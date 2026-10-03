AFP
Çeviri:
İrlanda Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson, İsrailli gazetecilerin ırkçılık suçlamalarının ardından basın toplantısını yarıda kesmek zorunda kaldı
Medya bilgilendirmesi sırasında gerginlik patlak verdi
Hallgrimsson, "sözlü saldırı" olarak tanımladığı olayın ardından Backa Topola'daki medya görevlerini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Daily Mail'e göre brifing, İsrailli bir muhabirin ilk karşılaşmalarında İrlanda oyuncularının rakiplerine "monkeys" dediğini öne sürmesiyle raydan çıktı.
"Bu tamamen doğru değil. Bu tamamen doğru değil" diye anında açıklama yapan İrlandalı bir basın görevlisi, iddiayı kapattı. Mikrofonu kaldırma girişimlerine rağmen muhabir yalan söylemediğinde ısrar etti ve bu da Hallgrimsson'ın odadan çıkıp dışarıda İrlanda medyasıyla ayrı bir sohbet gerçekleştirmesine yol açtı.
- AFP
Siyasi arka plan ve devam eden soruşturmalar
İki ülke arasındaki ilk karşılaşmaya, devam eden çatışma büyük ölçüde gölge düşürdü; bu da İrlanda'nın çeşitli jestlerde bulunmasına yol açtı. Hallgrimsson, oyuncularının siyah kol bandı takılması, İsrail milli marşı sırasında başlarını öne eğmesi ve flama değişimini reddetmesi yönünde oy kullandığını gördü.
Ayrıca, futbolla ilgili olmayan konulara dair sorular iptal edilen basın toplantısına damga vurdu; bunlar arasında yönü değiştirilen bir uçuşla ilgili soru da vardı. Bu arada İrlanda Futbol Federasyonu, Adam Idah'ın bu hafta başındaki ilk maç sırasında İsrailli taraftarların ırkçı istismarına maruz kaldığına dair ayrı iddialarla ilgili iç soruşturma başlattı.
Solomon rövanş öncesi sert bir uyarıda bulundu
İlk maçın ardından Manor Solomon, İrlanda'nın yaptığı jestlere sert bir yanıt verdi. İsrail kaptanı ve hücum oyuncusu, rakip futbolcuların maç sırasında kendilerine saçma şeyler söylediğini öne sürdü ve sahada sert bir karşılık verileceği uyarısında bulundu.
Solomon şöyle dedi: "Onlar hakkında ne düşündüğümü söylersem muhtemelen birkaç maç ceza alırım, o yüzden söylemek istemiyorum. Elbette bizden nefret ediyorlar ve biz de onları sevmiyoruz. Bunu yapabileceğimize kendimiz inanıyoruz. Burada kimlerle birlikte olduğumu biliyorum, oyuncuları ve takımı tanıyorum, bunun içinden çıkacağız ve bunun intikamını alacağız. Şimdiden onlara karşı oynayacağımız bir sonraki maçı dört gözle bekliyorum, tamamen farklı olacak. Marş konusunda yaptıkları mı? Onlarla ilgilenmiyorum, bizim onlarınkinden on kat daha iyi, daha güçlü, harika insanlara sahip muhteşem bir ülkemiz var. Milli takım formasını giymekten ve İsrailli olmaktan gurur duyuyoruz. Ülkemizle ve askerlerimizle gurur duyuyoruz. (İrlandalılar) bütün oyunlarını oynayabilir. Biz İsrailliyiz ve ülkeyi seviyoruz. Ve bu her zaman böyle olacak."
- AFP
Uluslar Ligi'nde sırada ne var?
İrlanda ile İsrail, pazar günü Sırbistan'da seyircisiz oynanacak maçta karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Hallgrimsson, oyuncularından futbola tamamen odaklanmalarını isteyecek. Politik açıdan hassas bu karşılaşmanın etrafındaki yoğun saha dışı dikkat dağıtıcı unsurları aşarak Uluslar Ligi'nde kritik bir galibiyet almayı hedefliyorlar.
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