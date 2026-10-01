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İrlanda'nın Avusturya ile karşılaşması, İsrail maçları nedeniyle taraftar protestoları ve sahaya girenler yüzünden durakladı
- AFP
Aviva Stadı'ndaki protesto oyunu durdurdu
Aviva Stadyumu'ndaki perşembe günkü karşılaşma, taraftarların sahaya tenis topları atması nedeniyle 20. dakikada durduruldu.
Bazı topların üzerinde, #StopTheGame etiketiyle birlikte Filistin bayrağını gösteren çıkartmalar vardı. Filistin bayrağı taşıyan bir taraftarın sahaya girmesinin ardından güvenlik görevlileri müdahale etti ve maç sonunda yeniden başladı. Önemli aksamalara rağmen İrlanda, ikinci yarıda şu anda Avusturya karşısında 2-1 önde. Troy Parrott, ilk yarıda biri penaltıdan olmak üzere iki gol atarken, Alexander Prass farkı bire indirdi.
- AFP
İsrail galibiyetinin ardından tansiyon yükseldi
Protestolar, pazar günü Macaristan'da oynanan ve büyük gerilime sahne olan ilk karşılaşmanın ardından geldi; İrlanda, İsrail'i 3-0 mağlup etti. O maç öncesindeki süreçte, kaleci Gavin Bazunu'nun etik gerekçelerle kadrodan çekilmeyi tercih etmesi ön plana çıkmıştı. Gerilim sahada da açıkça sürdü; kaptan Dara O'Shea, maç öncesi para atışında Manor Solomon'la tokalaşmayı reddetti.
Ayrıca İrlanda'nın ilk 11'i, statta çalınan İsrail milli marşı sırasında gözlerini yere indirerek marşı görünür şekilde protesto etti.
Solomon, İrlanda'yı eleştirdi
West Ham kanat oyuncusu Solomon, hafta sonundaki maçın ardından İrlanda oyuncularını sert şekilde eleştirdi. Şöyle dedi: "Maç sırasında saçma şeyler söylediler, onlar hakkında konuşmak istemiyorum. Onlar hakkında ne düşündüğümü söylersem muhtemelen birkaç maç ceza alırım, bu yüzden söylemek istemiyorum. Elbette bizden nefret ediyorlar ve biz de onları sevmiyoruz. Onlara karşı oynayacağımız bir sonraki maçı şimdiden dört gözle bekliyorum, tamamen farklı olacak. Marşla ilgili yaptıkları şey mi? Onlarla ilgilenmiyorum, onlarınkinden 10 kat daha iyi, daha güçlü, harika insanlara sahip muhteşem bir ülkemiz var. Bütün oyunlarını oynayabilirler. Biz İsrailliyiz ve ülkemizi seviyoruz. Bu da her zaman böyle olacak."
- AFP
İrlanda ve İsrail için sırada ne var?
Avusturya'ya karşı Dublin'de yaşanan aksaklığın ardından İrlanda, tartışmalı çift maç programına hızla yeniden odaklanmak zorunda. Uluslar Ligi'nde İsrail'e karşı oynanacak ikinci maç pazar günü yapılacak, ancak karşılaşma Sırbistan'a alındı ve tamamen seyircisiz oynanacak. Josh Keeley, yaklaşan maçta Bazunu'nun yerine geçecek.
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