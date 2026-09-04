Isak, 12 ay önce Newcastle United'dan Liverpool'a Britanya rekoru olan 125 milyon £ bonservis bedeliyle transfer olmasından bu yana en yıkıcı performansını sergiledi. İsveçli milli oyuncu, Anfield'a çok konuşulan transferinden bu yana etkisine dair soru işaretleri dile getiren eleştirmenleri susturarak ilk düdükten itibaren diri göründü. Forvet, ilk dokuz dakikada Kjell Scherpen'i iki kez mağlup ederek, yeni yükselen ev sahibinin maçta daha ayaklarını yere basmasına fırsat kalmadan karşılaşmayı fiilen bitirdi.

Suffolk'taki galibiyet ayrıca Andoni Iraola için de önemli bir dönüm noktası oldu ve Liverpool'un başındaki ilk zaferini getirdi. Üç puanı alan Iraola, Brendan Rodgers'tan bu yana Premier League'deki ilk üç maçının hiçbirini kazanamayan kulübün ilk teknik direktörü olmaktan kurtuldu.