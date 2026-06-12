İskoçya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, çıkış tarihleri ve fiyatlar

İskoçya’nın 2026 FIFA Dünya Kupası’na hazırlık süreci, sadece goller ve eleme maçlarından ibaret değil – Tartan Army, ülkesinin 28 yıl aradan sonra dünya sahnesine geri dönmeye hazırlanırken destekleyecekleri yepyeni formalarla karşımıza çıkıyor. adidas, İskoçya’nın yeni iç saha formasını resmi olarak tanıttı ve takımın ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek bu büyük turnuvaya katılmayı garantilemesi üzerine taraftarlar büyük bir heyecanla bekliyor.

Saltire'den ilham alan iç saha renklerinden cesur dış saha formalarına kadar, İskoçya'nın Dünya Kupası kıyafetleri gelenek ile modernliği harmanlıyor. Eleme maçlarından bu yana formaya olan talep önemli ölçüde artarken, işte İskoçya'nın iç ve dış saha formaları, satış tarihleri ve fiyatları hakkında eksiksiz bir özet.

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