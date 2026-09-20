Getty Images Sport
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Isak attı, Liverpool ise Iraola'nın dönüşünde Bournemouth'u kıl payı geçti
Isak, Güney Sahili'ndeki gergin mücadeleyi bitirdi
Liverpool, milli ara öncesinde Bournemouth'u zorlu geçen maçta 1-0 yenerek Premier League'de ilk altıya yükseldi. Öğleden sonranın hikâyesine Iraola'nın eski yuvasına dönüşü damga vurdu ve İspanyol teknik adam, Isak'ın ikinci yarıdaki belirleyici golü sayesinde sahadan üç puanla ayrıldı.
Maçın kader anı, ikinci yarının 12. dakikasında geldi; Cody Gakpo sağ kanatta etkileyici bir oyun ortaya koydu. Ceza sahasına yaptığı orta, Florian Wirtz'e hafifçe çarptı ve top 57. dakikada Isak'ın ağlara göndermesi için kusursuz biçimde önünde kaldı.
- Getty Images Sport
Baskın Bournemouth fırsatları değerlendiremedi
Bournemouth, maçın özellikle ilk bölümünde oyunun büyük kısmına hükmetmesine rağmen bu karşılaşmadan puan çıkaramadığı için kendini mağdur hissedecektir. Marco Rose'un ekibi iki takımdan daha enerjik görünen taraftı ve yüksek presiyle konuk ekibi sık sık hazırlıksız yakaladı. Ancak Merseyside devlerini cezalandırmak için gereken bitirici dokunuştan yoksundular.
Bu galibiyet, Liverpool'un bu sezon ligdeki ikinci zaferi oldu ve puanını dokuza çıkararak milli araya altıncı sırada girmesini sağladı. Bournemouth ise buna karşılık sadece üç puanla ve Coventry ile aynı puanda 17. sırada kalarak tablonun alt sıralarında sürünmeye devam ediyor.
Her iki taraf için de kaçan fırsatlar
Isak'ın açılış golünün ardından oyun belirgin şekilde açıldı ve iki takım da son üçüncü bölgede alan buldu. Bradley Barcola daha önce klasik slalomvari koşusunun ardından Djordje Petrovic'i sınamıştı, Dominik Szoboszlai ise sert bir serbest vuruşla topu direğin hemen yanından auta gönderdi. Bournemouth geç beraberlik golü için yoğun baskı kurdu, ancak baskı artarken Evanilson kavisli vuruşunu yalnızca doğrudan Alisson'ın ellerine gönderebildi.
Liverpool, maçın son bölümünü daha rahat geçirmesini sağlayacak fırsatlar da yakaladı ve bunların en dikkat çekeni James Hill'in kahramanca müdahalesiydi. Gakpo, neredeyse kesin görünen ikinci gol için Isak'ı savunma arkasına kaçırmıştı, ancak Hill farkı bire indiren muhteşem bir blok yaptı. Uzatma dakikalarında oyuna sonradan giren Lewis Koumas da skoru perçinlemek adına altın değerinde bir fırsatı harcadı ve Victor Munoz'un pasını doğrudan Petrovic'in üzerine vurdu.
- Getty Images Sport
Milli maç arası nefes alma fırsatı getiriyor
Milli maç arasının ardından Liverpool, 11 Ekim Pazar günü Anfield'da Manchester City ile oynayacağı dev maçla Premier League'e dönecek. Iraola'nın takımı, Merseyside'daki sezonun ilk maçlarında Nottingham Forest'la 2-2 ve Fulham'la 0-0 berabere kalarak hayal kırıklığı yaşamasının ardından, sezonun ligdeki ilk iç saha galibiyetini almak için istekli olacak.
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