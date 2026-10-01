İrlanda'nın Avusturya ile karşılaşması, İsrail maçları nedeniyle taraftar protestoları ve sahaya giren kişiler yüzünden duraklatıldı

West Ham kanat oyuncusu Solomon, hafta sonundaki maçın ardından İrlandalı oyuncuları sert sözlerle eleştirdi. Şöyle dedi: "Maç sırasında saçma şeyler söylediler, onlar hakkında konuşmak istemiyorum. Onlar hakkında ne düşündüğümü söylersem muhtemelen birkaç maç ceza alırım, bu yüzden söylemek istemiyorum. Elbette bizden nefret ediyorlar ve biz de onları sevmiyoruz. Şimdiden onlara karşı oynanacak bir sonraki maçı dört gözle bekliyorum, tamamen farklı olacak. Marşla yaptıkları şey mi? Onlarla ilgilenmiyorum, bizim onlarınkinden 10 kat daha iyi, daha güçlü, harika insanlara sahip muhteşem bir ülkemiz var. Bütün numaralarını yapabilirler. Biz İsrailliyiz ve ülkemizi seviyoruz. Bu da her zaman böyle olacak."