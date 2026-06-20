İskoçya taraftarları, Dünya Kupası'ndaki mağlubiyet sırasında Fas ve PSG'nin yıldızı Achraf Hakimi'yi neden yuhaladı?

Hakimi’ye yönelik yoğun hedef alma, İngiltere’deki yayın ekibinin dikkatini çekti; ekip, canlı televizyon yayını sırasında yaşanan sürekli kesintilere dikkat çekti. ITV’de yorumcu Ally McCoist şöyle konuştu: “Hakimi’nin yerel halkı kızdırmak için ne yaptığını bilmiyorum, ama bir şey yapmış.”

Oyuncu, 24 yaşındaki bir kadının kendisine yönelttiği saldırı suçlamalarıyla ilgili masumiyetini savunarak, maç öncesinde X üzerinden bir açıklama yayınladı: “İlk günden beri bu duruşmayı bekliyordum. Ve şimdi sabırsızlıkla bekliyorum. Sonunda konuşabileceğim.”