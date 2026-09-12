Tartışmanın odağında, sahadaki yeni bir pavyon için geriye dönük olarak yapılan planlama başvurusu yer alıyor. Bu başvuru, inşaat çalışmaları çoktan başladıktan sonra ancak geçen ay sunuldu. Morris, “İnsanların işlerini düzene koymasını ve sırf kendilerine uyduğu için geriye dönük başvuru yapmamasını gerçekten isterim; çünkü günün sonunda mesele buna geldi. Bunu yaz aylarında yapmak istediniz ve aldığınız iyi sonuçları da biliyorsunuz, futbol kulübünün çok iyi durumda olduğunu da biliyorsunuz, bunu hepimiz alkışlıyoruz ama bu, prosedürü düzgün şekilde takip etmemenin mazereti değil” dedi.

Komite başkanı ayrıca, uluslararası şöhretlerine rağmen kulübe diğer tüm başvuru sahipleriyle aynı şekilde muamele edileceğini belirtti. Morris, “Bu, diğer herhangi bir geriye dönük başvurudan farklı değil. Dolayısıyla üyelerin bunu destekleyip desteklemeyeceğini değerlendirmesi gereken bir konu olacak ve bu da tartışmada ortaya çıkacak” diye ekledi.