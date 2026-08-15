AFP
Çeviri:
İskoçya'nın sıradaki teknik direktörü belli oldu! Eski Premier League savunmacısı, Steve Clarke'ın yerini almaya hazırlanıyor
Pocognoli öne çıkan başlıca aday olarak ortaya çıktı
İskoçya, bu yazki Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenmesinin ardından sona eren Clarke döneminden sonra milli takımı ileriye taşıyacak ismi bulmuş gibi görünüyor. Sky Sports'a göre eski Premier League savunmacısı Pocognoli, boş durumdaki teknik direktörlük görevi için açık ara öne çıkan aday haline geldi. İskoç Futbol Federasyonu da 39 yaşındaki ismi kadroya yeniden dinamizm kazandırmak için birincil hedef olarak belirledi.
Bu hamle, SFA için yön değişikliği açısından önemli bir adımı temsil ediyor; kurum, daha modern bir taktik profile sahip daha genç bir teknik adamı tercih ediyor. Pocognoli şu anda serbest durumda, bu da görevlendirmeyi hızlıca sonuçlandırmak isteyen yönetim organı için onu cazip ve ulaşılabilir bir seçenek haline getiriyor.
- AFP
Antrenörlük geçmişi ve son dönemdeki başarı
Teknik direktörlük açısından hâlâ nispeten genç sayılmasına rağmen Pocognoli, Glasgow'daki karar vericileri etkileyen bir kariyer geçmişiyle geliyor. Kendi ülkesi Belçika'da son derece parlak bir dönem geçirdi ve geçen yıl Union Saint-Gilloise'ı 90 yıl sonra ilk Belçika ligi şampiyonluğuna taşıyarak adından söz ettirdi. Bu başarı, Avrupa genelinde profilini önemli ölçüde yükseltti ve bir takımı organize etme ile ülke futbolunun en üst seviyesinde istikrarlı sonuçlar alma becerisini ortaya koydu.
Belçika'daki başarısının ardından Pocognoli, geçen ekimde Monaco'nun başına geçmek üzere Ligue 1'e gitti. Her ne kadar prenslikteki görevi, Ligue 1'de sezonu yedinci sırada tamamlamasının ardından bu yaz sona ermiş olsa da Fransa'nın en prestijli kulüplerinden birini yönetmiş olması büyük bir artı olarak görülüyor. SFA, elit Avrupa futboluna maruz kalmasının ve yüksek profilli oyuncularla çalışma becerisinin uluslararası arenaya da iyi şekilde yansıyacağına inanıyor.
Britanya futbolunda tanıdık bir yüz
Britanya futbolunu takip eden taraftarlar için Pocognoli, Premier League ve Championship'te forma giydiği dönem nedeniyle tanıdık bir isim. Eski sol bek, İngiltere'nin en üst düzey liginin fiziksel ve zihinsel gereklilikleri konusunda değerli deneyimler edindiği West Bromwich Albion'u temsil etti.
Belçika Milli Takımı oyuncusu, West Brom'daki kalıcı dönemine ek olarak, on yıl önce Brighton & Hove Albion'da da bir sezon kiralık olarak geçirdi. Britanya futbol ortamına olan bu aşinalığı, kıtadaki son taktik başarılarıyla birleşince, onu yerel bilgi ile modern Avrupa antrenörlük yöntemleri arasındaki boşluğu dolduran benzersiz bir aday hâline getiriyor.
- AFP
Clarke döneminden çıkış
Futbolcu olarak Pocognoli, kariyeri boyunca yurt içinde 300'den fazla maça çıktı ve Belçika milli takımı formasını 13 kez giydi. Beklenen göreve getirilmesi ayrıca tarihî bir önem de taşıyor; 39 yaşındaki isim, 2002 ile 2004 yılları arasında bu görevi yürüten Berti Vogts'tan bu yana İskoçya'nın ilk yabancı teknik direktörü olmaya hazırlanıyor.
İleriye dönük olarak Belçikalı teknik adamı, İskoç Futbol Federasyonu'nun milli takımda yeni bir dönemi başlatma yönündeki net talimatı bekliyor. Temel hedefi, rekabetçi ivmeyi yeniden kazandırmak ve İskoçya'yı art arda iki büyük turnuva eleme kampanyasından geçirmek olacak; hedef, önce 2028 Avrupa Şampiyonası'nda ardından da 2030 Dünya Kupası'nda yer almak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun