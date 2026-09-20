Bournemouth, maçın özellikle ilk bölümünde oyunun büyük kısmına hükmetmesine rağmen bu karşılaşmadan puan çıkaramadığı için kendini mağdur hissedecektir. Marco Rose'un ekibi iki takımdan daha enerjik görünen taraftı ve yüksek presiyle konuk ekibi sık sık hazırlıksız yakaladı. Ancak Merseyside devlerini cezalandırmak için gereken bitirici dokunuştan yoksundular.

Bu galibiyet, Liverpool'un bu sezon ligdeki ikinci zaferi oldu ve puanını dokuza çıkararak milli araya altıncı sırada girmesini sağladı. Bournemouth ise buna karşılık sadece üç puanla ve Coventry ile aynı puanda 17. sırada kalarak tablonun alt sıralarında sürünmeye devam ediyor.