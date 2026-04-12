FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Irkçılık okları, Barcelona karşısında Faslı yıldızı vurdu

Barcelona - Espanyol
Barcelona
Espanyol
La Liga
O. El Hilali
İspanya
Fas

İspanya'nın ihlalleri bitmek bilmiyor

Cumartesi günü Camp Nou'da oynanan İspanya Ligi'nin 31. haftası maçında, Barcelona ile ezeli rakibi Espanyol arasındaki derbi, gergin bir atmosferde geçti ve tribünlerden yükselen ırkçı tezahüratların gölgesinde, Katalan ekibinin 4-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Bu olay, stadyum yönetiminin harekete geçmesine neden oldu. Yönetim, hoparlörler aracılığıyla iki kez müdahale etmek zorunda kaldı ve taraftarlardan nefret söylemlerini durdurmalarını istedi. Ayrıca, bu tür davranışların faillerini yasal cezalara maruz bırakacağını vurguladı.

  • Omar El Hilali'ye yönelik ırkçı saldırılar

    Faslı Hesport sitesi, Cadena Cope radyosu da dahil olmak üzere çeşitli medya kaynaklarına dayanarak, bu uyarıların tribünlerdeki tezahüratların tekrarlanmasının ardından geldiğini bildirdi.

    Sloganlar, bu hakaretlerin ana hedefi olan Espanyol'un Faslı savunma oyuncusu Omar El Hilali'yi de hedef aldı ve bu durum geniş çapta tepki uyandırdı.

    El Hilali ile Barcelona oyuncusu Gavi'nin çarpışmasının ardından saha içindeki gerginlik tırmandı ve hakem her ikisine de sarı kart gösterdi, ancak 57. dakikada hakaret içeren tezahüratlar yeniden başladı.

    Bu atmosferin ortasında, sloganlar ırkçılıkla sınırlı kalmadı; bazı taraftar grupları, Espanyol'un bu sezonki zorlu durumuna atıfta bulunarak "ikinci lige" gibi sözler haykırdı ve bu da tribünlerdeki gerginliği artırdı.

    Barcelona, Real Madrid ile arasındaki farkı 9 puana çıkararak şampiyonluğu garantilemeye yaklaştı, Espanyol ise 38 puanla 10. sırada kaldı.

  • Bu ilk kez olmuyor... El Hilali ve Elche oyuncusu

    İspanya, son zamanlarda yabancılara yönelik ırkçılık konusunda gündeme oturdu. Bu durum, Espanyol Stadyumu’nda oynanan Mısır Milli Takımı ile İspanya arasındaki dostluk maçında Müslümanlara yönelik tezahüratlarla ortaya çıktı ve geçen Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk ayağında Atlético Madrid ile Barcelona arasında oynanan maç öncesinde de tekrarladı.

    Ayrıca El Hilali, La Liga'nın 26. haftasında Elche ile oynanan maçta, Elche oyuncusu Rafa Mir'in ırkçı saldırısına maruz kaldı. El Hilali'nin maç hakemine verdiği bilgiye göre, Mir, Faslı oyuncuya "Küçük bir tekneyle geldin" dedi.

