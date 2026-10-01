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İrlanda'nın Avusturya ile karşılaşması, İsrail maçları nedeniyle taraftar protestoları ve sahaya giren kişiler yüzünden duraklatıldı
- AFP
Aviva Stadı'ndaki protesto oyunu durdurdu
Perşembe günü Aviva Stadyumu'ndaki karşılaşma, taraftarların sahaya tenis topları atması üzerine 20. dakikada durduruldu.
Topların birçoğunda, #StopTheGame etiketiyle birlikte Filistin bayrağını gösteren çıkartmalar vardı. Filistin bayrağı taşıyan bir taraftarın sahaya girmesinin ardından güvenlik görevlileri müdahale etti ve maç daha sonra yeniden başladı. Önemli aksamalara rağmen mücadele, Troy Parrott'un ilk yarıda biri penaltıdan olmak üzere attığı iki golün Alexander Prass ve Michael Gregoritsch'in 77. dakikadaki eşitlik golüyle karşılık bulmasının ardından 2-2 berabere sona erdi.
- AFP
İsrail galibiyetinin ardından tansiyon yükseldi
Protestolar, pazar günü Macaristan'da oynanan ve gerilimin son derece yüksek olduğu ilk karşılaşmanın ardından geldi; İrlanda, İsrail'i 3-0 mağlup etti. O maç öncesindeki süreçte gündemi, kaleci Gavin Bazunu'nun etik gerekçelerle kadrodan çekilme kararı belirledi. Sahada da tansiyonun sürdüğü görüldü; kaptan Dara O'Shea, maç öncesi para atışında Manor Solomon'la tokalaşmayı reddetti.
Ayrıca İrlanda'nın ilk 11'i, statta çalınan İsrail milli marşı sırasında başlarını öne eğerek marşı görünür şekilde protesto etti.
Solomon, İrlanda'yı eleştirdi
West Ham kanat oyuncusu Solomon, hafta sonundaki maçın ardından İrlandalı oyuncuları sert sözlerle eleştirdi. Şöyle dedi: "Maç sırasında saçma şeyler söylediler, onlar hakkında konuşmak istemiyorum. Onlar hakkında ne düşündüğümü söylersem muhtemelen birkaç maç ceza alırım, bu yüzden söylemek istemiyorum. Elbette bizden nefret ediyorlar ve biz de onları sevmiyoruz. Şimdiden onlara karşı oynanacak bir sonraki maçı dört gözle bekliyorum, tamamen farklı olacak. Marşla yaptıkları şey mi? Onlarla ilgilenmiyorum, bizim onlarınkinden 10 kat daha iyi, daha güçlü, harika insanlara sahip muhteşem bir ülkemiz var. Bütün numaralarını yapabilirler. Biz İsrailliyiz ve ülkemizi seviyoruz. Bu da her zaman böyle olacak."
- AFP
İrlanda ve İsrail'i şimdi ne bekliyor?
2-2'lik beraberliğin ardından İrlanda, dört puanla Uluslar Ligi grubunda ikinci sırada yer alıyor ve yedi puanı bulunan lider Avusturya'nın gerisinde bulunuyor. Şimdi dikkatlerini hızla, şu anda yalnızca bir puanı bulunan son sıradaki İsrail ile oynayacakları tartışmalı çift maça çevirmeleri gerekiyor. İkinci karşılaşma pazar günü oynanacak, ancak Sırbistan'a alınırken tamamen seyircisiz gerçekleşecek ve Bazunu'nun yerine Josh Keeley oynayacak.
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