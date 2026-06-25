"İşler çabuk gelişebilir": Alman milli takım oyuncusu, kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferine açık olduğunu belirtti

Leweling’in VfB ile 2029 yılına kadar sözleşmesi olsa da, özellikle Premier Lig’in cazip tekliflerle onu ikna etmeye çalıştığı söyleniyor. Yılın başında AFC Bournemouth, Alman Dünya Kupası oyuncusu için yoğun çaba sarf etmiş ve duyumlara göre 40 milyon avroluk transfer ücreti ödemeye hazırdı. Ancak Stuttgart bu teklifi reddetti; sezon ortasında Leweling’i bırakmak istemedi.

Bu konuda bir değişiklik olup olmadığı resmi olarak henüz belli değil. Bournemouth’un yanı sıra FC Everton ve AS Roma’nın da aralarında bulunduğu ilgilenen kulüpler, VfB’yi satışa ikna etmek için mali açıdan ciddi bir çaba sarf etmek zorunda kalacaklar. Nisan ayında Sky, geçen Bundesliga sezonunu dördüncü sırada tamamlayan kulübün, Leweling için en az 50 milyon avroluk bir teklif gelmesi halinde satışa açık olabileceğini bildirmişti.

Eğer gerçekten bu kadar yüksek bir bedel karşılığında transfer olursa, bu hücum oyuncusu VfB tarihindeki en pahalı ikinci transfer olacak. Sadece Leweling’in milli takım arkadaşı Nick Woltemade, geçen yaz Stuttgart’tan Newcastle’a transfer olurken 75 milyon avroluk transfer ücretiyle bu rakamı aşmıştı.

25 yaşındaki oyuncu, geleceği hakkında konuşurken, “Hiçbir şeyi asla göz ardı etmemek gerekir, özellikle de futbolda. Her şey bir anda değişebilir,” dedi. Ancak şunu da vurguladı: “Stuttgart’ta kendimi iyi hissediyorum, Şampiyonlar Ligi’nde oynuyoruz ve burada iyi bir konumdayım.”