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Scotland GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Çeviri:

İskoçya-Fas maçı oyuncu değerlendirmeleri: Ya Brezilya ya da hiç! Scott McTominay ve John McGinn sahada yoktu; ağır yenilgi, Dünya Kupası umutlarını bıçak sırtına getirdi

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İskoçya
Dünya Kupası
Fas
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İskoçya - Fas

İskoçya, Boston'da oynanan 2026 Dünya Kupası'nın ikinci maçında Fas'a 1-0 yenildi; bu sonuç, son 32'ye kalma şansını sürdürebilmek için C Grubu'ndaki son maçında Brezilya karşısında puan alması gerektiği anlamına geliyor. Steve Clarke'ın takımı maçın ikinci dakikasında geriye düştü ve açıkçası bir daha toparlanamadı.

Tartan Army, maçın başlamasından sadece 70 saniye sonra şaşkınlık içinde sessizliğe büründü; Ismael Saibari’ye üstten bir pas gönderildi ve oyuncu, açılı bir pozisyondan üst köşeye durdurulamaz bir şut gönderdi. İskoçya buna karşılık pek bir şey gösteremedi ve maç boyunca kaleyi bulan tek bir şut bile atamadı; Fas ise ilk yarıda Bilal El Khannouss ile skoru ikiye katlamalıydı ancak oyuncu topu üstten dışarı attı.

John McGinn, ikinci yarının başlarında ceza sahası içinde sert bir şekilde düşürüldüğünü düşünerek penaltı bekledi, ancak itirazları reddedildi ve hakemin kararı VAR tarafından da onaylandı. Fas hemen karşı atağa çıktı ve Saibari’nin şutu üst direğe çarptı; ardından gelen köşe vuruşunda Angus Gunn iyi bir kurtarış yapmak zorunda kaldı.

İskoçya hiçbir şekilde gol fırsatı bulamadı; Ryan Christie, saatin 60. dakikasını biraz geçtikten sonra, en iyi ihtimalle bir yarı fırsat sayılabilecek pozisyonda topu çok üstten dışarı attı. Clarke'ın takımı, maçın sonlarında Scott McTominay'ın ceza sahasında düşmesi üzerine bir kez daha penaltı talebinde bulundu, ancak bu talep de reddedildi.

Bu hayal kırıklığı yaratan sonuç, İskoçların grup son maçında Brezilya ile oynayacakları zorlu karşılaşmadan en az bir puan alması gerektiğini gösteriyor.

GOAL, Boston'daki İskoçya oyuncularını değerlendiriyor...

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    Kaleci ve Savunma

    Angus Gunn (6/10):

    Takımını maçta tutmak için birkaç önemli kurtarış yaptığı için kaleciye bir şey diyemeyiz. Golde elinden bir şey gelmezdi.

    Jack Hendry (6/10):

    Saibari'nin şutunu üst direğe çeviren önemli bir müdahale yaptı. Takımının en iyi performans gösteren oyuncularından biriydi.

    Grant Hanley (5/10):

    Pasları yeterince iyiydi ancak zaman zaman 34 yaşını hissettirdi.

    Kieran Tierney (5/10):

    Defansif olarak elinden geleni yaptı ancak ikinci yarıda sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

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    Orta saha

    Nathan Patterson (5/10):

    Saha ön tarafında pek etkili olamadı.

    Ryan Christie (4/10):

    Orta saha mücadelesinde zorlandı ve İskoçya'nın tek gerçek gol fırsatını üstten dışarı attı.

    Lewis Ferguson (6/10):

    Çoğu zaman muhteşem Ayyoub Bouaddi karşısında güçsüz kaldı. Hiçbir işe yaramasa da en azından çok aktifti.

    John McGinn (4/10):

    İskoçya, Aston Villa'lı oyuncudan çok daha fazlasını bekliyordu; ancak oyuncu paslarında başarısız oldu ve bire bir mücadelelerde zorlandı.

    Andy Robertson (5/10):

    Kanat bek olarak maça başladı ancak yeterince ileriye çıkamadı ve tehlikeli Achraf Hakimi ile başa çıkmakta zorlandı.

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    Saldırı

    Scott McTominay (5/10):

    Her zamanki gibi enerjik olmasına rağmen, top hakimiyetinde gevşeklik gösterdi ve orta saha ile forvet arasında biraz kayboldu.

    Che Adams (4/10):

    Kalan fırsatlarla yetindi; bu durum, oyundan çıkmadan önce sadece 11 kez topa dokunmuş olmasından da anlaşılıyor.

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    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Ben Gannon-Doak (5/10):

    Parlak bir performans sergiledi ancak hücum pozisyonlarında soğukkanlılık eksikliği yaşadı.

    Kenny McLean (5/10):

    Saha içinde aktifti ancak topla daha kaliteli bir oyun sergilemesi gerekiyordu.

    Lyndon Dykes (4/10):

    Oyuna girdikten sonra topa pek dokunamadı.

    Anthony Ralston (N/A):

    Maçın sonlarında sağ bek olarak oyuna girdi.

    Ross Stewart (N/A):

    Forvette etkili olabilecek zamanı olmadı.

    Steve Clarke (4/10):

    Muhtemelen bir beraberlik beklediği bir maçta hayal kırıklığı yaratan bir performans sergiledi, ancak gerçekte takımı sahada pek varlık gösteremedi. Brezilya maçından mutlaka bir şeyler çıkarmaları gerekecek.

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