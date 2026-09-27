Maçın oynanması kararı ancak dört saat süren bir takım toplantısının ardından alındı. FAI Başkanı David Courell, "önemli bir çoğunluğun" fikstürün oynanması yönünde oy kullandığını doğruladı. İrlanda Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson, şartların yönetilmesinin inanılmaz derecede zor olduğunu kabul ederek bunun "bir teknik adam olarak benim için en zorlu haftalardan biri" olduğunu söyledi. Hallgrimsson, perşembe günü Kosova'ya 1-0 kaybedilen maçın ardından ilk 11'inde beş değişiklik yaptı; bunlar arasında, annesi İsrail vatandaşlığına sahip olan Finn Azaz'ın, takım içindeki duygusal görüşmelerin ardından yedek kulübesine çekilmesi de vardı.