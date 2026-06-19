İskoçya’nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

İskoçya’nın 2026 FIFA Dünya Kupası’na hazırlık süreci, sadece goller ve eleme maçlarından ibaret değil – Tartan Army, ülkesinin 28 yıl aradan sonra dünya sahnesine geri dönmeye hazırlanırken artık destekleyecekleri yepyeni formalarla karşımıza çıkıyor. adidas, İskoçya’nın yeni iç saha formasını resmi olarak tanıttı ve takımın ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek bu büyük turnuvaya katılma hakkını kazanmasıyla taraftarlar büyük bir heyecan yaşıyor.

Saltire bayrağından ilham alan iç saha renklerinden cesur tasarımlı deplasman forması sızıntılarına kadar, İskoçya’nın Dünya Kupası formaları gelenek ile modern bir dokunuşu harmanlıyor. Eleme turlarının ardından formalar için talep çarpıcı bir şekilde artarken, işte İskoçya’nın iç saha ve deplasman formaları, satış tarihleri ve fiyatları hakkında eksiksiz bir özet.

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Alışveriş: İskoçya 2026 FIFA Dünya Kupası formaları