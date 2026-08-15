İskoçya, bu yazki Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenmesinin ardından sona eren Clarke döneminden sonra milli takımı ileriye taşıyacak ismi bulmuş gibi görünüyor. Sky Sports'a göre eski Premier League savunmacısı Pocognoli, boş durumdaki teknik direktörlük görevi için açık ara öne çıkan aday haline geldi. İskoç Futbol Federasyonu da 39 yaşındaki ismi kadroya yeniden dinamizm kazandırmak için birincil hedef olarak belirledi.

Bu hamle, SFA için yön değişikliği açısından önemli bir adımı temsil ediyor; kurum, daha modern bir taktik profile sahip daha genç bir teknik adamı tercih ediyor. Pocognoli şu anda serbest durumda, bu da görevlendirmeyi hızlıca sonuçlandırmak isteyen yönetim organı için onu cazip ve ulaşılabilir bir seçenek haline getiriyor.