Irkçılık okları, Barcelona karşısında Faslı yıldızı vurdu

Cumartesi günü Camp Nou'da oynanan İspanya Ligi'nin 31. haftası maçında, Barcelona ile ezeli rakibi Espanyol arasındaki derbi, gergin bir atmosferde geçti ve tribünlerden yükselen ırkçı tezahüratların gölgesinde, Katalan ekibinin 4-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Bu olay, stadyum yönetiminin harekete geçmesine neden oldu. Yönetim, hoparlörler aracılığıyla iki kez müdahale etmek zorunda kaldı ve taraftarlardan nefret söylemlerini durdurmalarını istedi. Ayrıca, bu tür davranışların faillerini yasal cezalara maruz bırakacağını vurguladı.

