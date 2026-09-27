AFP
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İrlanda Cumhuriyeti, İsrail karşısında rahat geçen Uluslar Ligi galibiyetinde tokalaşmayı pas geçti ve siyah pazubant taktı
Siyasi gerilimler hazırlıkları gölgede bırakıyor
ESPN ve The Guardian'ın haberlerine göre İrlanda Cumhuriyeti, pazar günü İsrail'i 3-0 yendiği maç öncesinde birkaç protesto gerçekleştirdi. Oyuncular siyah kol bandı taktı, geleneksel maç öncesi tokalaşmaya katılmayı reddetti ve İsrail milli marşı çalınırken başlarını eğdi. Macaristan'daki karşılaşmanın hazırlık süreci, Gazze'de devam eden durumla ilgili kadro içindeki tartışmalar nedeniyle büyük ölçüde sekteye uğradı. Kaleci Gavin Bazunu ise "masum insanların öldürülmesinin yanlış olduğuna dair kişisel inancını" gerekçe göstererek cumartesi günü kendisini maç için tamamen kullanılamaz hale getirdi.
- AFP
Hallgrimsson zorlu haftayı atlattı
Maçın oynanması kararı ancak dört saat süren bir takım toplantısının ardından alındı. FAI Başkanı David Courell, "önemli bir çoğunluğun" fikstürün oynanması yönünde oy kullandığını doğruladı. İrlanda Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson, şartların yönetilmesinin inanılmaz derecede zor olduğunu kabul ederek bunun "bir teknik adam olarak benim için en zorlu haftalardan biri" olduğunu söyledi. Hallgrimsson, perşembe günü Kosova'ya 1-0 kaybedilen maçın ardından ilk 11'inde beş değişiklik yaptı; bunlar arasında, annesi İsrail vatandaşlığına sahip olan Finn Azaz'ın, takım içindeki duygusal görüşmelerin ardından yedek kulübesine çekilmesi de vardı.
İlk yarıdaki blitz galibiyeti getirdi
Etraftaki gürültüye rağmen İrlanda, ilk yarıda 11 dakika içinde attığı üç golle maçı bitirdi. Parrott 14. dakikada kilidi açtı, Idah ise sadece iki dakika sonra farkı ikiye çıkardı. Ardından Moylan, 25. dakikada milli formayla dördüncü maçında dördüncü golünü atarak skoru 3-0 yaptı. Moylan, siyah kol bandını çıkarıp İsrail taraftarlarına doğru salladıktan sonra öperek gol sevincini yaşadı. İsrail ikinci yarıda biraz toparlandı, ancak İrlanda kalesini gole kapatmayı rahat şekilde başardı.
- AFP
Sırada ne var?
İrlanda Cumhuriyeti, gelecek perşembe günü grup lideri Avusturya ile karşılaştığında bu galibiyetin üzerine koymaya çalışacak. Hallgrimsson'un ekibi şu anda Kosovo ile birlikte üçer puanda bulunurken, yenilgisiz Avusturya maksimum puanla grubun zirvesinde yer alıyor ve İsrail sıfır puanla son sırada kalıyor. Teknik direktör şimdi bu kritik sınav öncesinde kadrosunu yeniden bir araya getirmeye odaklanmak zorunda.
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