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‘İşinizi yoluna koyun’ - Wrexham, antrenman sahası anlaşmazlığı nedeniyle özür dilemek zorunda kaldı
Konsey, prosedür nedeniyle Wrexham'ı sert şekilde eleştirdi
Wrexham, yeni antrenman tesisindeki inşaatı planlama makamlarından gerekli onayı almadan ilerlettiği için, yerel bir belediye meclis üyesinden "kendine çeki düzen vermesi" yönünde sert bir uyarı aldı.
Gresford toplum konseyi planlama komitesinin başkanlığını yürüten Meclis Üyesi Mike Morris, yakın tarihli bir toplantıda duruma ilişkin değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. Morris, kulübün sahadaki son başarılarının idari protokollerin göz ardı edilmesine yol açmaması gerektiğini vurguladı.
- Getty Images Sport
Geriye dönük uygulama tartışma yarattı
Tartışmanın odağında, sahadaki yeni bir pavyon için geriye dönük olarak yapılan planlama başvurusu yer alıyor. Bu başvuru, inşaat çalışmaları çoktan başladıktan sonra ancak geçen ay sunuldu. Morris, “İnsanların işlerini düzene koymasını ve sırf kendilerine uyduğu için geriye dönük başvuru yapmamasını gerçekten isterim; çünkü günün sonunda mesele buna geldi. Bunu yaz aylarında yapmak istediniz ve aldığınız iyi sonuçları da biliyorsunuz, futbol kulübünün çok iyi durumda olduğunu da biliyorsunuz, bunu hepimiz alkışlıyoruz ama bu, prosedürü düzgün şekilde takip etmemenin mazereti değil” dedi.
Komite başkanı ayrıca, uluslararası şöhretlerine rağmen kulübe diğer tüm başvuru sahipleriyle aynı şekilde muamele edileceğini belirtti. Morris, “Bu, diğer herhangi bir geriye dönük başvurudan farklı değil. Dolayısıyla üyelerin bunu destekleyip desteklemeyeceğini değerlendirmesi gereken bir konu olacak ve bu da tartışmada ortaya çıkacak” diye ekledi.
Kulüp resmî olarak özür diledi
Gelen eleştirilere yanıt olarak Wrexham'ın strateji direktörü Aidan Miller, komiteye ve yerel sakinlere resmî ve samimi bir özür sundu. Miller, kulübün inşaat takviminin ihtiyaçları ile çevredeki toplumun ihtiyaçları arasında denge kurmaya çalıştığını belirtirken, olayların hukuki sıralamasının ideal olmadığını kabul etti.
Aidan Miller'ın açıklaması şöyleydi: 'Kulüp, çalışmaları yaz sezonu arası döneminde yürütmeyi amaçladı; bu dönemde sahadaki faaliyetler önemli ölçüde azalıyor, böylece inşaat faaliyetleri ve buna bağlı etkiler etkili bir şekilde ve saha sınırları içinde yönetilebiliyor. Kulüp, normal şartlarda planlama izninin geliştirme başlamadan önce alınacağını kabul ediyor ve komiteden ve yerel sakinlerden içtenlikle özür diliyoruz. Buna rağmen kulüp, proje boyunca yerleşik bir spor alanı seçerek, mevcut altyapıyı kullanarak ve komşu kullanıcılar ile daha geniş toplum üzerindeki etkileri en aza indirecek bir öneri tasarlayarak sorumlu davranmaya çalıştı.'
- Getty Images Sport
Saha içinde ve dışında baskı artıyor
İdari engellerin ötesinde, Wrexham saha içinde de zorlu bir dönemden geçiyor. Kulüp, otopark, karayolları ve çevresel etkilerle ilgili endişeleri ele alarak planlama sürecine dahil oldu. Miller ise şu ifadeleri kullandı: 'Kulüp, başvuru öncesi istişare yürütmek, yasal danışılan taraflarla iletişim kurmak ve otopark, karayolları ve fosfat azaltımıyla ilgili gündeme getirilen konulara yanıt vermek de dahil olmak üzere planlama sürecine eksiksiz ve kapsamlı şekilde dahil oldu.'
Phil Parkinson'ın ekibi kısa süre önce Londra Stadyumu'nda West Ham United karşısında 6-0'lık ağır bir yenilgi aldı; bu sonuç, takımı puan tablosunda 16. sırada bıraktı. Sezonun ilk yedi maçında yalnızca bir galibiyet alabilen ekipte, sahiplerin altyapı projelerinde ortaya koyduğu hırsı sahaya da yansıtma baskısı giderek artıyor.
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