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Scotland 2026 World Cup Home Kit playeradidas
Angelica Daujotas

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İskoçya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, çıkış tarihleri ve fiyatlar

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İskoçya
Dünya Kupası

adidas, uzun zamandır beklenen Dünya Kupası dönüşü öncesinde İskoçya için yepyeni bir görünüm sunuyor.

İskoçya’nın 2026 FIFA Dünya Kupası’na hazırlık süreci, sadece goller ve eleme maçlarından ibaret değil – Tartan Army, ülkesinin 28 yıl aradan sonra dünya sahnesine geri dönmeye hazırlanırken destekleyecekleri yepyeni formalarla karşımıza çıkıyor. adidas, İskoçya’nın yeni iç saha formasını resmi olarak tanıttı ve takımın ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek bu büyük turnuvaya katılmayı garantilemesi üzerine taraftarlar büyük bir heyecanla bekliyor.

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Saltire'den ilham alan iç saha renklerinden cesur dış saha formalarına kadar, İskoçya'nın Dünya Kupası kıyafetleri gelenek ile modernliği harmanlıyor. Eleme maçlarından bu yana formaya olan talep önemli ölçüde artarken, işte İskoçya'nın iç ve dış saha formaları, satış tarihleri ve fiyatları hakkında eksiksiz bir özet.

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Mağaza: İskoçya 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

  • Scotland 2026 World Cup Home Kitadidas

    İskoçya Ev Forması

    İskoçya’nın 2026 Dünya Kupası iç saha forması resmi olarak tanıtıldı. adidas ve İskoçya Futbol Federasyonu, 5 Kasım 2025 tarihinde yeni koyu lacivert tasarımı tanıttı; formalar ise 6 Kasım 2025’te mağazalarda ve çevrimiçi satış kanallarında satışa sunulacak.

    Ev sahibi forması, ulusal gururu yansıtıyor. Koyu mavi zemin üzerine kabartmalı Saltire motifleri, İskoçya'nın ünlü bayrağına cesur bir gönderme yapıyor ve ortada yer alan arma, formaya hafif bir retro hava katıyor. adidas ayrıca omuzlardaki ünlü Üç Şerit'i kalınlaştırarak, bu versiyona gelenekselliği korurken aynı zamanda taze bir hava kattı.

    Takımın eleme turunu geçmesinin ardından İskoçya forması için arama talebi şimdiden hızla arttı; perakendeciler, iç saha formaları ve replika formalar için ilgi ve taleplerde büyük artışlar olduğunu bildiriyor.

    Ev sahibi formalarının replika versiyonları, ana pazarlarda genellikle 75 sterlin civarında satılıyor. Resmi satış noktalarında genç ve çocuk bedenleri daha düşük fiyatlarla sunuluyor ve ödeme sırasında kişiselleştirilmiş yazı ekleme seçeneği de mevcut.

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  • İskoçya Deplasman Forması

    Ev sahibi forması piyasaya çıkmış ve hızla tükenirken, İskoçya’nın 2026 Dünya Kupası deplasman forması henüz resmi olarak tanıtılmadı; ancak hayranlara gelecek olan formayı yakından görme fırsatı sunan pek çok sızıntı ortaya çıktı. Haberlere göre, deplasman forması, adidas’ın tipik Dünya Kupası lansman takvimine uygun olarak 2026 yılının Mart ayı civarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    İnternette dolaşan ilk görüntüler, çarpıcı bir "Trace Scarlet" (açık mercan) temel renginin, lacivert detaylar ve ince lacivert çizgilerle birleştirildiğini gösteriyor; bu, alışılagelmiş deplasman renk paletlerinden taze bir ayrılık. İskoçya'nın 1999 Umbro formasına benzetilen, ancak adidas'ın bakış açısıyla yorumlanan retro esintili tasarım, taraftarlar arasında şimdiden hararetli bir tartışma başlattı.

    Diğer takımların deplasman formaları gibi, resmi rakamlar onaylandıktan sonra fiyatların da iç saha forması fiyatlandırmasına paralel olması bekleniyor; perakende fiyatları ise bölgeye ve perakendeciye göre belirlenecek. 2026 ilkbaharında ürünlerin piyasaya sürülmesini ve ön sipariş seçeneklerini takipte kalın.

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