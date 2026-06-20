İskoçya-Fas maçı oyuncu değerlendirmeleri: Ya Brezilya ya da hiç! Scott McTominay ve John McGinn sahada yoktu; ağır yenilgi, Dünya Kupası umutlarını bıçak sırtına getirdi

Tartan Army, maçın başlamasından sadece 70 saniye sonra şaşkınlık içinde sessizliğe büründü; Ismael Saibari’ye üstten bir pas gönderildi ve oyuncu, açılı bir pozisyondan üst köşeye durdurulamaz bir şut gönderdi. İskoçya buna karşılık pek bir şey gösteremedi ve maç boyunca kaleyi bulan tek bir şut bile atamadı; Fas ise ilk yarıda Bilal El Khannouss ile skoru ikiye katlamalıydı ancak oyuncu topu üstten dışarı attı.

John McGinn, ikinci yarının başlarında ceza sahası içinde sert bir şekilde düşürüldüğünü düşünerek penaltı bekledi, ancak itirazları reddedildi ve hakemin kararı VAR tarafından da onaylandı. Fas hemen karşı atağa çıktı ve Saibari’nin şutu üst direğe çarptı; ardından gelen köşe vuruşunda Angus Gunn iyi bir kurtarış yapmak zorunda kaldı.

İskoçya hiçbir şekilde gol fırsatı bulamadı; Ryan Christie, saatin 60. dakikasını biraz geçtikten sonra, en iyi ihtimalle bir yarı fırsat sayılabilecek pozisyonda topu çok üstten dışarı attı. Clarke'ın takımı, maçın sonlarında Scott McTominay'ın ceza sahasında düşmesi üzerine bir kez daha penaltı talebinde bulundu, ancak bu talep de reddedildi.

Bu hayal kırıklığı yaratan sonuç, İskoçların grup son maçında Brezilya ile oynayacakları zorlu karşılaşmadan en az bir puan alması gerektiğini gösteriyor.

GOAL, Boston'daki İskoçya oyuncularını değerlendiriyor...