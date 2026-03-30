"Isak 150 milyon değerindeyse, Harry 250 milyon değerindedir": Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeneß, Liverpool'a yine bir darbe indirdi

Uli Hoeneß'e göre, geçen yazın en pahalı transferiyle karşılaştırıldığında Bayern'in golcüsü bambaşka bir sınıfta.

Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeneß, FCB'nin yıldız forveti Harry Kane'i övdü ve bu vesileyle bir kez daha İngiltere şampiyonu FC Liverpool'a dolaylı bir gönderme yaptı.

  • Bayern'in patronu, kicker dergisine verdiği röportajda şöyle dedi: "Liverpool'un Alexander Isak'ı 150 milyon avroya mal oldu. Eğer o 150 milyon avro değerindeyse, Harry 250 milyon avro değerindedir." 

    Reds, geçen yaz Premier Lig rakibi Newcastle United'dan Isak'ı 145 milyon euroya transfer etmişti. Ancak İsveçli oyuncu yüksek beklentileri karşılayamadı. Sık sık sakatlanan Isak, şu ana kadar 16 resmi maçta sadece üç gol attı. Isak şu anda baldır kemiği kırığı nedeniyle sahalardan uzak.

    Uli Hoeneß, Liverpool FC ile ilgili defalarca alaycı sözler sarf etti

    Hoeneß'in, İngiltere şampiyonu Liverpool'u ve geçen yaz yaklaşık 500 milyon euro harcayarak gerçekleştirdiği büyük transfer hamlesini alay konusu yapması ilk kez olmuyor. Geçen hafta Münster'de düzenlenen 'data:unplugged' AI festivalinde, Reds'in Bayern'in yıldızı Michael Olise'ye olan sözde ilgisiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Liverpool bu yıl şimdiden 500 milyon euro harcadı ve çok kötü bir sezon geçiriyor. Biz onların gelecek yıl daha iyi oynamasına katkıda bulunmayacağız."

    Kasım ayı sonunda, Liverpool'da artık sadece "süperstarlar" ve "liderler" olduğunu, "işçiler"in kalmadığını alaycı bir şekilde belirtmişti. Anfield Road'a transfer olmak için Hoeneß ve Bayern'e red cevabı veren Florian Wirtz'e bakarak alaycı bir şekilde şöyle dedi: "Daha önce de söylemiştim: Yakında oynamak için beş topa ihtiyaçları olacak, çünkü yıldızlar topu kendileri için istiyor. Zavallı Florian Wirtz, topu bir türlü alamıyor çünkü Salah, Szoboszlai ve diğerleri sadece kendileri için oynamak istiyor."

    Hoeneß, Kane'in sözleşmesinin uzatılmasını umuyor: "Kendini çok rahat hissediyor"

    FCB'nin uzun süredir görevde olan menajeri, kulübünün genel olarak sergilediği oyun tarzından ve özellikle de Harry Kane'in performansından son derece memnun: "Bu koşu gücünü Vincent Kompany'nin yönetiminde keşfetti. Her duran top durumunda kendi ceza sahasında yer alıyor. Ve pasları! Hareketsiz durumdan Olise'ye 70 metrelik paslar atıyor, bu inanılmaz bir şey."

    Golcünün 2027 yazında sona erecek sözleşmesinin ötesindeki geleceği hakkında görüşmeler henüz yapılmadı, ancak Bayern'de bu konuda hala rahat davranılıyor. Ne de olsa Kane "ayrılma maddesini kullanmadı, bu da en azından 2027 yazına kadar burada sözleşmesi olduğu anlamına geliyor," diye sevindi Hoeneß.

    Kane'in sözleşmesinde, yıldız forvetin 2026 yazında muhtemelen 60 ila 70 milyon euroluk bir transfer ücreti karşılığında FCB'den ayrılabilmesini sağlayan bir çıkış maddesi yer alıyordu; ancak bunu en geç Şubat ayına kadar devreye sokması gerekiyordu, Kane ise bunu yapmadı.

    Hoeneß, "Duyduğum ve hissettiğim kadarıyla," dedi, "o ve ailesi burada kendilerini son derece rahat hissediyorlar." Ancak onursal başkan hemen ardından bir uyarıda bulundu: "Ama bir Suudi gelip masaya büyük paralar koyarsa ne olacağı belli olmaz… Ama o kendini çok rahat hissediyor!"

    Aile adamı Kane için kendini iyi hissetme faktörü önemli bir koşul, bu yüzden geçmişte Münih'te sözleşmesini uzatmaya olumlu baktığını defalarca vurgulamıştı.

    Hoeneß'e göre, Kane'in performansında yakın gelecekte bir değişiklik olmayacak, çünkü süperstar "bu seviyede en az üç, dört yıl daha oynayabilir", çünkü "o vücuduna özen gösteren mükemmel bir profesyonel. Her zaman rehabilitasyonda, fizyoterapistlerin yanında."

  • FC Bayern'in rekor transferleri

    OyuncularPozisyonTransfer edildiği takımYılTransfer ücreti
    Harry KaneForvetTottenham Hotspur202395 milyon euro
    Lucas HernandezDefansAtletico Madrid201980 milyon euro
    Luis DiazForvetLiverpool FC202570 milyon euro
    Matthijs de LigtDefansJuventus202267 milyon euro
    Michael OliseForvetCrystal Palace202453 milyon euro
