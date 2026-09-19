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Iraola’nın fiyat etiketi kalkanı! Liverpool teknik direktörü, Cherries ile yeniden buluşma öncesi 239 milyon sterlinlik Wirtz ve Barcola ikilisini savundu
Iraola, Bournemouth buluşması öncesinde yıldız transferleri savundu
Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, eski kulübü Bournemouth ile kişisel bir yeniden buluşma öncesinde yüksek profilli transferler Florian Wirtz ve Bradley Barcola'yı güçlü şekilde savundu. İspanyol teknik adam, Anfield'daki göreve gelmesinden bu yana çıktığı altı maçta yenilgi yüzü görmedi ve görev süresine etkileyici bir başlangıç yaptı.
İraola, pahalı hücum hattı etrafındaki medya eleştirilerine yanıt verirken, iki oyun kurucunun da sadece istatistiklerin ötesinde çok büyük değer sunduğunda ısrar etti.
Sahada olduklarında oyuncuların bireysel katkılarını değerlendirebilmek için takımın genel performansına bakılması gerektiğini vurguladı.
- Getty Images Sport
Wirtz, yavaş gol başlangıcına rağmen güçlü destek görüyor
116 milyon sterlin değerindeki Almanya milli futbolcusu Florian Wirtz hakkında konuşan Iraola, kısa süre önce milli takım teknik direktörü Jurgen Klopp'un yaptığı destekleyici açıklamaları yineledi. Bu sezon şu ana kadar beş maçta yalnızca bir asist yapmasına rağmen 23 yaşındaki oyun kurucu, çalışma temposuyla teknik direktöründen yüksek övgü almaya devam ediyor.
Iraola, Wirtz'in taktik anlayışına ve oyunun her aşamasındaki özverili uygulamasına dikkat çekti.
Iraola, "Herkes gibi o da aynı şekilde değerlendirilmelidir; iyi oynarsa ya da iyi oynamazsa, ya da benim her zaman söylediğim gibi, sahadayken takım nasıl oynuyor?" dedi. "Florian'dan çok memnunum. Oyunun her alanında bize yardımcı olmak için çalışıyor. Elbette goller ve asistler eklemek isteyecektir ama bize çok farklı alanlarda yardımcı oluyor."
Maç kondisyonu geliştikçe Barcola'nın parlaması bekleniyor
Iraola, transfer döneminin sonunda Paris Saint-Germain'den katılan 123 milyon sterlinlik yaz transferi Bradley Barcola konusunda da sabır çağrısı yaptı. Sezon öncesi hazırlık maçlarında süre almadan gelen Fransız kanat oyuncusu, Liverpool formasıyla henüz tam 90 dakikayı tamamlamadı.
Teknik direktör, kadro içi rekabeti övdü ve her mevkide üst düzey seçeneklere sahip olmayı memnuniyet verici bir lüks olarak gördü.
Iraola, "Bradley için söyleyebilirim ki, ne kadar çok oynarsa o kadar iyi olacak" dedi. "Sezon öncesi dakika almadan doğrudan geldi ama iyi durumda. Diğer liglerden gelen tüm transferler gibi onun da Premier League'in temposuna uyum sağlamak için biraz zamana ihtiyacı olacak."
- Getty Images Sport
Cherries karşılaşmasında tanıdık bir ortam bekliyor
Yaklaşan Premier League karşılaşması, Anfield'daki görevinden önce çalıştırdığı kulüp Bournemouth ile karşılaşmaya hazırlanan Iraola için ek bir önem taşıyor. Cherries kadrosunu geliştirmek için zaman harcayan teknik adam, her iki teknik ekibin de birbirinin taktiksel nüanslarını çok iyi bildiğini belirtti.
İspanyol çalıştırıcı, tanıdık bir rakibe karşı zorlu bir taktik sınav bekliyor.
Iraola, "Onları çok iyi tanıma avantajım var. Onların da beni çok iyi tanıma avantajı var" dedi. "Kimin daha avantajlı olduğunu asla bilemezsiniz."
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