İskoçya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek bu büyük turnuvaya katılacak?

Uluslararası sahneden uzun yıllar uzak kaldıktan sonra, İskoçya için yeniden iyi günler gelmiş gibi görünüyor.

Dramatik eleme mücadelelerinin ardından Tartan Army taraftarlarına iki Avrupa Şampiyonası'nı arka arkaya yaşatan Steve Clarke'ın takımı, bir adım daha ileri giderek Danimarka, Yunanistan ve Beyaz Rusya'nın yer aldığı grubu zirvede tamamladı ve Hampden Park'ta Danimarka'yı 4-2 yenerek Kuzey Amerika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti.

Takımda inanılmaz bir iyimserlik ve ivme var, ancak İskoçya yaz aylarında sadece sayıyı doldurmak için sahaya çıkmayacak. Euro 2020 ve Euro 2024'te bunu başaramamış olsalar da, grup aşamasını geçmeyi hedefliyorlar ve kadroları Avrupa'nın en iyi liglerinden gelen deneyimli oyuncularla dolu.

Bu kesinlikle kolay olmayacak. Takım, daha önce hiç yenemedikleri Brezilya, Fas ve Haiti ile karşılaşacakları C Grubu'na yerleştirildi. Bu zorlu bir görev, ancak İskoçya, yıllarca süren iyi bir gelişim sürecinin ardından, eleme turlarına ulaşmak için gerekli kadroya sahip.