İşini hallet, Arsenal! Mikel Arteta'nın oyuncuları, Manchester City ile oynanacak şampiyonluk mücadelesinde seyirciyi eğlendirmek zorunda değiller ve Etihad'da defansif bir oyun sergilemekten utanmamalılar

Sezonun bu son aşamasında ligin birinci ve ikinci sırasındaki takımlar arasında bu kadar yüksek riskli bir karşılaşma nadir görülen bir durumdur ve tahmin edilebileceği üzere medya, bu maçı Premier Lig şampiyonluğunun kaderini belirleyecek bir karşılaşma olarak sunmaktadır. Ancak Arsenal’in içinde bulunduğu özel durum ve mevcut formu göz önüne alındığında, takımın tarihe geçecek bir maç sergileme zorunluluğu yoktur.

Pep Guardiola'nın Man City'si son 19 üst düzey maçından sadece birini kaybederek uçuyor ve geçmiş şampiyonluk yarışlarında Gunners'ı yakalamalarını sağlayan o uğursuz ivmeyi yeniden kazanıyor. Ve bu sefer, ev sahibi takımın, meşhur sessizliği ile bilinen Etihad'ı korkutucu bir cehenneme dönüştürmekte hiçbir sorunu olmamalı.

Sezonun başlarında kendilerini bir dev haline getiren özgüven ve uyumu yeniden bulmaya çalışan Arsenal, eleştirenleri görmezden gelip, 2004'ten bu yana ilk şampiyonluklarına doğru atılacak dev bir adım olacak bir beraberlik için oynayarak Pazar günkü karşılaşmayı önemsiz bir olay haline getirmeli.