Arsenal Man City title decider
İşini hallet, Arsenal! Mikel Arteta'nın oyuncuları, Manchester City ile oynanacak şampiyonluk mücadelesinde seyirciyi eğlendirmek zorunda değiller ve Etihad'da defansif bir oyun sergilemekten utanmamalılar

Bu maç, son yılların en büyük Premier Lig karşılaşması olarak gösteriliyor. Pazar günü Arsenal, aylardır takvimde şampiyonluğu belirleyecek maç olarak işaretlenen karşılaşma için nihayet Etihad Stadyumu'na giderek Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Ancak iki takımın puan tablosunun zirvesinde sadece altı puan farkla ayrılması ve City'nin elinde önemli bir maçın bulunması nedeniyle, Mikel Arteta'nın formdan düşmüş Gunners'ı, bu çok konuşulan maça ayak uydurmak zorunda olduklarını hissetmemeliler.

Sezonun bu son aşamasında ligin birinci ve ikinci sırasındaki takımlar arasında bu kadar yüksek riskli bir karşılaşma nadir görülen bir durumdur ve tahmin edilebileceği üzere medya, bu maçı Premier Lig şampiyonluğunun kaderini belirleyecek bir karşılaşma olarak sunmaktadır. Ancak Arsenal’in içinde bulunduğu özel durum ve mevcut formu göz önüne alındığında, takımın tarihe geçecek bir maç sergileme zorunluluğu yoktur.

Pep Guardiola'nın Man City'si son 19 üst düzey maçından sadece birini kaybederek uçuyor ve geçmiş şampiyonluk yarışlarında Gunners'ı yakalamalarını sağlayan o uğursuz ivmeyi yeniden kazanıyor. Ve bu sefer, ev sahibi takımın, meşhur sessizliği ile bilinen Etihad'ı korkutucu bir cehenneme dönüştürmekte hiçbir sorunu olmamalı.

Sezonun başlarında kendilerini bir dev haline getiren özgüven ve uyumu yeniden bulmaya çalışan Arsenal, eleştirenleri görmezden gelip, 2004'ten bu yana ilk şampiyonluklarına doğru atılacak dev bir adım olacak bir beraberlik için oynayarak Pazar günkü karşılaşmayı önemsiz bir olay haline getirmeli.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Devasa fatura

    Herkes Pazar günü için heyecanı doruğa çıkarmak için elinden geleni yapıyor gibi görünüyor. The Athletic bu karşılaşmayı "yıllardır Premier Lig'deki en büyük maç" olarak nitelendirirken, BBC "tarihi bir karşılaşma" olarak adlandırdı; Sky Sports ise "şampiyonluğu belirleyecek" dedi. Arsenal için en önemli görevlerden biri, maç öncesi heyecanın ve bu karşılaşmanın öneminin kendilerini ezmesine izin vermemek.

    Oyuncular bunun çok iyi farkında görünüyor. "Her şey hazır olup olmamanıza ve bunu ne kadar istediğinize bağlı. Çok fazla gürültü var ama nihayetinde her şey biz oyunculara bağlı," dedi Declan Rice karşılaşma öncesinde.

    "Bu yüzden biz profesyoneliz. Bu yüzden bu oyunu oynuyoruz ve evet, oraya gidip kazanmak çok büyük bir mesaj verecektir. Takım hazır. Grup olarak konuştuk ve ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Haydi bakalım."

  • Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Güven uyandıran hiçbir şey yok

    Arsenal için asıl sorun, elbette, sezonun en önemli maçına tüm sezonun açık ara en kötü formuyla çıkmalarıdır. Tam da en uygunsuz zamanda gelen bu düşüş, eski “büyük maçlarda başarısız” etiketinin yeniden gündeme gelmesine ve 22 yıllık ıstırabın ardından takımın bir an önce şampiyonluğu kazanmasını çaresizce bekleyen taraftarlar arasında artan bir tedirginliğe yol açmıştır.

    Arteta'nın adamları, ligin son maçında Bournemouth'a şok bir yenilgi aldı. Bu endişe verici sonuç, Championship ekibi Southampton'a karşı FA Cup'tan şok bir şekilde elenmelerinden bir hafta sonra geldi. Ayrıca, milli maç arası öncesinde Carabao Cup finalinde pazar günkü rakibine yenilerek, şampiyonluk yarışındaki rakiplerine psikolojik bir avantaj sağladılar.

    Gunners, en azından Şampiyonlar Ligi yarı finallerine yükseldi ve hafta ortasında oynanan ikinci maçta golsüz berabere kalarak, favorisi olmayan Sporting CP'yi eledi. Ancak, toplamda 1-0'lık galibiyetin işçi gibi bir niteliği olması, formda olan Cityzens'i yenmek için gereken seviyeye yeniden ulaştıklarına dair güven uyandırmada pek işe yaramadı.

    Garip bir istatistiksel tesadüf olarak, Opta'ya göre Nisan ayı, Arteta'nın Arsenal'in teknik direktörlüğünde galibiyet yüzdesi açısından en verimsiz ayı (yüzde 44) olurken, Guardiola için en iyi ayı (yüzde 79) oldu.

  • Gabriel Magalhaes Arsenal 2025-26Getty

    Güçlü yanlarınıza odaklanın

    Pazar günü Arsenal için temel ilkelere geri dönüp güçlü yanlarını ortaya koymak söz konusu; bu da fiziksel bir oyun sergilemek, gerektiğinde biraz kaba oynamak ve hayati önem taşıyan duran toplardan en iyi şekilde yararlanmak anlamına geliyor.

    Viktor Gyokeres, Noni Madueke ve Gabriel Martinelli gibi hücum oyuncuları tam performans gösteremediği için, Arteta'nın defansif bir oyun sergilemesi pek de sürpriz olmaz. En azından ligin en sağlam savunmasına (15 maçta kalesini gole kapatma) ve yorulmak bilmeyen Rice'a güvenerek olumlu bir sonuç elde etmeye çalışabilir; bu, Mart 2024'te 0-0 berabere kaldıkları maçta başardıkları bir şeydi. Aslında, bu maç, stoper Gabriel Magalhaes'in sahanın her iki ucunda da kahraman olacağı bir maç olabilir.

    Maç pek güzel geçmeyebilir ve tarafsız seyircilerin bu kadar heyecanla beklenen bir karşılaşmadan görmek isteyeceği türden bir maç olmayabilir, ancak mevcut formlarına bakılırsa, Arsenal City ile hücumda kafa kafaya mücadele etmeye kalkışırsa, kenara itilip gidecektir.

  • Arsenal FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    "Kazanmaya hazırlanıyoruz"

    Ne olursa olsun, Arteta takımının Etihad'da defansif bir oyun sergilemeyeceği konusunda kararlı. Bunun bir psikolojik oyun mu yoksa taktiksel bir yanıltma mı olduğu ise henüz belli değil. Maç öncesi basın toplantısında Arsenal'in beraberlik için oynayacağı sorulduğunda, "Hayır," diye kesin bir şekilde yanıt verdi. "Maçı kazanmak istiyoruz. Maçı kazanmak için oradayız. Bu konu [beraberlik] hakkında konuşmadık. Maçı kazanmamız gerekiyor. Ve maçı kazanmak için hazırlanıyoruz.

    "Son beş yılda gittiğimiz diğer stadyumlardan hiçbir farkı yok. Bu konu hakkında bir saniye bile konuşmayacağım. Her maça kazanmak için hazırlanıyoruz. Bu yüzden bu noktadayız ve aynı şeyi yapmaya devam edeceğiz. Bunu bizim için büyük bir fırsat olarak görüyoruz."

    Devam etti: "Böyle bir oyun [otobüsü park etmek] önermeyeceğiz çünkü bunu asla yapmayız. Bazen rakip o kadar iyidir ki sizi buna zorlar ve City'nin durumunda da aynı şeyi yapacağınız anlar olacaktır - belirli süreler boyunca kendi ceza sahasının derinliklerinde kalmak. Gerçek bu."

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Hâlâ kontrol bende - sadece

    Guardiola, takımının Pazar günü Arsenal'i yenememesi halinde "her şeyin bittiğini" şimdiden dile getirdi. Bir beraberlik, Kuzey Londra ekibinin en yakın rakiplerine karşı 5 maç kala 6 puanlık üstünlüğünü koruyacağı anlamına gelir ve City'nin elindeki ertelenmiş maçın önemi bir ölçüde azalır.

    Katalan teknik adam muhtemelen her iki takımın kalan maç programına da atıfta bulunuyor; bu konuda Gunners'ın küçük bir avantajı var, çünkü Pazar günkü karşılaşmanın ardından kalan tüm maçları Premier League tablosunun alt sıralarında yer alan takımlarla (Newcastle, Fulham, West Ham, Burnley ve Crystal Palace) oynayacaklar.

    City ise, Avrupa kupalarına katılma yarışı içinde olan Everton ve Brentford'un yanı sıra, son haftada muhtemelen ilk beşte yer alacak Aston Villa ile karşılaşmak zorunda. Her ne kadar son zamanlarda iyi bir form yakalamış olsalar da, Sky Blues'un bir ay kadar önce arka arkaya iki lig maçında Nottingham Forest ve West Ham'a karşı puan kaybettiğini hatırlamakta fayda var.

  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Gürültüyü" önemsemeyin

    Rice, Pazar günü oynanacak ve büyük bir heyecanla beklenen bu karşılaşma öncesinde ortalığın oldukça "gürültülü" olduğu yönündeki değerlendirmesinde kesinlikle haklı. Arsenal'in son dönemdeki zorlukları göz önüne alındığında, her taraftar, yorumcu ve medya kuruluşu bu konuda bir şeyler söylemiş durumda.

    Hafta ortasında Sporting ile berabere kalınmasının ardından, Arsenal'in efsane ismi Thierry Henry CBS'de şunları söyledi: "Gidin ve Man City'yi yenin. Orada o ateşi görmek istiyorum. İnanıyorum, ama bunu gösterin. Umarım [City karşısındaki performans] bu geceki gibi ya da Brighton, Bournemouth veya Mansfield maçlarındaki gibi, ya da bu sezon gördüğüm herhangi bir şey gibi olmaz. Bu, sadece rakibi durdurmak için değil, bir takım olarak kendilerine bunu yapabileceklerini kanıtlamak için hayatlarındaki en büyük şans."

    Öte yandan, eski Man City kanat oyuncusu ve Arsenal taraftarı Shaun Wright-Phillips, Gunners'ın yaratıcı yıldızlarını daha özgür oynamaya çağırdı. Covers.com aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Oyuncular kısıtlanıyor," dedi. "Kadrodaki bazı oyuncular eski hallerinin gölgesi gibi görünüyor, bunu izlemek zor. Premier Lig'in zirvesinde yer alan ve bu kadar çok eleştiri alan bir takım görmedim, ama maalesef bu, Mikel Arteta'nın onları nasıl çalıştırdığıyla ilgili."

    Ancak gerçek şu ki, Arsenal, Etihad'a gidip zorlu bir mücadele sonunda bir puan alsa, maç ne kadar çirkin bir hal alırsa alsın, kuzey Londra kulübüyle ilişkili hiç kimse şikayet etmeyecektir. Şu anda içinde bulundukları zor durum göz önüne alındığında, Gunners'ın bu maçın önemini bir kenara bırakıp, lig şampiyonluğu için avantajlı konumlarını korumak amacıyla güçlü yanlarını ortaya koymalarında utanılacak bir şey yok. Arsenal tüm sezon boyunca seyircileri memnun eden bir takım olmadı ve Pazar günü de bunu değiştirmek için uygun bir zaman değil.

