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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Isla futbolu bırakıyor: Juventus ile iki Serie A şampiyonluğu, Şili ile iki Copa America kazandı

Şili
Juventus

Orta saha oyuncusu 38 yaşında futbola veda ediyor

19 yıllık profesyonel kariyerin ardından, 1988 doğumlu Mauricio Isla, 38 yaşında futbolu bırakıyor. Şilili oyuncu bunu sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla duyurdu: "Kapılarını bana açan her kulübe teşekkür ediyorum. Gelişmeme yardımcı olanlara, Şili'den uzakta bana eşlik edenlere, zor anlarda beni destekleyenlere ve bana inananlara teşekkür ederim".

  • Isla, kulüp kariyerinde 563 maça çıkıp 19 gol attıktan sonra futbola veda etti; ayrıca Şili formasıyla 144 maça çıkıp 5 gol kaydetti. İtalya'da Udinese, Juventus ve Cagliari formaları giydi. Juventus'ta 2012'den 2014'e kadar, ardından 2015-16 sezonunun başında yeniden forma giyen oyuncu, 2 Serie A şampiyonluğu ve 3 İtalya Süper Kupası kazanırken, Şili Milli Takımı ile de 2015 ve 2016'da iki kez Copa America zaferi yaşadı.


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