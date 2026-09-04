AFP
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Isak'ın dublesi Liverpool'ı Premier League'deki ilk galibiyetine taşıdı, Barcola da Reds formasıyla ilk maçına çıktı
Isak ritmini rekor kıran bir tarzda buldu
Isak, 12 ay önce Newcastle United'dan Liverpool'a Britanya rekoru olan 125 milyon £ bonservis bedeliyle transfer olmasından bu yana en yıkıcı performansını sergiledi. İsveçli milli oyuncu, Anfield'a çok konuşulan transferinden bu yana etkisine dair soru işaretleri dile getiren eleştirmenleri susturarak ilk düdükten itibaren diri göründü. Forvet, ilk dokuz dakikada Kjell Scherpen'i iki kez mağlup ederek, yeni yükselen ev sahibinin maçta daha ayaklarını yere basmasına fırsat kalmadan karşılaşmayı fiilen bitirdi.
Suffolk'taki galibiyet ayrıca Andoni Iraola için de önemli bir dönüm noktası oldu ve Liverpool'un başındaki ilk zaferini getirdi. Üç puanı alan Iraola, Brendan Rodgers'tan bu yana Premier League'deki ilk üç maçının hiçbirini kazanamayan kulübün ilk teknik direktörü olmaktan kurtuldu.
- Getty Images Sport
Gakpo ile Isak'ın ortaklığı ne kadar ölümcül olduğunu kanıtlıyor
Liverpool, Cody Gakpo'nun akıl dolu pasının ardından Isak'ın yakın direk dibinden Scherpen'i geçen sert vuruşuyla altıncı dakika dolmadan öne geçti. Bu an, Liverpool için dikkat çekiciydi; zira takım, Nottingham Forest ve Newcastle karşısındaki sezonun ilk beraberliklerinde geriye düştükten sonra bu dönem ilk kez bir Premier League maçında skor üstünlüğünü ele geçirdi.
Sadece üç dakika sonra bu etkili ikili bir kez daha sahneye çıktı, deplasman ekibinin farkı ikiye çıkarmasını sağladı ve Portman Road tribünlerini şaşkına çevirdi. İsabetli servis, yaz döneminde Manchester City'ye transfer olacağı yönünde haberlerle anılan Gakpo'nun bu sezon Premier League'de İsveçli forvete yaptığı üçüncü asist oldu.
Araujo, ilk tam maçına çıkma konusunda kararlı
Hücum hattı dikkatleri üzerine çekse de, Liverpool'un savunma hattı da gol yemeden kazanılan maçta en az onun kadar belirleyiciydi. Ev sahibi ekip, yarım saat dolarken farkı bire indirmeye yaklaştı ancak Ronald Araujo, ilk resmi maçına ilk 11'de çıktığı karşılaşmada son anda yaptığı kritik blokla uzak direkte Daizen Maeda'ya gol izni vermedi.
Daha sonra Isak, devre arasından kısa süre önce Florian Wirtz'in yerden gönderdiği topu ağlara yollasa da yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasıyla hat-trick fırsatını kaçırdı. İptal edilen gole rağmen Liverpool, maçın kontrolünü tamamen elinde tuttu.
- Getty Images Sport
Barcola gündemdeyken Liverpool önüne bakıyor
Liverpool taraftarları, son 25 dakikada yeni transfer Bradley Barcola'nın ilk maçına çıkmasıyla birlikte daha da umutlandı. Pazartesi günü Paris Saint-Germain'den 123 milyon sterlin karşılığında transferini tamamlayan Fransız hücum oyuncusu, deplasmana gelen taraftarların sıcak karşılaması eşliğinde yedek kulübesinden oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla Liverpool, Premier League puan tablosunda beş puanla beşinci sıraya yükseldi; Ipswich ise üç puanla 13. sırada kaldı. Liverpool şimdi gözünü Avrupa'ya çevirdi ve çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile karşılaşacak. Ardından 12 Eylül'de Anfield'da Fulham karşısında lig mesaisine dönecek.
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