Townsend, Piers Morgan'ın Football Uncensored programında konuşurken, endişe verici görüntüleri yeniden izlemenin zor olduğunu kabul etti. Hatta viral olan görüntünün gerçek olduğuna kendi ailesinin bile inanmakta zorlandığını söyledi.

"Onu her gördüğümde utanıyorum, inanamıyorum" diyen Townsend, şöyle devam etti: "Çocuklarıma gönderdiğimde onlar bunun yapay zekâ olduğunu düşündü. Sonraki 10 dakika boyunca bunun gerçek olduğunu onlara açıklamak zorunda kaldım.

"Yeniden izlemek ve neler olabileceğini görmek korkunç, neyse ki şanslıydım. Doğru anda yere düşmeyi başardım, bu yüzden silindir üzerimden geçerken hiçbir şey kırılmadı ve bugün buna gülüp hikâyeyi anlatabiliyorum.

"Bittiğimi düşünmüştüm. Daha önce ameliyat olduğum ayak bileğime kadar çıkmıştı. Daha önce ameliyat olduğum sol dizime kadar çıkmıştı. Ya sol ayak bileğim kırılacak ya da sol dizim kırılacak diye düşündüm. Bittiğimi sandım. Topallayarak uzaklaşabilmem ve birkaç dakika içinde toparlanabilmem büyük şanstı."