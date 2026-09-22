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'İşim bitti sanmıştım' - Eski İngiltere yıldızı Andros Townsend, Tayland'da saha silindiri tarafından ezildiği 'dehşet verici' anı anlattı
Tayland'da korkunç saha silindiri kazası
Townsend, Tayland'da saha silindiri tarafından ezildiğinde gerçekten dehşet verici bir an yaşadı. Şu anda Tayland ligi ekiplerinden PT Prachuap'ta forma giyen 35 yaşındaki oyuncu, devre arasında rutin bir "rondo" çalışmasına katılırken ağır iş makinesi bir anda kendisine çarptı.
Şaşırtıcı şekilde Townsend, bu tuhaf kazadan ciddi bir sakatlık yaşamadan kurtuldu. Eski Tottenham forveti, yavaş ilerleyen aracın altında bir anlığına gözden kaybolurken takım arkadaşları büyük şok yaşadı; dehşet içinde yüzlerini çevirdi ve ellerini başlarına götürdü.
Kendi aile üyeleri bile buna inanamadı
Townsend, Piers Morgan'ın Football Uncensored programında konuşurken, endişe verici görüntüleri yeniden izlemenin zor olduğunu kabul etti. Hatta viral olan görüntünün gerçek olduğuna kendi ailesinin bile inanmakta zorlandığını söyledi.
"Onu her gördüğümde utanıyorum, inanamıyorum" diyen Townsend, şöyle devam etti: "Çocuklarıma gönderdiğimde onlar bunun yapay zekâ olduğunu düşündü. Sonraki 10 dakika boyunca bunun gerçek olduğunu onlara açıklamak zorunda kaldım.
"Yeniden izlemek ve neler olabileceğini görmek korkunç, neyse ki şanslıydım. Doğru anda yere düşmeyi başardım, bu yüzden silindir üzerimden geçerken hiçbir şey kırılmadı ve bugün buna gülüp hikâyeyi anlatabiliyorum.
"Bittiğimi düşünmüştüm. Daha önce ameliyat olduğum ayak bileğime kadar çıkmıştı. Daha önce ameliyat olduğum sol dizime kadar çıkmıştı. Ya sol ayak bileğim kırılacak ya da sol dizim kırılacak diye düşündüm. Bittiğimi sandım. Topallayarak uzaklaşabilmem ve birkaç dakika içinde toparlanabilmem büyük şanstı."
Muhtemel bir felaketi savuşturmak
Devre arası ısınmasından önce Townsend, sahanın kenarında bekleyen araçları fark etmişti. Ağır araçlardan birinin altında aniden mahsur kalmadan önce, bunların olağan dışı varlığını sorguladığını hatırladı.
Neyse ki kanat oyuncusu tam zamanında yere düşmeyi başardı ve bu sayede hiçbir kemiği kırılmadı. Takım arkadaşları sedye isterken ve sağlık ekibi telaşla müdahaleye koşarken, dayanıklı Townsend ufak tefek darbe ve eziklerini önemsemeyip ısınmaya devam etti.
"Devre arasında ısınmak için dışarı çıkıyorduk ve sahanın kenarında iki silindir gördüm" diye ekledi. "Kendi kendime, 'Kariyerimde bunu daha önce hiç görmedim, ne yapıyorlar?' diye düşündüğümü hatırlıyorum. Ama bize ısınmaya çıkmamız söylendi. Üzerinde hiç durmadım.
"Onu bir sonraki görüşüm, kelimenin tam anlamıyla onun altındayken oldu ve neyse ki ciddi bir hasar yoktu. Birkaç darbe ve ezik vardı ama şans eseri yara almadan yürüyüp gidebildim."
"Isınmaya devam etmeme çok şaşırdılar. Doktora gitmemi söylüyorlardı, sedye çağırıyorlardı. Ama ben çok şey gördüm geçirdim, aksilikler yaşadım, sakatlık problemleri yaşadım; bir silindir beni devam etmekten kesinlikle alıkoyamaz, bundan emin olabilirsiniz."
- Getty Images
Stoke City deplasmanları hakkında şakalaşmak
Taç çizgisinde böylesine dehşet verici bir olay yaşamasına rağmen, Townsend inanılmaz şekilde yine de maçta forma giydi. Eski Tottenham ve Everton yıldızı, karşılaşmanın son bölümünde yedek kulübesinden oyuna girerek PT Prachuap'ın Pattani karşısında rahat bir 3-0 galibiyet almasına yardımcı oldu.
Eski Tottenham ve Everton yıldızının, kıl payı kurtulduğu bu olayın ardından moralinin yerinde olduğu açıkça görülüyor. Townsend daha sonra, saha silindirinin ne yaptığının farkında olmayan sürücüsü hakkında suç duyurusunda bulunmayacağı yönünde şaka yaptı.
Instagram'dan paylaşım yapan Townsend, İngiltere futbolundaki geçmiş deneyimleriyle eğlenceli bir şekilde dalga geçmeye bile vakit buldu. İnanılması güç görüntüleri takipçileriyle paylaşan Townsend, "Meğer Stoke deplasmanı o kadar da kötü değilmiş." esprisini yaptı.
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