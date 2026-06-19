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Scotland 2026 World Cup Home Kit playeradidas
Angelica Daujotas

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İskoçya’nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

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İskoçya
Dünya Kupası

adidas, uzun zamandır beklenen Dünya Kupası dönüşü öncesinde İskoçya için yepyeni tasarımlar sunuyor.

İskoçya’nın 2026 FIFA Dünya Kupası’na hazırlık süreci, sadece goller ve eleme maçlarından ibaret değil – Tartan Army, ülkesinin 28 yıl aradan sonra dünya sahnesine geri dönmeye hazırlanırken artık destekleyecekleri yepyeni formalarla karşımıza çıkıyor. adidas, İskoçya’nın yeni iç saha formasını resmi olarak tanıttı ve takımın ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek bu büyük turnuvaya katılma hakkını kazanmasıyla taraftarlar büyük bir heyecan yaşıyor.

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Saltire bayrağından ilham alan iç saha renklerinden cesur tasarımlı deplasman forması sızıntılarına kadar, İskoçya’nın Dünya Kupası formaları gelenek ile modern bir dokunuşu harmanlıyor. Eleme turlarının ardından formalar için talep çarpıcı bir şekilde artarken, işte İskoçya’nın iç saha ve deplasman formaları, satış tarihleri ve fiyatları hakkında eksiksiz bir özet.

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Alışveriş: İskoçya 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

  • Scotland 2026 World Cup Home Kitadidas

    İskoçya Ev Forması

    İskoçya’nın 2026 Dünya Kupası iç saha forması resmen tanıtıldı. adidas ve İskoçya Futbol Federasyonu, 5 Kasım 2025 tarihinde yeni koyu lacivert tasarımı tanıttı; formalar ise 6 Kasım 2025’te mağazalarda ve çevrimiçi satış kanallarında satışa sunulacak.

    Ulusal gururu ön plana çıkaran iç saha forması, koyu mavi zemin üzerine kabartmalı Saltire motifleriyle İskoçya’nın ünlü bayrağına cesur bir gönderme yapıyor ve ortada yer alan arma, forma hafif bir retro hava katıyor. adidas ayrıca omuzlardaki meşhur Üç Şerit’i kalınlaştırarak, bu versiyona gelenekselliği korurken aynı zamanda taze bir hava kazandırdı.

    Takımın eleme turunu geçmesinin ardından İskoçya forması için arama talebi şimdiden hızla arttı; perakendeciler, iç saha formaları ve replika formalar için ilgi ve taleplerde büyük artışlar olduğunu bildiriyor.

    Ana forma replikaları, ana pazarlarda genellikle 75 £ civarında satılıyor; genç ve çocuk bedenleri ise resmi satış noktalarında daha düşük fiyatlarla bulunabiliyor ve ödeme sırasında kişiselleştirilmiş yazı ekleme seçeneği de mevcut.

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  • İskoçya Deplasman Forması

    Ev forması piyasada ve hızla satılırken, İskoçya’nın 2026 Dünya Kupası deplasman forması henüz resmi olarak tanıtılmadı; ancak hayranlara gelecek olan tasarımı yakından görme fırsatı sunan pek çok sızıntı ortaya çıktı. Haberlere göre, deplasman forması, adidas’ın tipik Dünya Kupası lansman takvimine uygun olarak 2026 Mart ayı civarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    İnternette dolaşan ilk görsellerde, çarpıcı bir “Trace Scarlet” (açık mercan) ana renginin, lacivert detaylar ve ince lacivert çizgilerle birleştirildiği görülüyor; bu, alışılagelmiş deplasman renk paletlerinden taze bir ayrılık oluşturuyor. İskoçya’nın 1999 Umbro formasına benzetilen ancak adidas’ın bakış açısıyla yorumlanan retro esintili tasarım, taraftarlar arasında şimdiden hararetli tartışmalara yol açtı.

    Diğer takımların deplasman formaları gibi, resmi rakamlar kesinleştiğinde fiyatlandırmanın da iç saha forması ile aynı yapıyı yansıtması bekleniyor; perakende fiyatları ise bölgeye ve satıcıya göre belirlenecek. 2026 ilkbaharında ürünlerin tam olarak piyasaya sürülmesini ve ön sipariş seçeneklerini takip edin.

    adidas’ta İskoçya Dünya Kupası formalarını satın alınŞimdisatın alın

    JD Sports’ta İskoçya Dünya Kupası formalarını satın alınŞimdisatın alın

    Fanatics’te İskoçya Dünya Kupası formalarını satın alınŞimdisatın alın