Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, eski kulübü Bournemouth ile kişisel bir yeniden buluşma öncesinde yüksek profilli transferler Florian Wirtz ve Bradley Barcola'yı güçlü şekilde savundu. İspanyol teknik adam, Anfield'daki göreve gelmesinden bu yana çıktığı altı maçta yenilgi yüzü görmedi ve görev süresine etkileyici bir başlangıç yaptı.

İraola, pahalı hücum hattı etrafındaki medya eleştirilerine yanıt verirken, iki oyun kurucunun da sadece istatistiklerin ötesinde çok büyük değer sunduğunda ısrar etti.

Sahada olduklarında oyuncuların bireysel katkılarını değerlendirebilmek için takımın genel performansına bakılması gerektiğini vurguladı.



