Goal.com
Canlı
باسم العريني - التعاونx/altaawoun1956FC
GOAL

Çeviri:

İşbirliğinin canavarı herkese meydan okuyor... Joy Ligi'nin son turunda izlemeye değer 5 yıldız

FEATURES
Al Kholood U21 - Al Taawoun U21
Al Kholood U21
Al Taawoun U21
Jawwy Elite League U-21
Al Fayha U21 - Al Raed U21
Al Fayha U21
Al Raed U21
Al Nassr U21 - Al Hilal U21
Al Nassr U21
Al Hilal U21
Al Adalah U21 - Al Jabalin U21
Al Adalah U21
Al Jabalin U21
Al Orobah U21 - Al Wehda U21
Al Orobah U21
Al Wehda U21
Al Ahli U21 - Al Qadisiyah U21
Al Ahli U21
Al Qadisiyah U21
Al Ettifaq U21 - Al Khaleej U21
Al Ettifaq U21
Al Khaleej U21
Al Riyadh U21 - Al Fateh U21
Al Riyadh U21
Al Fateh U21
Al Okhdood U21 - Damac U21
Al Okhdood U21
Damac U21
Al Hazem U21 - Al Najmah U21
Al Hazem U21
Al Najmah U21
Al Ittihad U21 - Al Shabab U21
Al Ittihad U21
Al Shabab U21
Suudi Arabistan

Son haftada heyecan verici karşılaşmalar, geleceğin yıldızlarını motive ediyor

Gözler, heyecan ve rekabet dolu bir sezonun son durağı olan 21 Yaş Altı Elit Ligi'nin 20. ve son haftasına çevrilmiş durumda. Birçok genç yıldız, turnuvanın perdesi kapanmadan önce yeteneklerini kanıtlamak ve dikkatleri üzerine çekmek için bu son fırsatı değerlendirmek istiyor.

Bu tur, sadece sıralamaların belirleneceği açısından değil, aynı zamanda yükselen yeteneklerin birinci takıma yükselmeye hak kazandıklarını kanıtlama ve büyük kulüplerde gelecekteki şanslarını artıracak güçlü bir iz bırakma arzusu açısından da özel bir öneme sahip.

Bu turda, sezon boyunca gücünü ve istikrarlı performansını kanıtlayabilen bir dizi yetenek öne çıkıyor. Bunların başında, Al-Taawoun'un yıldızı ve turnuvanın gol kralı Basem Al-Arini geliyor. Al-Arini, parlak performansını sürdürmeyi ve takımını sezonun en iyi şekilde bitirmeye taşımayı hedefliyor.

    Basim Al-Arini… İşbirliğinin Katili

    Bu sezonun her açıdan en önemli yıldızlarından biri olarak gösterilen El-Arini, 17 golle Joi Ligi gol krallığı sıralamasında zirvede yer alıyor.

    Al-Arini, ikinci sırada yer alan Al-Ittifaq'ın forveti Jalal Al-Salem'in 3 gol önünde yer alıyor.

    Al-Salem de Çarşamba günü, El-Bukairiya'nın sahasında oynanan ve Suudi Aérien Ligi'nin 17. haftasından ertelenen maçta, El-Ittifaq'ın El-Bukairiya'yı 2-1 mağlup etmesini sağlayan golü attı.

    Al-Arini'nin, takımının 37 puanla üçüncü sıraya yükselmesinde kilit rol oynadığı için, son haftada Al-Khaloud ile oynanacak maçta da yine parlaması bekleniyor.


  • جلال السالم - الاتفاقx/EttifaqSa

    Anlaşmanın uygulayıcısı

    Chalal Al-Salem, son haftada Al-Ittifaq'ı Al-Khaleej karşısında yönetirken, Al-Arini'ye kıyasla nispeten daha kolay bir görevle karşı karşıya kalacak.

    Al-Ittifaq takımı, altın dörtlüde kalma şansını sürdürmek için en golcü oyuncusunun parlamasına ihtiyaç duyuyor. "Komandolar", 38 puanla ikinci sırada yer alıyor.


  • عمار اليهيبي نجم المنتخب السعودي للشباب والقادسيةx/AlqadsiahFuture

    Kadisiye Büyücüsü

    Taraftarlar, 2025-2026 sezonunun 21 yaş altı Elit Lig'inin 20. haftasındaki ikinci zirve karşılaşmasını izlemeye hazırlanıyor. Al-Ahli ile Al-Qadsia'yı karşı karşıya getirecek bu maç, bu sezonun en önemli karşılaşmalarından biri olarak gösteriliyor.

    Bu maç, her iki takım için de büyük önem taşıyor; sadece lig sıralaması açısından değil, aynı zamanda genç oyuncuların gücünü ve sezon bitmeden iz bırakma yeteneklerini gösterme açısından da.

    Bu zirve maçının merkezinde, Al-Qadisiyah'ın genç yıldızı Ammar Al-Yahibi yer alıyor. Yetenekli oyun kurucu ve kanat oyuncusu, 21 yaş altı kategorisinde Suudi Arabistan'ın en önemli yeteneklerinden biri haline geldi.

    Al-Yahibi, bireysel becerileri ile dikkat çekiyor. Bireysel çalımlarda ve baskı altında topu tutmada usta olan oyuncu, maçın kritik anlarında takımının lehine dengeleri değiştirebiliyor.

    Buna ek olarak, Al-Yahibi saha içinde olağanüstü bir hareket hızına ve karar verme yeteneğine sahiptir. Kanatlardan içe doğru girip atak başlatma konusunda mükemmel bir yeteneği vardır. Ayrıca, oyunun gidişatını okuyup takım arkadaşları için fırsatlar ve goller yaratmasını sağlayan taktiksel zekaya sahiptir. Bu özellikleri, onu bu önemli karşılaşmada Al-Qadisiyah'ın en etkili oyuncusu yapmaktadır.


  • Al-Hilal'in ritim lideri

    Al-Hilal, Joi Ligi'nin son haftasında, maçların gidişatını takım lehine çevirebilen ve kritik anlarda galibiyeti getirebilen seçkin oyuncularının yeteneklerine güveniyor.

    Bu tur, Al-Hilal için liderliğini korumak veya şampiyonluk yarışındaki konumunu güçlendirmek için kritik bir fırsat teşkil ediyor, bu da her oyuncunun elinden gelenin en iyisini yapmasını gerektiriyor.

    Bu denklemin merkezinde, oyunun ritmini kontrol etme ve fırsatlar yaratma yeteneği ile tanınan orta saha yıldızı Abdullah Zeid öne çıkıyor. Teknik ekip, son maçta mavi takımın hücumunun ana motoru olması için ona güveniyor. Hassas pasları ve baskı altında top sürme yeteneği, onu her savunma karşısında tehlikeli bir silah haline getiriyor.

    Bunun yanı sıra, Al-Hilal, sürekli hücum fırsatları yaratmak ve takımın istenen sonucu elde etme şansını artıran taktiksel uyumu sağlamak için Zeid ile takımın diğer yıldızları arasındaki uyuma güveniyor. Abdullah Zeid'in parlak performansının yanı sıra takımın kolektif performansı, sezonun şampiyonunu belirlemede belirleyici faktör olabilir.


  • Al-Nasr'ın golcüsü

    Al-Nasr, golcüsü Saad Haqawi'nin Joi Ligi'nin son haftasında yeniden parlamasını bekliyor; takım, şampiyonluk yarışındaki konumunu güçlendirmek için bu önemli üç puanı almaya çalışıyor.

    Hakwi'nin dönüşü, kritik anlarda gol atma ve fırsat yaratma yeteneği nedeniyle takımın hücumuna büyük bir ivme kazandıracak.

    Bununla birlikte, Al-Nassr için görev kolay olmayacak, zira Riyad derbisinde ezeli rakibi Al-Hilal ile karşı karşıya gelecek. Her zaman çekişmeli ve heyecanlı geçen bu maç, tüm oyunculardan azami konsantrasyon ve hazırlık gerektiriyor.

    Bu karşılaşma kritik bir zamanda gerçekleşiyor. Al-Nassr, takımın uyumuna ve taktiğin titizlikle uygulanmasına güveniyor ve golcüsü Saad Hakwi'nin derbiyi sarı-beyazlıların lehine sonuçlandıracak ve sezonun sonunda taraftarlarını mutlu edecek fark yaratan unsur olmasını umuyor.