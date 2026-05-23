"İşimizi yapmıyor olurduk!" - Bayern Münih transfer sorumlusu, Manchester City ve Borussia Dortmund'un da ilgilendiği 16 yaşındaki oyuncuya olan ilgilerini doğruladı

Eichhorn için rekabet kızışıyor ve Bayern Münih geride kalmaya niyetli değil. Bayern’in Stuttgart’a karşı oynadığı ve 3-0 kazandığı DFB-Pokal finali öncesinde Bild’e konuşan Eberl, kulübün Alman futbolunun ikinci liginde şimdiden düzenli bir oyuncu olarak yerini sağlamlaştıran genç oyuncuyu takip ettiğini açıkça belirtti.

Eberl, "Kenny Eichhorn'u görmezden gelirsek - ki FC Bayern bunu yapmaz - işimizi yapmıyoruz demektir" dedi. Yaşına rağmen Eichhorn, bu sezon Hertha formasıyla 17 maça çıktı, ilk 11'in vazgeçilmez bir parçası olduğunu kanıtladı ve Manchester City ve Borussia Dortmund gibi dev kulüplerin ilgisini çekti.