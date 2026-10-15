Galibiyet golünü atan Isco, 67 bin taraftarın önünde yaşanan duygu dolu geceyi değerlendirirken Avrupa’nın en önemli turnuvasının kendine özgü cazibesini vurguladı. Isco, “Sonunda istediğimiz gibi üç puanı aldık. Atmosfer muhteşemdi. 21 yıl sonra taraftarlarımız için üç puanı aldık,” dedi.

“Bence birçok kez yön değiştiren, çok çekişmeli bir maçtı ve genel olarak galibiyeti hak ettik. Çok mutluyuz ve daha fazlasını istiyoruz.”

Orta saha oyuncusu sözlerine şöyle devam etti: “Bu çok özel. Bu turnuvanın ne anlama geldiğini biliyoruz. Marşı, atmosferi ve Avrupa’nın en iyi takımlarına karşı oynamak, onu farklı kılıyor.”