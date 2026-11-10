Yaklaşık 9 ay önce Arjantinli Gianluca Prestianni, Vinicius Junior'ın kendisini Şampiyonlar Ligi karşılaşması sırasında ırkçı hakaretlere maruz bırakmakla suçlamasının ardından küresel bir futbol fırtınasının tam ortasında buldu kendini.

Ancak o günden bu yana tablo dikkat çekici bir biçimde değişti; zira Benfica'nın kanat oyuncusu, tüm dikkatleri sahada sergilediği oyuna çevirmeyi başardı ve ismi, değerinin rekor seviyelere ulaşacağına dair öngörülerle Avrupa'nın büyük kulüplerinin masasına geldi.

Şubat 2026'da yaşanan o olaydan bu yana Prestianni, kendisini Benfica'nın en öne çıkan isimlerinden biri olarak kabul ettirdi ve o meselenin kariyeri üzerindeki etkisini aşarak futbolcu kimliğini yeniden ortaya koymayı başardıktan sonra, büyük Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti.

En son imzasını ise geçtiğimiz pazar Estrela Amadora filelerine attığı muhteşem golle attı; kaleye üst köşeden giren vuruşuyla Benfica'nın galibiyetine katkıda bulundu. Benfica'nın diğer golünü ise Fahimi kaydetti.

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