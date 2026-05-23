"İşimizi yapmıyor olurduk!" - Bayern Münih transfer sorumlusu, Manchester City ve Borussia Dortmund'un da ilgilendiği 16 yaşındaki oyuncuya olan ilgilerini doğruladı
Bayern, Hertha'nın genç yıldızı için yarışa katıldı
Eichhorn için rekabet kızışıyor ve Bayern Münih geride kalmaya niyetli değil. Bayern’in Stuttgart’a karşı oynadığı ve 3-0 kazandığı DFB-Pokal finali öncesinde Bild’e konuşan Eberl, kulübün Alman futbolunun ikinci liginde şimdiden düzenli bir oyuncu olarak yerini sağlamlaştıran genç oyuncuyu takip ettiğini açıkça belirtti.
Eberl, "Kenny Eichhorn'u görmezden gelirsek - ki FC Bayern bunu yapmaz - işimizi yapmıyoruz demektir" dedi. Yaşına rağmen Eichhorn, bu sezon Hertha formasıyla 17 maça çıktı, ilk 11'in vazgeçilmez bir parçası olduğunu kanıtladı ve Manchester City ve Borussia Dortmund gibi dev kulüplerin ilgisini çekti.
Eichhorn'un gelecek planları
İlgi somut olsa da Eberl, hemen bir anlaşma yapılacağına dair beklentileri dengeli tutmaya özen gösterdi. Genç orta saha oyuncusunun bu yaz Berlin'den ayrılması bekleniyor, ancak birçok üst düzey kulüp oyuncu ve menajerlerine tekliflerini sunmaya hazırlandığından, gideceği yer henüz kesinleşmiş değil.
Eberl şunları ekledi: "Şimdi bunun uygun olup olmadığını ve kendisi ile menajerleri için planların ne olduğunu görmek gerekiyor. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise tamamen başka bir konu."
Gordon da radarın üzerinde
Allianz Arena'nın koridorlarında konuşulan tek isim Eichhorn değil. Eberl, Newcastle United'dan Anthony Gordon'u Münih'e transfer etme olasılığına da değindi. Bu kanat oyuncusu, St James' Park'ta Alman milli takım oyuncusu Nick Woltemade ile birlikte oynayarak İngiltere'de dikkat çeken bir performans sergiledi.
Bayern'in spor direktörü, önümüzdeki transfer döneminde hücum hattını güçlendirmenin öncelikli hedef olduğunu doğruladı. Eberl, "Finansal olarak mümkün olduğu takdirde bir hücum oyuncusu transfer edeceğimiz konusunda hemfikiriz" diyerek, doğru profildeki bir oyuncu uygun fiyata piyasaya çıkarsa Bundesliga şampiyonunun büyük bir harcama yapmaya hazır olduğunu ima etti.
Bayern'in lig ve kupa ikilisi, dikkatleri Avrupa'ya çeviriyor
Vincent Kompany'nin önderliğinde Bayern Münih, bu sezon iç sahada tam bir hakimiyet kurarak unutulmaz bir Bundesliga ve DFB-Pokal çifte zaferi elde etti. Bu iç saha başarısının ardından Bavyera devi, özellikle bu sezonki Avrupa macerasının Paris Saint-Germain'e karşı oynanan yarı finalde sona ermesinin ardından, 2020'den beri elinden kaçan Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu geri kazanmak amacıyla yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.