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Isco'dan sihir! Eski Real Madrid maestrosunun penaltı golü, Betis'e Porto karşısında nefes kesen bir geri dönüş galibiyeti getirdi
Isco'nun penaltısı Sevilla'daki tarihi Avrupa gecesini taçlandırdı
Real Betis, Porto’yu 3-2 mağlup ettiği heyecan dolu geri dönüşle 21 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk iç saha galibiyetini aldı. Kaptan Isco, 83. dakikada galibiyeti getiren penaltıyı gole çevirerek takımının turnuvadaki kayıpsız başlangıcını sürdürmesini sağladı.
Abde Ezzalzouli perdeyi açtı, ancak Porto, Gabri Veiga ve Samu Aghehowa’nın kısa aralıklarla attığı gollerle karşılık verdi.
Oyuna sonradan giren Cucho Hernandez, Betis’e beraberliği getirdi. Ardından Isco geri dönüşü tamamlayarak kulüp tarihindeki ikinci Şampiyonlar Ligi iç saha galibiyetini getirdi.
- Getty Images Sport
Isco, Şampiyonlar Ligi'ne “özel” dönüşünün tadını çıkarıyor
Galibiyet golünü atan Isco, 67 bin taraftarın önünde yaşanan duygu dolu geceyi değerlendirirken Avrupa’nın en önemli turnuvasının kendine özgü cazibesini vurguladı. Isco, “Sonunda istediğimiz gibi üç puanı aldık. Atmosfer muhteşemdi. 21 yıl sonra taraftarlarımız için üç puanı aldık,” dedi.
“Bence birçok kez yön değiştiren, çok çekişmeli bir maçtı ve genel olarak galibiyeti hak ettik. Çok mutluyuz ve daha fazlasını istiyoruz.”
Orta saha oyuncusu sözlerine şöyle devam etti: “Bu çok özel. Bu turnuvanın ne anlama geldiğini biliyoruz. Marşı, atmosferi ve Avrupa’nın en iyi takımlarına karşı oynamak, onu farklı kılıyor.”
Pellegrini, Porto'nun geri dönüşü sırasında takımının inancını övdü
Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini, çalkantılı geçen ikinci yarıda yedi dakika içinde iki gol yemelerine rağmen takımının soğukkanlılığını korumasını övdü. Pellegrini, “Bu, maçın en önemli yanıydı çünkü oynadığımız oyuna güveniyorduk. Oynamaya devam ettik ve bu sayede diğer iki golü attık” dedi.
Pellegrini, galibiyetin kulüp için taşıdığı duygusal öneme de dikkat çekti. “Betis, 120 yılda ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Buradaki son maç 21 yıl önceydi... ve belki de pek çok kişi o zaman henüz doğmamıştı.”
Porto Teknik Direktörü Francesco Farioli, ev sahibinin kalitesini kabul ederek şunları söyledi: “Her şeye hâkim değilseniz, fırsatları gole çevirebilecek kaliteye ve yeteneğe sahip oyuncular var.”
- Getty Images Sport
Betis, Feyenoord sınavı öncesinde tur atlamayı hedefliyor
İki maçta iki galibiyet alan Betis, Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarına yükselmek için avantajlı bir konumda.
Pellegrini'nin ekibi, 21 Ekim Çarşamba günü Hollanda ekibi Feyenoord'u konuk ederek Avrupa kupalarındaki mücadelesine devam edecek.
Porto ise 20 Ekim Salı günü PSV Eindhoven'ı Portekiz'de ağırlayacağı maçta yenilginin ardından toparlanmaya çalışacak.
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