Taktiksel gelişimlerinin ötesinde, Como'nun transfer stratejisi de milli takım cephesinin dikkatini fazlasıyla çekti. Kulüp, son yaz transfer döneminde yerli yeteneklere yatırım yaptı ve kadrosunu güçlendirmek için dört İtalyan oyuncunun imzasını aldı. Mancini, bu transfer politikasının İtalya Milli Takımı için uzun vadede çok büyük faydalar sağlayacağına inanıyor.

Mancini, "Como'nun Şampiyonlar Ligi'nde olması bence harika, bu da işlerinizi doğru yaptığınızda her yerde zirveye ulaşabileceğinizi gösteriyor" dedi. "Bu yaz dört İtalyan oyuncu transfer etmeleri önemli, bu milli takım açısından bizim için çok olumlu."