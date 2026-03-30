"Isak 150 milyon değerindeyse, Harry 250 milyon değerindedir": Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeneß, Liverpool'a yine bir darbe indirdi

FCB'nin uzun süredir görevde olan menajeri, kulübünün genel olarak sergilediği oyun tarzından ve özellikle de Harry Kane'in performansından son derece memnun: "Bu koşu gücünü Vincent Kompany'nin yönetiminde keşfetti. Her duran top durumunda kendi ceza sahasında yer alıyor. Ve pasları! Hareketsiz durumdan Olise'ye 70 metrelik paslar atıyor, bu inanılmaz bir şey."

Golcünün 2027 yazında sona erecek sözleşmesinin ötesindeki geleceği hakkında görüşmeler henüz yapılmadı, ancak Bayern'de bu konuda hala rahat davranılıyor. Ne de olsa Kane "ayrılma maddesini kullanmadı, bu da en azından 2027 yazına kadar burada sözleşmesi olduğu anlamına geliyor," diye sevindi Hoeneß.

Kane'in sözleşmesinde, yıldız forvetin 2026 yazında muhtemelen 60 ila 70 milyon euroluk bir transfer ücreti karşılığında FCB'den ayrılabilmesini sağlayan bir çıkış maddesi yer alıyordu; ancak bunu en geç Şubat ayına kadar devreye sokması gerekiyordu, Kane ise bunu yapmadı.

Hoeneß, "Duyduğum ve hissettiğim kadarıyla," dedi, "o ve ailesi burada kendilerini son derece rahat hissediyorlar." Ancak onursal başkan hemen ardından bir uyarıda bulundu: "Ama bir Suudi gelip masaya büyük paralar koyarsa ne olacağı belli olmaz… Ama o kendini çok rahat hissediyor!"

Aile adamı Kane için kendini iyi hissetme faktörü önemli bir koşul, bu yüzden geçmişte Münih'te sözleşmesini uzatmaya olumlu baktığını defalarca vurgulamıştı.

Hoeneß'e göre, Kane'in performansında yakın gelecekte bir değişiklik olmayacak, çünkü süperstar "bu seviyede en az üç, dört yıl daha oynayabilir", çünkü "o vücuduna özen gösteren mükemmel bir profesyonel. Her zaman rehabilitasyonda, fizyoterapistlerin yanında."