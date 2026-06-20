AFP
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İskoçya taraftarları, Dünya Kupası'ndaki mağlubiyet sırasında Fas ve PSG'nin yıldızı Achraf Hakimi'yi neden yuhaladı?
Düşmanca tepkiler yükseliyor
Atlas Aslanları’nın kaptanı, Foxborough’da topa her dokunduğunda, sesini yüksek tutan Tartan Army taraftarlarının giderek artan yuhalamalarıyla karşı karşıya kaldı. 20. dakikadaki bir köşe vuruşu sırasında arka plandaki gürültü önemli ölçüde arttı ve devre arasına girmeden önce tehlikeli bir kontra atağı kesmek için Kieran Tierney’e faul yaptığı anda zirveye ulaştı. Stadyumdaki bu düşmanca tavır, savunma oyuncusunun Şubat 2023’te meydana geldiği iddia edilen bir olaydan kaynaklanan tecavüz suçlamalarıyla yargılanacağının Cuma günü resmi olarak açıklanmasının ardından ortaya çıktı.
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McCoist, Hakimi’nin yargılanmasından habersiz gibi görünüyor
Hakimi’ye yönelik yoğun hedef alma, İngiltere’deki yayın ekibinin dikkatini çekti; ekip, canlı televizyon yayını sırasında yaşanan sürekli kesintilere dikkat çekti. ITV’de yorumcu Ally McCoist şöyle konuştu: “Hakimi’nin yerel halkı kızdırmak için ne yaptığını bilmiyorum, ama bir şey yapmış.”
Oyuncu, 24 yaşındaki bir kadının kendisine yönelttiği saldırı suçlamalarıyla ilgili masumiyetini savunarak, maç öncesinde X üzerinden bir açıklama yayınladı: “İlk günden beri bu duruşmayı bekliyordum. Ve şimdi sabırsızlıkla bekliyorum. Sonunda konuşabileceğim.”
Erken gelen gol galibiyeti garantiledi
Saha dışı tartışmaların ötesinde, Fas, Ismael Saibari’nin maçın başlamasından sadece 69 saniye sonra Atlas Aslanları’nı öne geçirmesiyle 32’li turdaki yerini fiilen garantiledi. Bu golle orta saha oyuncusu, Mohamed Salah’ın Dünya Kupası’ndaki ilk iki maçında gol atma rekoruna ulaştı. Bu sonuç, Fas’ı kısa süreliğine grup liderliğine taşıdı; ancak birkaç saat sonra Brezilya’nın Haiti’yi 3-0 mağlup etmesinin ardından, gol farkı nedeniyle C Grubu’nda ikinci sıraya geriledi.
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Grup aşamasının belirleyici son maçları
Fas, Çarşamba günü Haiti ile karşılaşmak üzere Atlanta’ya gidiyor; eleme turuna resmen yükselebilmek için sadece bir puana ihtiyacı var. Öte yandan İskoçya, grup lideri Brezilya ile oynayacağı zorlu maç için Miami’ye gidiyor. Steve Clarke’ın takımı, Fas’a karşı oynadıkları son maçta ikinci yarıdaki baskısını beraberlik golüne çevirememesinin ardından, Selecao karşısında golcü bir yaklaşım sergilemek zorunda.