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Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

İskoçya-Haiti maçı oyuncu değerlendirmeleri: John McGinn öne çıktı; Tartan Army, 28 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na dönüşünü kritik bir galibiyetle kutladı

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FEATURES
Haiti - İskoçya
Haiti
İskoçya
Dünya Kupası
S. McTominay
J. McGinn

İskoçya bunun için 28 yıl bekledi. Haiti ise 50 yıl bekledi. Dünya Kupası’na geri dönüşlerini anlamlı kılmak için can atan iki takımın karşılaştığı maçta, John McGinn en önemli anı yaşattı; şanslı bir sektirmeyi tek gol olarak gole çevirerek Tartan Army’nin Boston Stadyumu’ndan üç puanı almasını sağladı. Bu, İskoçya’nın İtalya ’90’dan bu yana turnuvadaki ilk galibiyetiydi.

Su molaları artık Dünya Kupaları’nın vazgeçilmez bir parçası haline geldi, ancak Kuzey Amerika’nın nemli ve bunaltıcı yaz sıcağında bu molaların önemi daha da artıyor. Evet, bunlar bir zorunluluk, ama aynı zamanda başka bir şey de sunuyorlar: yeniden toparlanma fırsatı. İskoçya’nın buna çok ihtiyacı vardı.

1974'ten bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda oynayan Haiti, maça hızlı başladı, ilk 25 dakikada hızlı ataklar yaptı ve her atakta beş ya da altı oyuncuyu ileriye gönderdi. İskoçya topun daha fazla hakimiyetindeydi, ancak genellikle baskı altında kalan takım onlardı. Les Grenadiers boşluklar buldu ve ceza sahasına tehlikeli ataklar yaptı, ancak bu erken tehdidi gole çeviremedi.

Ardından devre arası geldi. İskoçya, muhtemelen teknik direktör Steve Clarke'ın ilhamıyla daha keskin bir şekilde sahaya çıktı ve sadece iki dakika sonra ihtiyaç duydukları şansı yakaladı.

Hızlı bir kontra atakta Che Adams, ceza sahası hemen dışında uzun bir pası kontrol etti ve topu Ben Gannon-Doak'a aktardı. Adams koşusuna devam etti, topu geri aldı ve Johny Placide'ye şutunu çekti. Haiti kalecisi kurtardı, ancak topun sekeni doğrudan John McGinn'e geldi ve McGinn, Placide'yi aşan vuruşuyla galibiyet golünü attı.

İskoçya ilk darbeyi vurdu, ancak Haiti pes etmedi. Sébastien Migné'nin takımı baskı yapmaya devam etti ve kanatlarda defalarca boşluklar buldu, ancak Angus Gunn'ı gerçekten zorlayacak son pası veremedi. En iyi fırsatları 84. dakikada geldi; Frantzdy Pierrot'nun köşe vuruşundan yaptığı kafa vuruşu sol direğin hemen yanından dışarı çıktı. Ayrıca, uzatma dakikalarında Kenny McLean'in çivili kramponla yaptığı faulden kırmızı kart görmemesine de tepki gösterebilirler.

Yine de İskoçya galip geldi. Kesinlikle rahat bir maç değildi, ancak İskoçlar, sonraki iki grup maçında Brezilya ve Fas gibi ilk 10'daki iki takımla karşılaşmadan önce Boston Stadyumu'ndan 3 önemli puanı alarak ayrıldı.

GOAL, Boston'daki İskoçya oyuncularını değerlendiriyor...

  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Angus Gunn (6/10):
    Nadiren zorlandı, ancak İskoçya arka alandan oyun kurmaya çalıştığında top kontrolü konusunda temiz bir performans sergiledi.

    Aaron Hickey (7/10):
    Haiti'nin kanatlardaki hızıyla zaman zaman zorlandı, ancak Les Grenadiers'in hücumda etkisiz kalması sayesinde cezalandırılmadı. Maçın sonlarında bazı önemli kurtarışlar yaptı, ancak hücumda pek katkı sağlayamadı.

    Grant Hanley (6/10):
    Dokuz defansif katkı ile İskoçya'nın lideri oldu ve maç boyunca istikrarlı bir performans sergiledi. Hibernian'ın tecrübeli oyuncusu, Clarke'a savunmada güvenilir bir varlık sağladı.

    Jack Hendry (6/10):
    Defansif istatistiklerde göze çarpmadı, ancak Sunderland forveti Wilson Isidor'u sessiz tutmak için yeterince iyi oynadı. Gösterişten uzak, sağlam bir performans sergiledi.

    Andrew Robertson (6/10):
    Hickey gibi, Tottenham'a transfer olacak eski Liverpool savunmacısı da Haiti'nin hızı karşısında bazı zor anlar yaşadı. Ayrıca, diğer bek arkadaşı gibi, maçın sonlarına doğru önemli anlarda görevini yerine getirdi.

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  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Orta saha

    Ben Gannon-Doak (7/10):
    Son üçte her zaman kusursuz olmasa da çok çalıştı. İskoçya, hücumda ondan daha fazlasını bekleyecektir, ancak savunmadaki çabası ve golün hazırlık aşamasındaki rolü önemliydi.

    Scott McTominay (6/10):
    Napoli'deki yükselişi bazen Manchester United'daki istikrarsızlığıyla değerlendirilse de, Dünya Kupası sahnesinde kalitesi erken saatlerde ortaya çıktı. İlk yarıda sahada uçtu ve İskoçya'nın en büyük tehdidi gibi görünüyordu, o dönemde gol atamaması şanssızlıktı. İkinci yarıda biraz geride kaldı, ancak ilk 45 dakikası İskoçya'ya gerçek bir kontrol ve tehlike sağladı.

    Lewis Ferguson (7/10):
    Nadiren hata yaptı ve orta sahada iyi mücadele etti, ancak zaman zaman Haiti'nin geçiş hızına ayak uydurmakta zorlandı. Zor bir maçta sakin ve faydalı bir performans sergiledi.

    John McGinn (8/10):
    Ona "Süper John McGinn" demelerinin bir nedeni var. Topun ona gelmesinde şansın da payı vardı, ancak Placide'yi sakin bir şekilde aşarak attığı golde tesadüf yoktu.

  • FBL-WC-2026-MATCH05-HAI-SCOAFP

    Saldırı

    Lawrence Shankland (7/10):
    Topa sahipken ya da kale çevresinde pek bir katkı sağlayamadı, ancak topu kaybettiğinde durmaksızın çalıştı. Kararlı bir şekilde pres uyguladı ve İskoçya’nın, fırsat buldukça ileriye oynamaya can atan Haiti takımının oyununu bozmasına yardımcı oldu.

    Che Adams (5/10):
    Uzun süreler boyunca neredeyse görünmezdi, ancak İskoçya'nın golünün hazırlık aşamasında muhteşem bir dokunuş sergiledi. Genel olarak sakin bir maç geçirdi, ancak bu tek belirleyici katkısı önemliydi.

  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Nathan Patterson (6/10):

    Hickey sarı kart gördükten sonra oyuna girdi. Etkiliydi, ancak çok az.

    Ryan Christie (6/10):

    Bir gol daha atmak için oyuna girdi, ancak etkili olamadı.

    Lyndon Dykes (5/10):

    Çoğunlukla kardiyo antrenmanı yaptı ve etkisiz kaldı.

    Findlay Curtis (NA):

    Fark yaratacak kadar yeterli süre almadı.

    Kenny McLean (Yok):

    Sadece sarı kartla kurtulduğu için şanslıydı, aksi takdirde sınırlı bir performans sergiledi.

    Steve Clarke (7/10):

    Hiç de güzel bir maç değildi, ancak Clarke'ın maç boyunca takımını sakin tutmayı başardığı için övgüyü hak ediyor. Zorlandılar ama pes etmediler. Evet, birkaç şanslı an yaşadılar, ancak bu Dünya Kupası'nda beklenen bir şey. Kalan maç programı çok zorlu olduğu için bu durumun devam etmesini umalım.

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