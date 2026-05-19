İskoçya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek bu büyük turnuvaya katılmaya hak kazandı?

Uluslararası sahneden uzun yıllar uzak kaldıktan sonra, İskoçya için yeniden iyi günler başlıyor gibi görünüyor.

Dramatik eleme mücadelelerinin ardından Tartan Army taraftarlarına iki Avrupa Şampiyonası'nı arka arkaya yaşatan Steve Clarke'ın takımı, bir adım daha ileri giderek Danimarka, Yunanistan ve Beyaz Rusya'nın yer aldığı grubu zirvede tamamladı ve Hampden Park'ta Danimarka'yı 4-2 yenerek Kuzey Amerika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti.

Takımda inanılmaz bir iyimserlik ve ivme var, ancak İskoçya yaz aylarında sadece sayıyı doldurmak için sahaya çıkmayacak. Euro 2020 ve Euro 2024'te bunu başaramamış olsalar da, grup aşamasını geçmeyi hedefliyorlar ve kadroları Avrupa'nın en iyi liglerinden gelen deneyimli oyuncularla dolu.

Bu kesinlikle kolay olmayacak. Takım, daha önce hiç yenemedikleri Brezilya, Fas ve Haiti ile karşılaşacakları C Grubu'na yerleştirildi. Bu zorlu bir görev, ancak İskoçya, yıllarca süren gelişimin ardından eleme turlarına ulaşmak için gerekli kadroya sahip.

    Kaleciler

    Craig Gordon sanki 20 yıldır sahalarda gibi görünebilir – tam olarak İskoçya milli takımındaki ilk maçından bu yana 22 yıl geçti – ancak bu yaz İskoçya milli takımında 1 numaralı formayı giyme şansı en yüksek olan kaleci hâlâ o. Ancak eski Sunderland kalecisi, omuz sakatlığı nedeniyle Mart ayı kadrosuna alınmadı, bu nedenle diğer oyuncular kendilerini gösterme şansı buldu. Bunlar arasında Nottingham Forest'ın yedek kalecisi Angus Gunn ve Rangers'tan Liam Kelly de bulunuyor ve her ikisi de 26 kişilik kadroda yer alıyor.

    OyuncuKulüp
    Angus GunnNottingham Forest
    Liam KellyRangers
    Craig GordonHearts
    Defans oyuncuları

    İskoçya'nın savunma çekirdeği uzun süredir milli takımda birlikte oynuyor; bu durum, Dünya Kupası'nda takımın organizasyonuna büyük katkı sağlayacaktır. Kaptan Andy Robertson, Liverpool'da hâlâ düzenli olarak forma giyiyor ve yaz aylarında formda olması beklenirken, sol kanadındaki partneri Kieran Tierney ise Arsenal'de geçirdiği zorlu son birkaç yılın ardından Celtic'e geri dönerek bolca süre alıyor.

    Grant Hanley ve Scott McKenna, merkez savunmada düzeni sağlamayı umarken, Brentford'dan Aaron Hickey sağ bek pozisyonunda hız ve dinamizm katabilir. Son kadroda ayrıca Nathan Patterson, Jack Hendry ve Anthony Ralston gibi isimler de yer alıyor. 

    OyuncuKulüp
    Andy RobertsonLiverpool
    Grant HanleyHibernian
    Kieran TierneyCeltic
    Scott McKennaDinamo Zagreb
    Jack HendryAl-Ettifaq
    Anthony RalstonCeltic
    Nathan PattersonEverton
    John SouttarRangers
    Dominic HyamWrexham
    Aaron HickeyBrentford
    Orta saha oyuncuları

    İskoçya, birçok orta saha oyuncusunun transfer kararlarından kesinlikle fayda sağladı; şu anda üç as oyuncu İtalya’nın Serie A’sında forma giyiyor. En çok öne çıkan isim şüphesiz Scott McTominay; oyuncu, 2024 yazında Stadio Diego Armando Maradona’ya transfer olan Billy Gilmour ile birlikte Napoli’de kariyerinin zirvesini yaşıyor. Bologna’dan Lewis Ferguson da kadroya girmeyi başardı.

    John McGinn, İskoçya takımının vazgeçilmez bir parçası olmaya devam ediyor. Çalışkan Aston Villa oyuncusu, ülkesi için önemli anlarda her zaman istikrarlı bir performans sergiledi ve büyük bir uluslararası turnuvada ilk golünü atmaya hevesli. Bournemouth'tan Ryan Christie, Premier League'deki çalışkanlığını takıma katarken, 34 yaşındaki Kenny McLean ise daha fazla deneyim katacak.

    OyuncuKulüp
    John McGinnAston Villa
    Scott McTominayNapoli
    Ryan ChristieBournemouth
    Kenny McLeanNorwich City
    Billy GilmourNapoli
    Lewis FergusonBologna
    Saldırganlar

    İskoçya, bu yaz Dünya Kupası’na katılacak birçok ülkenin karşı karşıya kalacağı sorunla aynı sorunu yaşıyor: Forvette özellikle golcü bir forvetleri yok. Bununla birlikte, Lyndon Dykes ve Che Adams gibi takıma kendini adamış çalışkan oyuncuları var ve bu isimler hücumda şans bulmayı umuyor.

    George Hirst ve Findlay Curtis Mart ayı kadrosuna dahil edilmişti ancak ikisi toplamda sadece bir uluslararası gol attı; bu da teknik direktör Clarke'ın forvet pozisyonlarında kadro derinliği eksikliğini ortaya koyuyor. Lawrence Shankland, Hearts formasıyla muhteşem bir sezon geçirdi ve Kuzey Amerika'da ilk 11'de yer alabilir; Ben Gannon-Doak ise önümüzdeki birkaç ay içinde formunu kanıtlayabilirse, olağanüstü hızıyla fark yaratabilir.

    OyuncuKulüp
    Lyndon DykesCharlton Athletic
    Che AdamsTorino
    George HirstIpswich Town
    Findlay CurtisKilmarnock
    Lawrence ShanklandHearts
    Ben Gannon-DoakBournemouth
    Ross StewartSouthampton
    İskoçya'nın yıldız oyuncuları

    Scott McTominay, İskoçya kadrosundaki en göze çarpan yıldız isim. Bu orta saha oyuncusu, Manchester United’da golcü potansiyelinin ipuçlarını göstermiş ve Napoli’de bir üst seviyeye çıkmıştı. John McGinn, onun yanında orta sahadan bir gol tehdidi daha ekleyerek son derece önemli bir rol oynayacak.

    İskoçya, Dünya Kupası'nda, özellikle grup aşamasında Brezilya ve Fas ile oynayacağı maçlarda çok fazla savunma yapmak zorunda kalacak, bu nedenle Andy Robertson ve Kieran Tierney gibi oyuncuların arka alanda kanatlarda sadece uyanık olmakla yetinmemesi gerekecek.

    Craig Gordon, beklendiği gibi Kuzey Amerika'da forma giyerse, erkekler Dünya Kupası tarihinin en yaşlı oyuncularından biri olacak, ancak son yıllarda sergilediği kurtarışlar ve performanslar göz önüne alındığında, güvenilirliği konusunda hiçbir şüphe yok.

    2026 Dünya Kupası için Tahmin Edilen İskoçya İlk 11'i

    Clarke, son uluslararası maç aralarında büyük ölçüde 4-2-3-1 sistemini tercih etti ve daha önce İskoçlar için oldukça başarılı olan üçlü savunma düzeninden uzaklaştı. Mevcut diziliş, McGinn ve McTominay gibi oyunculara fırsat bulduklarında ileriye çıkma konusunda daha fazla özgürlük tanıyor, ancak disiplinli ve kararlı bir oyun anlayışını sürdürüyor.

    Maçın büyük bir kısmında geriye çekilip fırsat kollanacak, ancak bu taktik geçmişte İskoçya'ya iyi hizmet etti ve bu yaz da yine işe yarayabilir.

    İskoçya'nın tahmini ilk 11'i (4-2-3-1): Gordon; Hickey, Hanley, McKenna, Robertson; Ferguson, McGinn; Christie, McTominay, Gannon-Doak; Shankland.

