şu anda bir veda turunda olduğumu hissetmiyorum." Ardından biraz hüzünlü bir şekilde şunları ekledi: "Sonunda hayattaki her şey bir gün sona erer. Bunların hepsi sahayı paylaşmaktan keyif aldığım arkadaşlar. Buraya yedi yıl önce geldim. O zamanlar burada olan oyunculardan artık hiçbiri burada değil. Son kez olduğunda yine biraz tüylerim diken diken olacak diye düşünüyorum."