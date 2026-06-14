İskoçya-Haiti maçı oyuncu değerlendirmeleri: John McGinn öne çıktı; Tartan Army, 28 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na dönüşünü kritik bir galibiyetle kutladı

Su molaları artık Dünya Kupaları’nın vazgeçilmez bir parçası haline geldi, ancak Kuzey Amerika’nın nemli ve bunaltıcı yaz sıcağında bu molaların önemi daha da artıyor. Evet, bunlar bir zorunluluk, ama aynı zamanda başka bir şey de sunuyorlar: yeniden toparlanma fırsatı. İskoçya’nın buna çok ihtiyacı vardı.

1974'ten bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda oynayan Haiti, maça hızlı başladı, ilk 25 dakikada hızlı ataklar yaptı ve her atakta beş ya da altı oyuncuyu ileriye gönderdi. İskoçya topun daha fazla hakimiyetindeydi, ancak genellikle baskı altında kalan takım onlardı. Les Grenadiers boşluklar buldu ve ceza sahasına tehlikeli ataklar yaptı, ancak bu erken tehdidi gole çeviremedi.

Ardından devre arası geldi. İskoçya, muhtemelen teknik direktör Steve Clarke'ın ilhamıyla daha keskin bir şekilde sahaya çıktı ve sadece iki dakika sonra ihtiyaç duydukları şansı yakaladı.

Hızlı bir kontra atakta Che Adams, ceza sahası hemen dışında uzun bir pası kontrol etti ve topu Ben Gannon-Doak'a aktardı. Adams koşusuna devam etti, topu geri aldı ve Johny Placide'ye şutunu çekti. Haiti kalecisi kurtardı, ancak topun sekeni doğrudan John McGinn'e geldi ve McGinn, Placide'yi aşan vuruşuyla galibiyet golünü attı.

İskoçya ilk darbeyi vurdu, ancak Haiti pes etmedi. Sébastien Migné'nin takımı baskı yapmaya devam etti ve kanatlarda defalarca boşluklar buldu, ancak Angus Gunn'ı gerçekten zorlayacak son pası veremedi. En iyi fırsatları 84. dakikada geldi; Frantzdy Pierrot'nun köşe vuruşundan yaptığı kafa vuruşu sol direğin hemen yanından dışarı çıktı. Ayrıca, uzatma dakikalarında Kenny McLean'in çivili kramponla yaptığı faulden kırmızı kart görmemesine de tepki gösterebilirler.

Yine de İskoçya galip geldi. Kesinlikle rahat bir maç değildi, ancak İskoçlar, sonraki iki grup maçında Brezilya ve Fas gibi ilk 10'daki iki takımla karşılaşmadan önce Boston Stadyumu'ndan 3 önemli puanı alarak ayrıldı.

GOAL, Boston'daki İskoçya oyuncularını değerlendiriyor...