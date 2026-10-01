West Ham kanat oyuncusu Solomon, hafta sonundaki maçın ardından İrlanda oyuncularını sert şekilde eleştirdi. Şöyle dedi: "Maç sırasında saçma şeyler söylediler, onlar hakkında konuşmak istemiyorum. Onlar hakkında ne düşündüğümü söylersem muhtemelen birkaç maç ceza alırım, bu yüzden söylemek istemiyorum. Elbette bizden nefret ediyorlar ve biz de onları sevmiyoruz. Onlara karşı oynayacağımız bir sonraki maçı şimdiden dört gözle bekliyorum, tamamen farklı olacak. Marşla ilgili yaptıkları şey mi? Onlarla ilgilenmiyorum, onlarınkinden 10 kat daha iyi, daha güçlü, harika insanlara sahip muhteşem bir ülkemiz var. Bütün oyunlarını oynayabilirler. Biz İsrailliyiz ve ülkemizi seviyoruz. Bu da her zaman böyle olacak."