Isla, kulüp kariyerinde 563 maça çıkıp 19 gol attıktan sonra futbola veda etti; ayrıca Şili formasıyla 144 maça çıkıp 5 gol kaydetti. İtalya'da Udinese, Juventus ve Cagliari formaları giydi. Juventus'ta 2012'den 2014'e kadar, ardından 2015-16 sezonunun başında yeniden forma giyen oyuncu, 2 Serie A şampiyonluğu ve 3 İtalya Süper Kupası kazanırken, Şili Milli Takımı ile de 2015 ve 2016'da iki kez Copa America zaferi yaşadı.



