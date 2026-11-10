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Irkçılık depreminin ardından çelişki: Benfica yıldızından büyük sıçrama, Vinicius 20 milyon kaybediyor

G. Prestianni
Vinicius Junior
Real Madrid
Benfica
La Liga
Bayern Münih
Paris Saint-Germain
Arjantin
Brezilya
İspanya
Portekiz
Almanya
Fransa

Pristiani yüzde 240 kazanıyor, Paris ve Bayern'in ilgisini çekiyor

Yaklaşık 9 ay önce Arjantinli Gianluca Prestianni, Vinicius Junior'ın kendisini Şampiyonlar Ligi karşılaşması sırasında ırkçı hakaretlere maruz bırakmakla suçlamasının ardından küresel bir futbol fırtınasının tam ortasında buldu kendini.

Ancak o günden bu yana tablo dikkat çekici bir biçimde değişti; zira Benfica'nın kanat oyuncusu, tüm dikkatleri sahada sergilediği oyuna çevirmeyi başardı ve ismi, değerinin rekor seviyelere ulaşacağına dair öngörülerle Avrupa'nın büyük kulüplerinin masasına geldi.

Şubat 2026'da yaşanan o olaydan bu yana Prestianni, kendisini Benfica'nın en öne çıkan isimlerinden biri olarak kabul ettirdi ve o meselenin kariyeri üzerindeki etkisini aşarak futbolcu kimliğini yeniden ortaya koymayı başardıktan sonra, büyük Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti.

En son imzasını ise geçtiğimiz pazar Estrela Amadora filelerine attığı muhteşem golle attı; kaleye üst köşeden giren vuruşuyla Benfica'nın galibiyetine katkıda bulundu. Benfica'nın diğer golünü ise Fahimi kaydetti.

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  • Dikkat çeken rakamlar Pristiani'nin hisselerini yükseltiyor

    Rakamlara gelince, Arjantinli kanat oyuncusu bu sezon Portekiz Ligi'nde 7 gol kaydederken 4 asist yaptı; bunun yanı sıra Avrupa kupası olan Avrupa Ligi'nde de 5 gol attı ve 2 asiste imza attı. Bu bilgiler İspanyol Sport gazetesine dayanıyor.

    Kazanımlar yalnızca Benfica'daki parlak performansıyla sınırlı kalmadı; rakamları, Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni'nin de dikkatini çekmeye başladı. Scaloni, oyuncuyu mevcut milli araya aldığı kadroya dahil ederek Uruguay ve Kosta Rika ile oynanacak iki hazırlık maçı için çağırdı.

    Prestianni, önceki milli ara döneminde Burkina Faso karşısında bir gol atıp bir de asist yaparak milli takımda izini çoktan bırakmıştı. Şimdiki hedefiyse milli takımda kalıcı olmak ve daha üst seviyedeki rakipler karşısında da parlayabileceğini kanıtlamak.

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  • Piyasa değerinde sıçrama: Paris ve Bayern'den ilgi

    Rapora göre, Prestianni'nin piyasa değeri Şubat 2026'daki olaydan bu yana yaklaşık yüzde 240 arttı; bu da onun Benfica ile gösterdiği gelişimin bir yansıması oldu.

    Aynı zamanda, bazı Arjantin medya organları Portekizli kulübün önümüzdeki yaz transfer döneminde oyuncuyu 100 milyon euroya yakın bir bedel karşılığında satma ihtimalinden söz ediyor.

    "Record na Hora" programı, gösterdiği performanslar nedeniyle Paris Saint-Germain ve Bayern Münih gibi kulüplerin oyuncuyla anlaşmak için harekete geçmeyi değerlendirebileceğini belirtti; böylece 20 yaşındaki futbolcu, yaz transfer dönemini hareketlendirmeye aday isimlerden biri haline geliyor.

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  • Şaşırtıcı bir çelişki: Breastini olayından bu yana Vinicius'a ne oldu?

    Öte yandan Vinicius Junior'ın performansı aynı dönemde giderek geriledi. Geçen sezonu tüm kulvarlarda 22 gol ve 14 asistle tamamlamasına rağmen, bu sezonun başı farklı sinyaller taşıyordu; ilk 8 maçta yalnızca 1 gol ve 3 asistle yetindi, beklenen gol ortalaması 90 dakika başına 1.05'ten 0.59'a düştü, isabetli şut ortalaması ise Opta ve Squawka ağlarının aktardığı istatistiklere göre 1.49'dan 0.83'e geriledi.

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    Bu rakamlar, performansındaki belirgin düşüş nedeniyle sürekli eleştirilerin hedefi haline gelen Vinicius'un hücum verimliliğindeki net gerilemeyi ortaya koyuyor; buna karşılık takımın performansı, Villarreal karşısında gördüğü kırmızı kartın ardından aldığı 4 maçlık cezadan bu yana onun yokluğunda büyük ölçüde gelişti.

    Çelişki, iki yıldızın teknik gidişatındaki farklılıkla sınırlı kalmadı, piyasa değerlerine de uzandı; Prestianni'nin değeri Şubat 2026'daki olaydan bu yana yaklaşık yüzde 240 artarken, Vinicius Junior'ın piyasa değeri "Transfermarkt" verilerine göre 150 milyon eurodan 130 milyon euroya geriledi; böylece 20 milyon euro, yani yüzde 13,3'lük bir kayıp yaşadı. Aralarında dikkat çeken, birbirinden ayrışan bir seyir söz konusu.

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