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Cesc Fabregas ComoGetty Images
Yosua Arya

Çeviri:

'İşi ciddiyetle yapıyorlar!' - Roberto Mancini, Cesc Fabregas'ı ve Como'nun Şampiyonlar Ligi'ne dikkat çekici yükselişini övdü

C. Fabregas
Como
R. Mancini
Şampiyonlar Ligi
Serie A

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, Como'nun Şampiyonlar Ligi'ne dikkat çekici yükselişinin ardından Cesc Fabregas'a övgüler yağdırdı. Tecrübeli teknik adam, takımın hücum zihniyetini ve son dönemde yerli yetenekleri transfer etmeye odaklanmasını milli takım için önemli bir artı olarak öne çıkardı.

  • Mancini, Como projesinden etkilendi

    Mancini, yeni yükselen güç Como'yu ve teknik direktörü Fabregas'ı açıkça övdü. Sky Sport'a konuşan deneyimli teknik adam, kulübü modern futbolda başkalarının takip etmesi gereken parlak bir örnek olarak gösterdi. Como, Şampiyonlar Ligi'ne çarpıcı şekilde katılma hakkı kazanmasıyla sonuçlanan meteorik bir yükseliş yaşadı.

    Mancini'ye göre bu sıra dışı başarı, ciddi ve iyi planlanmış projelerin bir kulübün tarihsel konumu ne olursa olsun en üst düzey başarı getirebileceğini kanıtlıyor. İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü, Fabregas'ın uyguladığı belirgin taktik anlayıştan özellikle etkilendi. Ona göre eski Arsenal ve Chelsea orta saha oyuncusu, kuzey İtalya'da güçlü ve seyir zevki yüksek bir ekip kuruyor.

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  • Cesc Fabregas Como 2025-26Getty

    Hücum odaklı bir taktik anlayışını övüyor

    Fabregas, Como'nun başına geçtiğinden bu yana kısa sürede net bir kimlik oluşturdu. Mancini de İspanyol teknik adamın ilerici futbol anlayışının, takımın son dönemdeki başarılarında kilit bir unsur olduğunu vurgulamakta gecikmedi.

    "Fabregas'ı beğeniyorum, onun Como takımı çok hücum odaklı bir anlayışla oynuyor," diye itiraf etti Mancini.

    Teknik direktöre yönelik övgülerinin yanı sıra Mancini, büyük potansiyel taşıyan genç Mattia Liberali'yi de özellikle öne çıkararak şöyle dedi: "O genç ve teknik bir oyuncu; doğru yolda."

  • Milli takım için bir destek

    Taktiksel gelişimlerinin ötesinde, Como'nun transfer stratejisi de milli takım cephesinin dikkatini fazlasıyla çekti. Kulüp, son yaz transfer döneminde yerli yeteneklere yatırım yaptı ve kadrosunu güçlendirmek için dört İtalyan oyuncunun imzasını aldı. Mancini, bu transfer politikasının İtalya Milli Takımı için uzun vadede çok büyük faydalar sağlayacağına inanıyor.

    Mancini, "Como'nun Şampiyonlar Ligi'nde olması bence harika, bu da işlerinizi doğru yaptığınızda her yerde zirveye ulaşabileceğinizi gösteriyor" dedi. "Bu yaz dört İtalyan oyuncu transfer etmeleri önemli, bu milli takım açısından bizim için çok olumlu."

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  • Pisa SC v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport

    Avrupa'nın elit kulüplerine karşı mücadele etmek

    Como şimdi Şampiyonlar Ligi'nde hücum felsefesini kıtanın ağır topları karşısında test etmeye hazırlanacak. Fabregas, Avrupa'nın elit düzeydeki bu zorlu organizasyonunun yıpratıcı talepleriyle mücadele ederken teknik direktörlük kariyerinin en büyük sınavıyla karşı karşıya kalacak.

    Lig aşamasında Como'nun rakipleri RB Leipzig, Feyenoord, Manchester United, Lens, AEK Atina, Real Betis, Paris Saint-Germain ve Barcelona olacak.

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