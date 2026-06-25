"Hiçbir şeyi kesin olarak dışlayamazsınız ve şu anda yüzde 100 kalacağım diyemem. Ama yüzde 100 transfer olacağım da diyemem," dedi Leweling, Alman milli takımında düzenlenen bir basın toplantısında. Forvet oyuncusu sözlerine şöyle devam etti: "Şu anda odak noktam Dünya Kupası; ondan sonra ne olacağına bakarız."
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"İşler çabuk gelişebilir": Alman milli takım oyuncusu, kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferine açık olduğunu belirtti
Leweling’in VfB ile 2029 yılına kadar sözleşmesi olsa da, özellikle Premier Lig’in cazip tekliflerle onu ikna etmeye çalıştığı söyleniyor. Yılın başında AFC Bournemouth, Alman Dünya Kupası oyuncusu için yoğun çaba sarf etmiş ve duyumlara göre 40 milyon avroluk transfer ücreti ödemeye hazırdı. Ancak Stuttgart bu teklifi reddetti; sezon ortasında Leweling’i bırakmak istemedi.
Bu konuda bir değişiklik olup olmadığı resmi olarak henüz belli değil. Bournemouth’un yanı sıra FC Everton ve AS Roma’nın da aralarında bulunduğu ilgilenen kulüpler, VfB’yi satışa ikna etmek için mali açıdan ciddi bir çaba sarf etmek zorunda kalacaklar. Nisan ayında Sky, geçen Bundesliga sezonunu dördüncü sırada tamamlayan kulübün, Leweling için en az 50 milyon avroluk bir teklif gelmesi halinde satışa açık olabileceğini bildirmişti.
Eğer gerçekten bu kadar yüksek bir bedel karşılığında transfer olursa, bu hücum oyuncusu VfB tarihindeki en pahalı ikinci transfer olacak. Sadece Leweling’in milli takım arkadaşı Nick Woltemade, geçen yaz Stuttgart’tan Newcastle’a transfer olurken 75 milyon avroluk transfer ücretiyle bu rakamı aşmıştı.
25 yaşındaki oyuncu, geleceği hakkında konuşurken, “Hiçbir şeyi asla göz ardı etmemek gerekir, özellikle de futbolda. Her şey bir anda değişebilir,” dedi. Ancak şunu da vurguladı: “Stuttgart’ta kendimi iyi hissediyorum, Şampiyonlar Ligi’nde oynuyoruz ve burada iyi bir konumdayım.”
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Jamie Leweling, Stuttgart’ta milli takım oyuncusu oldu
Stuttgart, Leweling’i 2023 yılında ilk olarak Union Berlin’den kiralık olarak kadrosuna katmış, bir yıl sonra ise VfB bu kanat oyuncusunu 6 milyon Euro transfer ücreti karşılığında kalıcı olarak kadrosuna kattı. Leweling, Stuttgart’ta en istikrarlı oyuncular arasında yer alıyor ve teknik direktör Sebastian Hoeneß onu çok takdir ediyor. “Her antrenmana iyi hazırlanıyor, antrenman sonrası değerlendirmelerini yapıyor, bu konuda çok ama çok çalışkan. Beslenme ve benzeri pek çok küçük ayrıntının farkında. Bu işin gerektirdiği her şeye dikkat ediyor,” diye konuşan Hoeneß, yılın başında Leweling’in titizliğinden övgüyle bahsetmişti.
Nürnberg doğumlu oyuncu, Stuttgart’ta milli takım seviyesine yükseldi; Ekim 2024’te Hollanda ile oynanan Uluslar Ligi maçında DFB takımında ilk kez forma giydi ve 1-0’lık galibiyette ilk milli golünü de hemen attı. O zamandan beri Leweling, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann’ın kadrosunun çoğunlukla vazgeçilmez bir parçası oldu ve Nagelsmann onu Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası’na da götürdü.
Orada Leweling yedek rolünü üstlendi ve Fildişi Sahili karşısında ilk Dünya Kupası maçına çıktı. Almanya’nın 0-1 geride olduğu bir saat sonra Leroy Sané’nin yerine oyuna giren Stuttgartlu oyuncu, Fildişi Sahili’ni 2-1 mağlup eden ve DFB takımını şimdiden grup birincisi yapan galibiyette önemli rol oynadı.
Yakında Jamie Leweling mi? VfB Stuttgart’ın rekor satışları
Sıra
Oyuncular
Yıl
Transfer edildiği takım
Transfer ücreti
1
Nick Woltemade
2025
Newcastle United
75 milyon avro
2
Benjamin Pavard
2019
FC Bayern Münih
35 milyon avro
3
Enzo Millot
2025
Al-Ahli
30 milyon avro
4
Mario Gomez
2009
FC Bayern Münih
30 milyon avro
5
Nico Gonzalez
2021
AC Floransa
27,37 milyon avro