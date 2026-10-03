İlk maçın ardından Manor Solomon, İrlanda'nın yaptığı jestlere sert bir yanıt verdi. İsrail kaptanı ve hücum oyuncusu, rakip futbolcuların maç sırasında kendilerine saçma şeyler söylediğini öne sürdü ve sahada sert bir karşılık verileceği uyarısında bulundu.

Solomon şöyle dedi: "Onlar hakkında ne düşündüğümü söylersem muhtemelen birkaç maç ceza alırım, o yüzden söylemek istemiyorum. Elbette bizden nefret ediyorlar ve biz de onları sevmiyoruz. Bunu yapabileceğimize kendimiz inanıyoruz. Burada kimlerle birlikte olduğumu biliyorum, oyuncuları ve takımı tanıyorum, bunun içinden çıkacağız ve bunun intikamını alacağız. Şimdiden onlara karşı oynayacağımız bir sonraki maçı dört gözle bekliyorum, tamamen farklı olacak. Marş konusunda yaptıkları mı? Onlarla ilgilenmiyorum, bizim onlarınkinden on kat daha iyi, daha güçlü, harika insanlara sahip muhteşem bir ülkemiz var. Milli takım formasını giymekten ve İsrailli olmaktan gurur duyuyoruz. Ülkemizle ve askerlerimizle gurur duyuyoruz. (İrlandalılar) bütün oyunlarını oynayabilir. Biz İsrailliyiz ve ülkeyi seviyoruz. Ve bu her zaman böyle olacak."