19 yıllık profesyonel kariyerin ardından, 1988 doğumlu Mauricio Isla, 38 yaşında futbolu bırakıyor. Şilili oyuncu bunu sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla duyurdu: "Kapılarını bana açan her kulübe teşekkür ediyorum. Gelişmeme yardımcı olanlara, Şili'den uzakta bana eşlik edenlere, zor anlarda beni destekleyenlere ve bana inananlara teşekkür ederim".
AFP
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Isla futbolu bırakıyor: Juventus ile iki Serie A şampiyonluğu, Şili ile iki Copa America kazandı
Isla, kulüp kariyerinde 563 maça çıkıp 19 gol attıktan sonra futbola veda etti; ayrıca Şili formasıyla 144 maça çıkıp 5 gol kaydetti. İtalya'da Udinese, Juventus ve Cagliari formaları giydi. Juventus'ta 2012'den 2014'e kadar, ardından 2015-16 sezonunun başında yeniden forma giyen oyuncu, 2 Serie A şampiyonluğu ve 3 İtalya Süper Kupası kazanırken, Şili Milli Takımı ile de 2015 ve 2016'da iki kez Copa America zaferi yaşadı.
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